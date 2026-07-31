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    Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.. అన్నీ వదిలేశా: మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్

    Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ వల్ల సాధారణ విద్యార్థులే కాదు మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్ కూడా చాలానే ఇబ్బందులు పడిందట. ఈ విషయాన్ని తాజాగా సోహా అలీ ఖాన్ పాడ్‌కాస్ట్ లో ఆమె వెల్లడించింది.

    Published on: Jul 31, 2026, 19:02:01 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Manushi Chhillar NEET: "2015లో జరిగిన నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.. ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించడం కోసం నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రతీ చిన్న సంతోషాన్ని త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది!" అంటూ మాజీ మిస్ వరల్డ్, బాలీవుడ్ నటి మానుషి చిల్లర్ (Manushi Chhillar) చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

    Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.. అన్నీ వదిలేశా: మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్
    Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.. అన్నీ వదిలేశా: మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్

    ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్షల వివాదాలు, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రముఖ నటి సోహా అలీ ఖాన్ (Soha Ali Khan) నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మానుషి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన మెడికల్ ఎంట్రెన్స్ ప్రిపరేషన్ రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న మానసిక వేదనను ఆమె పంచుకున్నారు.

    "45 రోజుల అదనపు నరకం.. కుచిపూడి డాన్స్ పక్కనపెట్టేశా!"

    ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో తన చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. "నీట్ పరీక్ష రాసి రిలాక్స్ అవుతున్న సమయంలో పేపర్ లీక్ అయిందని, మళ్లీ 45 రోజుల్లో రీ-ఎగ్జామ్ రాయాలని చెప్పినప్పుడు నా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయింది. ఎంబీబీఎస్ సీటు కల నెరవేర్చుకోవడం కోసం నేను ఎంతో ప్రేమించే కుచిపూడి డాన్స్, పెయింటింగ్ వంటి హాబీలను ఏడాది పాటు పూర్తిగా పక్కనపెట్టాల్సి వచ్చింది" అని మానుషి తెలిపారు.

    అయితే తన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ డాక్టర్లు కావడంతో తనకు ఇంట్లో పూర్తి సపోర్ట్ లభించిందని ఆమె చెప్పారు. పీజీ హాస్టళ్లలో ఉంటూ, అప్పులు చేసి కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లే సాధారణ విద్యార్థుల కష్టాలతో పోలిస్తే తన బాధ చాలా చిన్నదని మానుషి అభిప్రాయపడ్డారు.

    డాక్టర్ నుంచి గ్లోబల్ బ్యూటీ క్వీన్‌గా మానుషి ప్రయాణం

    హర్యానాకు చెందిన మానుషి చిల్లర్ మెడికల్ స్టూడెంట్‌గా ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న సమయంలోనే మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 2017లో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'మిస్ వరల్డ్' (Miss World 2017) కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకుని భారతదేశ కీర్తిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాటారు. రీటా ఫరియా, ఐశ్వర్య రాయ్, డయానా హెడెన్, యుక్తా ముఖి, ప్రియాంక చోప్రా తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన ఆరో భారతీయురాలిగా ఆమె చరిత్రకెక్కారు.

    ఆ తర్వాత 2022లో అక్షయ్ కుమార్ సరసన ప్రసిద్ధ చారిత్రక చిత్రం 'సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్' (Samrat Prithviraj) ద్వారా ప్రిన్సెస్ సంయోగిత పాత్రతో బాలీవుడ్‌లోకి అరంగేట్రం చేశారు.

    వరుస బిగ్ ప్రాజెక్టులతో బాలీవుడ్‌లో రచ్చ

    ఆ తర్వాత విక్కీ కౌశల్‌తో 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ', అక్షయ్ కుమార్, టైగర్ ష్రాఫ్‌లతో కలిసి నటించిన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'బడే మియాన్ చోటే మియాన్' చిత్రాలతో అలరించారు.

    ఇక ఇటీవల అరుణ్ గోపాలన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఇంటెన్స్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'టెహ్రాన్' (Tehran) సినిమాలో ఆమె డిఫరెంట్ లుక్‌లో కనిపించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. జీ5తో పాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రిలీజైన ఈ చిత్రం ఓటీటీ వీక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ప్రతీ ఒక్కరూ వ్యాయామం అలవాటు చేసుకోవాలని మానుషి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.. అన్నీ వదిలేశా: మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్
    Home/Entertainment/Manushi Chhillar NEET: నీట్ పేపర్ లీక్ నా జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది.. అన్నీ వదిలేశా: మాజీ మిస్ వరల్డ్ మానుషి చిల్లర్
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