    Maa Inti Bangaram Trailer: ఇటు యాక్షన్, అటు కామెడీ.. సమంత మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ రిలీజ్

    Maa Inti Bangaram Trailer: సమంత లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం మూవీ ట్రైలర్ రిలీజైంది. నందిని రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు క్రియేట్ చేయడం విశేషం. వచ్చే నెల 19న మూవీ రిలీజ్ కానుంది.

    May 25, 2026, 21:58:30 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Maa Inti Bangaram Trailer: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత (Samantha) నటిస్తూ, స్వయంగా నిర్మిస్తున్న సరికొత్త సినిమా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaaram). నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఫ్యామిలీ, యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ సోమవారం (మే 25) విడుదల చేశారు. ఒకవైపు అమాయకపు కోడలిగా, మరోవైపు గూండాల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే అండర్‌వరల్డ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న మహిళగా సమంత ఈ ట్రైలర్‌లో అదరగొట్టింది.

    Maa Inti Bangaram Trailer: ఇటు యాక్షన్, అటు కామెడీ.. సమంత మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ రిలీజ్

    ‘ఓ బేబీ’ కాంబో రీయూనియన్.. రాజ్ నిడిమోరు కథతో..

    గతంలో సమంత, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘ఓ బేబీ’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంతటి ఘనవిజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈ సూపర్ హిట్ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ అవుతుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి.

    ఈ సినిమాను సమంత తన సొంత బ్యానర్ ‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’ (Tralala Moving Pictures)పై నిర్మిస్తుండగా, ఆమె భర్త, ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు (Raj Nidimoru) ఈ చిత్రానికి కథను అందించడం విశేషం. ఈ మూవీ జూన్ 19న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

    అమాయకపు కోడలా? అండర్‌వరల్డ్ లేడీ డానా?

    ఈరోజు విడుదలైన ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. ట్రైలర్ ప్రకారం సినిమా కథాంశం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబంలోకి ఎంతో పద్ధతిగా, అమాయకంగా అడుగుపెడుతుంది ఓ కోడలు (సమంత). అందరితో ఎంతో మృదువుగా మాట్లాడుతూ ఇంటికి నచ్చిన కోడలిగా మారుతుంది.

    అయితే పైకి ఎంతో సాఫ్ట్‌గా కనిపించే ఆమె వెనుక ఒక భయంకరమైన, పవర్‌ఫుల్ అండర్‌వరల్డ్ గతం దాగి ఉంటుంది. తన పాత జీవితాన్ని అత్తమామలకు తెలియకుండా దాచిపెట్టి, సాధారణ గృహిణిగా బతకాలని ఆమె అనుకుంటుంది.

    కానీ కొన్ని దుష్టశక్తులు ఆమె కొత్త కాపురాన్ని, మెట్టినింటి వాళ్లను ప్రమాదంలోకి నెట్టాలని చూస్తాయి. దాంతో తన వారిని కాపాడుకోవడం కోసం ఆ కోడలు మళ్లీ పాత అవతారమెత్తి ఎలా తిరగబడింది అనేదే ఈ సినిమా కథ.

    కుటుంబం కోసం సాఫ్ట్‌గా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో.. అదే కుటుంబంపై చెయ్యి పడితే మాస్ అవతారం ఎత్తడం అంతే ముఖ్యం అనిపించేలా సమంత యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి.

    సమంత వన్-వుమన్ షో.. సంతోష్ నారాయణన్ మ్యూజిక్

    ట్రైలర్‌లో సమంత రెండు భిన్నమైన షేడ్స్‌ను చాలా పర్‌ఫెక్ట్‌గా పండించింది. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ చీరకట్టులో ఉంటూనే గూండాలను ఊచకోత కోసే యాక్షన్ సీన్లలో సమంత స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఆటిట్యూడ్ వేరే లెవెల్‌లో ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు నచ్చే ఎమోషన్స్, కామెడీతో పాటు మాస్ ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్‌ను ఈ చిత్రంలో సమంగా మిక్స్ చేశారు.

    ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించారు. ట్రైలర్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ విపరీతమైన పాజిటివ్ వైబ్స్‌ను క్రియేట్ చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?

    సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా జూన్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    2. మా ఇంటి బంగారం సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు, కథ ఎవరు అందించారు?

    ఈ చిత్రాన్ని సమంత తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు ఈ చిత్రానికి కథను అందించారు.

    3. సమంత, దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన మునుపటి సినిమా ఏది?

    వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో 2019లో వచ్చిన ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం 'ఓ బేబీ' (Oh! Baby) బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్ సాధించింది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Maa Inti Bangaram Trailer: ఇటు యాక్షన్, అటు కామెడీ.. సమంత మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ రిలీజ్
