    OTT Release: తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ నుంచి మలయాళం థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వరకు.. ఈ వారం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం రిలీజెస్

    ఈవారం ఓటీటీలోకి సౌత్ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి. తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ హనీతోపాటు మలయాళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రోస్లిన్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడాల్సినవి ఏవో చూడండి.

    Published on: Feb 25, 2026 5:27 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈ వారం ఓటీటీలోకి తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల నుంచి చాలా కంటెంట్ రాబోతోంది. ముఖ్యంగా మూడు కొత్త వెబ్ సిరీస్‌లు వీటిలో ఉన్నాయి. 'డాటరాఫ్ ప్రసాదరావు: కనబడుటలేదు' అనేది ఒక ఉత్కంఠభరితమైన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాగా, నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో 'తడయం' అనే తమిళ సిరీస్, ఒక చిన్నారి చుట్టూ తిరిగే కథతో మలయాళ సిరీస్ 'రోస్లిన్' విడుదల కానున్నాయి. వీటితో పాటు అవార్డులు గెలుచుకున్న కన్నడ మూవీ 'నీలి హక్కి', తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ 'హనీ' కూడా ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి.

    డాటరాఫ్ ప్రసాదరావు: కనబడుటలేదు - జీ5 ఓటీటీ

    కనిపించకుండా పోయిన తన కూతురి కోసం ఎంతో ఆరాటంగా, పిచ్చిగా వెతికే ఒక తండ్రి చుట్టూ ఈ సరికొత్త తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ తిరుగుతుంది. ఈ సిరీస్‌లో కూతురి కోసం తల్లడిల్లే తండ్రి పాత్రలో ప్రముఖ నటుడు రాజీవ్ కనకాల అద్భుతంగా నటించాడు. అతనితో పాటు వసంతిక, గాయత్రీ భరద్వాజ్, ఉదయ భాను కీలక పాత్రలు పోషించారు. కృష్ణ పోలూరు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్, ఒక బలమైన ఎమోషనల్ స్టోరీతోపాటు ఊహకందని ట్విస్టులతో రానుంది. జీ5లో ఫిబ్రవరి 27 నుంచి చూడొచ్చు.

    హనీ - ప్రైమ్ వీడియో, సన్ నెక్ట్స్

    తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ హనీ రెండు ఓటీటీల్లోకి వస్తోంది. ఇందులో నటుడు నవీన్ చంద్ర 'ఆనంద్' అనే ప్రధాన పాత్రను పోషించాడు. డబ్బు సంపాదించడం కోసం అతను క్షుద్ర పూజలు, చేతబడి వైపు వెళ్తాడు. ఈ క్రమంలో తన భార్య, కూతురిని కూడా ఆ పూజల్లోకి లాగుతాడు. కానీ ఇది అతని కూతురి జీవితంలో ఊహించని, అతిపెద్ద పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో దివ్యా పిళ్లై, దివి వాద్యా ఇతర ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు.

    తడయం - జీ5 ఓటీటీ

    తమిళ క్రైమ్ వెబ్ సిరీస్ కథ మనల్ని 1990ల కాలంలోకి తీసుకువెళుతుంది. సరిహద్దు గ్రామాల్లో జరిగే వరుస మిస్టరీ మరణాల నేపథ్యంలో ఇది సాగుతుంది. ఆ హత్యలన్నింటిలోనూ ఉన్న ఒకే రకమైన పోలికలు గ్రామస్తుల్లో తీవ్ర భయాన్ని రేకెత్తిస్తాయి. ఆ ప్రాంతానికి కొత్తగా బదిలీపై వచ్చిన ఒక పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఈ దర్యాప్తును తన భుజాలపై వేసుకుంటాడు. సముద్రఖని ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించగా.. శివద, రాజ్ తిరందాస్, మున్నార్ రమేష్ తదితరులు నటించారు.

    సీక్రెట్ స్టోరీస్: రోస్లిన్ - జియోహాట్‌స్టార్

    మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రోస్లిన్. తనను ఎప్పుడూ ఒక వ్యక్తి వెంబడిస్తున్నట్లు పదే పదే పీడకలలు కనే ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి పడే ఆవేదనను ఇందులో చూపించారు. ఇందులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ కలలో ఆమెను వెంబడించే వ్యక్తికి ఆకుపచ్చని కళ్లు ఉంటాయి. ఈ సిరీస్‌లో సంజనా దీపు 'రోస్లిన్' పాత్రను పోషించగా, సీనియర్ నటి మీనా, వినీత్, హకీమ్ షాజహాన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. 'దృశ్యం 3' దర్శకుడు జీతు జోసెఫ్ ఈ సిరీస్‌కు షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

    నీలి హక్కి - సన్ నెక్ట్స్

    నీలి హక్కి పలు అవార్డులు గెలుచుకున్న ఒక కన్నడ సినిమా. 'నీలి హక్కి' అంటే బ్లూ బర్డ్ అని అర్థం. ఈ సినిమా ఇప్పటికే సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మెరుగైన జీవితం కోసం నగరం బాట పట్టిన తల్లిదండ్రుల వెంట వెళ్లిన ఒక చిన్నారి చుట్టూ ఈ భావోద్వేగ భరితమైన కథ తిరుగుతుంది.

