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Etv Win OTT: ఈటీవీ విన్ రాఖీ స్పెషల్ బంపరాఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే ఒక నెలంతా ఓటీటీ ఫ్రీ.. అబ్బాయిలు వేసిన స్కెచ్‌కి షాక్!

Etv Win OTT: రాఖీ పండుగ సందర్భంగా అక్కాచెల్లెళ్లకు ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ బంపరాఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం 9 రూపాయలకే ఒక నెలంతా ఫ్రీగా ఓటీటీ చూసే అవకాశం కల్పించింది. అయితే ఇదే ఛాన్స్ అనుకొని అబ్బాయిలు ఓ మైండ్ బ్లాక్ స్కెచ్ వేస్తున్నారు. 

Published on: Aug 28, 2026, 14:47:47 IST
By Chandu Shanigarapu
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Etv Win OTT: రక్షాబంధన్ పండుగ వేళ మహిళలకు, అక్కాచెల్లెళ్లకు సర్‌ప్రైజ్ గిఫ్ట్‌లు ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. అయితే, ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) మహిళా ప్రేక్షకుల కోసం ఒక అదిరిపోయే బంపర్ ఆఫర్‌ను తీసుకొచ్చింది. కేవలం రూ. 9లకే నెల రోజుల పాటు అపరిమిత వినోదాన్ని అందించేలా ప్రత్యేక 'రాఖీ స్పెషల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్' ఆఫర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఈటీవీ విన్ రాఖీ స్పెషల్ బంపరాఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే ఒక నెలంతా ఓటీటీ ఫ్రీ.. అబ్బాయిలు వేసిన స్కెచ్‌కి షాక్!
ఈటీవీ విన్ రాఖీ స్పెషల్ బంపరాఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే ఒక నెలంతా ఓటీటీ ఫ్రీ.. అబ్బాయిలు వేసిన స్కెచ్‌కి షాక్!

ఈటీవీ విన్ ఆఫర్

రాఖీ పండుగ సందర్భంగా అక్కాచెల్లెళ్ల కోసం పాపులర్ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఈటీవీ విన్ అదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. సాధారణంగా ఈటీవీ విన్ నెలసరి సబ్‌స్క్రిప్షన్ ధర రూ.99గా ఉంటే, మహిళలకు మాత్రం రాఖీ కానుకగా రూ.9కే అందిస్తుండటంతో నెటిజన్ల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

అబ్బాయిలు వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్

అయితే ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ నెలకొంది. రూ.9కే సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభిస్తుంటే అబ్బాయిలు ఊరుకుంటారా? ఈ ఆఫర్‌ను ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని తెలుగు యువకులు ఓ క్రేజీ ఐడియా వేశారు. సైలెంట్‌గా అమ్మాయిల పేర్లతో, ప్రొఫైల్ పిక్చర్లతో కొత్త అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసి రూ.9 ఆఫర్‌ను క్లెయిమ్ చేసేస్తున్నారు. "అక్కాచెల్లెళ్ల పేరు చెప్పి అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాం.. ఆఫర్ కొట్టేసాం" అంటూ సోషల్ మీడియాలో అబ్బాయిలు బహిరంగంగానే పోస్టులు పెడుతుండటం గమనార్హం.

సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ రచ్చ

ఈ విషయం బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా మీమర్లు, నెటిజన్లు విపరీతంగా స్పందిస్తున్నారు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లలో దీనిపై విపరీతమైన మీమ్స్ హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. "మమ్మల్ని వినోదం నుంచి ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరు భయ్యా", "సైలెంట్‌గా ఫిమేల్ అని పేరు పెట్టి అకౌంట్ కొట్టేశాం" అంటూ అబ్బాయిలు తమ క్రియేటివిటీని చూపిస్తున్నారు.

"అబ్బాయిలకు రూ.99, అమ్మాయిలకు మాత్రం రూ.9 మాత్రమేనా? మా అబ్బాయిలు ఏం పాపం చేశారు అన్నా?" అంటూ ఈటీవీ విన్ యాజమాన్యాన్ని సరదాగా ప్రశ్నిస్తూ మీమ్స్ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. "ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అమ్మాయిది పెడితే గానీ ఈ ఆఫర్ రానివ్వరు, అందుకే స్కెచ్ వేశాం" అని మరికొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

కొత్త యూజర్లు

మొత్తానికి ఈటీవీ విన్ ఇచ్చిన రాఖీ ఆఫర్ కంటే, దానిని పొందేందుకు అబ్బాయిలు పడుతున్న తాపత్రయం, వేస్తున్న ప్లాన్లు ప్రస్తుతం నెట్టింట హంగామా సృష్టిస్తున్నాయి. కొత్త సినిమాలు, ప్రజాదరణ పొందిన వెబ్ సిరీస్‌లు, ఈటీవీ సూపర్‌హిట్ షోలతో అలరిస్తున్న ఈటీవీ విన్‌కి ఈ ఆఫర్ ద్వారా భారీగా కొత్త యూజర్లు తోడవుతున్నారు.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Etv Win OTT: ఈటీవీ విన్ రాఖీ స్పెషల్ బంపరాఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే ఒక నెలంతా ఓటీటీ ఫ్రీ.. అబ్బాయిలు వేసిన స్కెచ్‌కి షాక్!
Home/Entertainment/Etv Win OTT: ఈటీవీ విన్ రాఖీ స్పెషల్ బంపరాఫర్.. అమ్మాయిలకు రూ.9కే ఒక నెలంతా ఓటీటీ ఫ్రీ.. అబ్బాయిలు వేసిన స్కెచ్‌కి షాక్!
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