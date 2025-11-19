మహేష్ బాబు హీరోగా ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ మూవీతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్న రాజమౌళికి వరుస షాక్ లు తగులుతున్నాయి. గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్లో హనుమంతుడిపై వ్యాఖ్యలకు ఆయనపై పోలీసు కేసులు నమోదవుతుండగా, మరోవైపు వారణాసి టైటిల్ వివాదం కూడా తలనొప్పిగా మారింది.
రాజమౌళిపై కేసులు
ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి ఫ్రాంచైజీ వంటి చిత్రాలతో ప్రసిద్ధి చెందిన దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో దేవుడిపై చేసిన వ్యాఖ్యల కారణంగా వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 15న మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్న ఆయన రాబోయే చిత్రం 'వారణాసి' మొదటి గ్లింప్స్ విడుదల సందర్భంగా జరిగింది. దీంతో ఆయనపై పోలీసు కేసులు నమోదయ్యాయి.
కాంట్రవర్సీ కామెంట్లు
ఈవెంట్లో వారణాసి టీజర్ ప్రదర్శన సమయంలో సాంకేతిక లోపాలు జాప్యం కలిగించడంతో భావోద్వేగానికి గురైన రాజమౌళి తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. దర్శకుడు దేవుడిపై తనకున్న నమ్మకం లేమిని ప్రస్తావిస్తూ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు.
"నాకు దేవుళ్లపై పెద్దగా నమ్మకం లేదు. ఇది నాకు చాలా భావోద్వేగమైన క్షణం. నేను దేవుడిని నమ్మను. మా నాన్న వచ్చి, హనుమంతుడు నా కోసం అన్నీ చూసుకుంటాడని చెప్పారు. లోపం జరిగిన తర్వాత 'ఆయన నన్ను ఇలా నడిపిస్తాడా?' అని అడిగాను. నా భార్య హనుమంతుడిని ఆరాధిస్తోంది. ఆమె ఆ దేవుడిని తన స్నేహితుడిలా భావించి, ఆయనతో మాట్లాడుతుంది. నేను ఆమెపై కూడా నా కోపాన్ని వ్యక్తం చేశా. 'ఆయన ఇలా చేస్తాడా?' అని" అని రాజమౌళి అన్నారు.
వానరసేన ఫిర్యాదు
గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్లో టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్ కు హనుమంతుడిని బాధ్యతగా చేసి మాటలనడం వివాదానికి కారణమైంది. నెటిజన్లు, హిందు సంఘాలు రాజమౌళిపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో రాజమౌళిపై రాష్ట్రీయ వానర సేన సంఘం సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరో రెండు చోట్ల కూడా రాజమౌళిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిసింది.
టైటిల్ మాదేనంటూ
ఇక వారణాసి అంటూ ప్రెస్టీజియస్ గా టైటిల్ అనౌన్స్ చేశారు రాజమౌళి. కానీ ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ తోనూ చిక్కులొచ్చాయి. ఈ టైటిల్ తమదేనని, ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకున్నామని రామ భక్త హనుమ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. తమ కంప్లయింట్ ను సమర్పించింది. మరి దీనిపై ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఎలా రియాక్టవుతుందో చూడాలి.
