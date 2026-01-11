Edit Profile
    సమంత ఇంట్లో లలిత.. బయట మహిషాసుర మర్దిని.. మూవీ సెట్స్‌ నుంచి వీడియో షేర్ చేసిన రాజ్ నిడిమోరు చెల్లెలు

    సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు చెల్లెలు శీతల్ షేర్ మా ఇంటి బంగారం సెట్స్ లోని వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఈ బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఆమె రాసిన క్యాప్షన్ కూడా చాలా బాగుంది.

    Published on: Jan 11, 2026 1:10 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    అక్కినేని కోడలిగా ఒకప్పుడు అందరి మన్ననలు పొందిన స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు.. ఇప్పుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకొని కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పడానికి తాజాగా ఆమె ఆడపడుచు (రాజ్ నిడిమోరు సోదరి) శీతల్ నిడిమోరు చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టే నిదర్శనం.

    సమంత ప్రధాన పాత్రలో, నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. శుక్రవారం (జనవరి 9) విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో శీతల్.. సినిమా సెట్స్‌లో షూట్ చేసిన కొన్ని అన్ సీన్ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ తన వదినపై ప్రేమను చాటుకుంది.

    ఇంట్లో లలిత.. బయట మహిషాసుర మర్దిని

    శీతల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రాస్తూ.. "మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అద్భుతం. ఇంట్లో లలిత.. మధుర భాషిణి.. మృదు స్వభావి. బయట మాత్రం మహిషాసుర మర్దిని.. భయం ఎరుగని శక్తి. ఎప్పుడు సున్నితంగా ఉండాలో, ఎప్పుడు రౌద్రంగా మారాలో తెలిసిన స్త్రీ శక్తి ఇది. చాలా థ్రిల్లింగ్‌గా ఉంది" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

    వ్యాన్‌లో అల్లరి.. సెట్లో హడావుడి

    శీతల్ షేర్ చేసిన వీడియోలో.. సమంత తన క్యారవాన్‌లో ఆడపడుచు, మేనల్లుళ్లతో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిస్తూ, చాలా ఉల్లాసంగా గడపడం చూడవచ్చు. మరో వీడియోలో దర్శకురాలు నందిని రెడ్డితో శీతల్ ముచ్చటించడం, రాజ్ నిడిమోరు సెట్‌లో పనిలో నిమగ్నమై ఉండటం, టెక్నీషియన్ల హడావుడి కనిపిస్తోంది.

    సామ్ ఆనందం చూసి మురిసిపోతున్న ఫ్యాన్స్ ఈ వీడియోలు చూసిన నెటిజన్లు, సమంత అభిమానులు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. "సామ్ మళ్లీ ఇంత సంతోషంగా ఉండటం చూస్తుంటే మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది" అని ఒకరు.. "సామ్ దక్కించుకున్న కొత్త కుటుంబం చాలా బాగుంది" అని మరొకరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. "సమంతకు కేవలం ప్రేమాభిమానాలు మాత్రమే దక్కాలి" అంటూ ఫ్యాన్స్ విష్ చేస్తున్నారు.

    మా ఇంటి బంగారం సినిమా గురించి..

    ‘ఓ బేబీ’ మ్యాజిక్ తర్వాత సమంత, నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా ఇది. రాజ్ నిడిమోరు కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించగా.. అతనితో పాటు సమంత, హిమాంక్ దువ్వూరు కలిసి ‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్‌ను బట్టి చూస్తే.. ఇందులో సమంతది డ్యూయల్ షేడ్ ఉన్న పాత్రలా కనిపిస్తోంది. ఇంట్లో భయస్తురాలిగా నటిస్తూనే.. బయట క్రైమ్ వరల్డ్‌లో లేడీ డాన్‌లా వ్యవహరించే పాత్రలో సామ్ కనిపించనుందని టాక్. టీజర్ చివర్లో శవాన్ని ఈడ్చుకెళ్లే సీన్ అయితే సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది.

