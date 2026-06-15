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    Friday Releases: సమంతకు గట్టి పోటీ.. ఒకే రోజు 6 సినిమాలు రిలీజ్.. జూన్ 19న మూవీస్ జాతర.. రేసులో విజయ్ ఆంటోనీ కూడా..

    Friday Releases: సినీ ప్రియులకు జూన్ 19న ఒక సూపర్ వీకెండ్ వినోదం అందబోతోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ వారం ఒకేరోజు ఆరు క్రేజీ సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. స్టార్ హీరోయిన్ సమంత హెవీ యాక్షన్ డ్రామా నుంచి.. 90ల నాటి ఫ్యామిలీ హీరో వడ్డే నవీన్ మోస్ట్ అవేటెడ్ రీ-ఎంట్రీ వరకు థియేటర్లలో ఒక సాలిడ్ లైనప్ సిద్ధమైంది.

    Jun 15, 2026, 20:28:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Friday Releases: బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ వీకెండ్ గట్టి పోటీ నెలకొనబోతోంది. జూన్ 19న థియేటర్లు ఒకేసారి పలు క్రేజీ సినిమాల రిలీజ్ కోసం రెడీ అయ్యాయి. యాక్షన్, ఎమోషన్, సెంటిమెంట్, రొమాన్స్ లాంటి డిఫరెంట్ జోనర్లలో మేకర్స్ తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. మరి ఈ వారం థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్న ఆ ఆరు క్రేజీ సినిమాల విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    Friday Releases: సమంతకు గట్టి పోటీ.. ఒకే రోజు 6 సినిమాలు రిలీజ్.. జూన్ 19న మూవీస్ జాతర.. రేసులో విజయ్ ఆంటోనీ కూడా..
    Friday Releases: సమంతకు గట్టి పోటీ.. ఒకే రోజు 6 సినిమాలు రిలీజ్.. జూన్ 19న మూవీస్ జాతర.. రేసులో విజయ్ ఆంటోనీ కూడా..

    1. Maa Inti Bangaram | సమంత 'మా ఇంటి బంగారం'

    స్టార్ హీరోయిన్ సమంత, సక్సెస్‌ఫుల్ డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం'. సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దిగంత్, గుల్షన్ దేవయ్య, గౌతమి కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్యూర్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కు హెవీ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ను యాడ్ చేసి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆడియన్స్ పైసా వసూల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వడం ఖాయమని టీమ్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది.

    2. Vanda Devullu | విజయ్ ఆంటోనీ 'వంద దేవుళ్లు'

    బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ కొట్టే విజయ్ ఆంటోనీ ఈసారి 'వంద దేవుళ్లు' సినిమాతో వస్తున్నారు. గతంలో 'బిచ్చగాడు' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ శశి, విజయ్ ఆంటోనీ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై క్రేజ్ బాగుంది. ఇంటెన్స్ పీరియడ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో యాక్షన్, సస్పెన్స్, సెంటిమెంట్ పీక్స్ లో ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి రిలీజ్ కానుంది.

    3. Transfer Trimurthulu | వడ్డే నవీన్ 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు'

    1990ల నాటి ప్రేక్షకులకు ఈ వారం ఒక స్పెషల్ సర్‌ప్రైజ్ ఉంది. ఒకప్పటి లవర్ బాయ్, ఫ్యామిలీ హీరో వడ్డే నవీన్ చాలా కాలం తర్వాత 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు' సినిమాతో లీడ్ రోల్ లో గ్రాండ్ కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. రాశి సింగ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఒక ఎమోషనల్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కింది. వడ్డే నవీన్ పాత హిట్స్ గుర్తించుకున్న సినీ ప్రియుల్లో ఈ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ నెలకొంది.

    4. Balan: The Boy | మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ డైరెక్టర్ 'బాలన్'

    రెండేళ్ల కిందట 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' సినిమాతో తెలుగు ఆడియన్స్ ను సైతం మెప్పించిన మలయాళ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ చిదంబరం నుంచి వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'బాలన్: ది బాయ్'. పూర్తిగా ఒక తల్లి, కొడుకు మధ్య సాగే బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ బాండింగ్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. మలయాళ మార్క్ హార్ట్ టచింగ్ డ్రామా ఇష్టపడే వాళ్లకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

    5. Deewana | గీతా ఆర్ట్స్ సపోర్ట్ తో 'దీవానా'

    చిన్న సినిమాగా వస్తూ ఇండస్ట్రీలో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రం 'దీవానా'. హర్షిత్, స్మేహ మణిమేకలై హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ క్యూట్ లవ్ స్టోరీని ప్రతిష్టాత్మక 'గీతా ఆర్ట్స్' సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ సినిమాలోని వన్-సైడెడ్ లవ్ డైలాగ్స్ ఆల్రెడీ యూత్ కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి.

    6. Cocktail 2 | షాహిద్ - రష్మికల 'కాక్‌టెయిల్ 2'

    బాలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న క్రేజీ అర్బన్ రొమాంటిక్ డ్రామా 'కాక్‌టెయిల్ 2'. హోమి అడజానియా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ షాహిద్ కపూర్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటించారు. క్లాస్, మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ కు ఈ మోడ్రన్ లవ్ స్టోరీ ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.

    జూన్ 19న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ ఆరు సినిమాల్లో బాక్సాఫీస్ విన్నర్ గా ఏది నిలుస్తుందో చూడాలి.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ఒకే వారం ఇన్ని రకాల జోనర్ల సినిమాలు రావడం ఆడియన్స్ కు మంచి ఛాయిస్ ఇస్తుంది. సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' కు ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూల వల్ల భారీ క్రేజ్ ఉంది. విజయ్ ఆంటోనీ కి తెలుగు బిజినెస్ లో మంచి మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి టాక్ బాగుంటే కలెక్షన్స్ కురుస్తాయి.

    కానీ ఈ వారం డార్క్ హార్స్ మాత్రం వడ్డే నవీన్ 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు' అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సీనియర్ ఫ్యామిలీ హీరోల రీ-ఎంట్రీస్ కు ఈ మధ్య కాలంలో ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం జూన్ 19 వీకెండ్ రిలీజ్ ల గురించిన చర్చ ఆన్‌లైన్ లో బాగా నడుస్తోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    జూన్ 19న సమంత నటిస్తున్న ఏ సినిమా రిలీజ్ కాబోతోంది?

    సమంత రూత్ ప్రభు లీడ్ రోల్ లో, నందినీ రెడ్డి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaram) జూన్ 19న విడుదలవుతోంది.

    చాలా కాలం తర్వాత కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తున్న వడ్డే నవీన్ కొత్త సినిమా పేరు ఏంటి?

    ఒకప్పటి ఫ్యామిలీ హీరో వడ్డే నవీన్ లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న ఎమోషనల్ డ్రామా ఫిల్మ్ 'ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు' (Transfer Trimurthulu) ఈ వారం థియేటర్లలోకి రానుంది.

    'వంద దేవుళ్లు' సినిమా ప్రత్యేకత ఏంటి?

    'బిచ్చగాడు' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చిన విజయ్ ఆంటోనీ, దర్శకుడు శశి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న లేటెస్ట్ పీరియడ్ సస్పెన్స్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం ఇది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Friday Releases: సమంతకు గట్టి పోటీ.. ఒకే రోజు 6 సినిమాలు రిలీజ్.. జూన్ 19న మూవీస్ జాతర.. రేసులో విజయ్ ఆంటోనీ కూడా..
    Home/Entertainment/Friday Releases: సమంతకు గట్టి పోటీ.. ఒకే రోజు 6 సినిమాలు రిలీజ్.. జూన్ 19న మూవీస్ జాతర.. రేసులో విజయ్ ఆంటోనీ కూడా..
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