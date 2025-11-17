రేసింగ్ ఫ్యాన్స్ కు కిక్కిచ్చే సినిమా ఇది. థ్రిల్లర్స్ ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసే మూవీ ఇది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తాచాటిన ‘ఎఫ్1’ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఫార్ములా వన్ (ఎఫ్1) రేసుల గురించి తెలిసిన ప్రేక్షకులకు ఈ మూవీ ఇంకా బాగా నచ్చే అవకాశముంది. ఇందులో బ్రాడ్ పిట్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు.
ఎఫ్1 ఓటీటీ
బ్రాడ్ పిట్ లీడ్ రోల్ లో నటించిన 'ఎఫ్1' రేసింగ్ డ్రామా కోసం అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది, ముఖ్యంగా దాని డిజిటల్ విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. జోసెఫ్ కోసిన్స్కి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అసలైన ఎఫ్1 ఈవెంట్లలో చిత్రీకరించిన వాస్తవిక రేసింగ్ సన్నివేశాలతో, అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇది డిసెంబర్ 12న ఓటీటీలోకి రానుంది. ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ తో పాటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఎఫ్1 మూవీని చూడొచ్చు.
అయిదు నెలల తర్వాత
ఎఫ్1 మూవీ థియేటర్లో రిలీజైన అయిదు నెలల తర్వాత డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమా జూన్ 27, 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఫస్ట్ రోజు నుంచే కలెక్షన్లు కుమ్మేసింది. ఫస్ట్ వీకెండ్ లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా US$144 మిలియన్లు వసూలు చేసి, ఆపిల్ స్టూడియోస్ చరిత్రలో అతిపెద్ద థియేట్రికల్ లాంచ్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 12, 2025న ఓటీటీలోకి రానుంది.
ఎఫ్1 కలెక్షన్లు
బాక్స్ ఆఫీస్ ట్రాకర్ల ప్రకారం ఎఫ్1 మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా US$631.1 మిలియన్లు వసూలు చేసింది. అంటే మన రూపాయాల్లో ఇది సుమారు రూ.5598 కోట్లకు సమానం. కేవలం ఇండియాలోనే ఈ రేసింగ్ థ్రిల్లర్ రూ.125 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. చైనా, యూకే మార్కెట్లలో దీని భారీ అంతర్జాతీయ ఆకర్షణ, అన్ని కాలాలలోనూ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఆటో-రేసింగ్ చిత్రంగా నిలిచేలా చేసింది. బ్రాడ్ పిట్ కెరీర్లో అతిపెద్ద థియేట్రికల్ హిట్ మూవీ ఇది.
ఎఫ్1 గురించి
ఎఫ్1 సినిమాలో బ్రాడ్ పిట్, కెర్రీ కాండోన్, టోబియాస్ మెన్జీస్, జేవియర్ బార్డెమ్, కిమ్ బోడ్నియా, సామ్సన్ కాయో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఎరెన్ క్రూగర్ రాసిన ఈ కథ హై-స్పీడ్ రేసింగ్ను వ్యక్తిగత విమోచనంతో మిళితం చేస్తుంది. తీవ్రమైన పోటీ, జట్టు డైనమిక్స్, గ్లోబల్ ఎఫ్1 సర్క్యూట్ ఒత్తిళ్లను నావిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు హేస్ ప్రయాణాన్ని ఇది వివరిస్తుంది.
కథ
సన్నీ హేస్ (బ్రాడ్ పిట్) కథను చెప్తుంది ఎఫ్1 మూవీ. ఒకప్పుడు ప్రశంసలు పొందిన ఫార్ములా 1 డ్రైవర్ అతను. అతని కెరీర్ ఒక పెద్ద ప్రమాదం తర్వాత తలకిందులవుతుంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అతను యువ, అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన డ్రైవర్ జోషువా పియర్స్కు (డమ్సన్ ఇద్రిస్) మార్గనిర్దేశం చేయడానికి వస్తాడు. అప్పుడు తిరిగి రేసింగ్ సర్క్యూట్ లోకి అడుగుపెడతాడు.
