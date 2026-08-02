Friendship Day OTT: ఫ్రెండ్షిప్ డే స్పెషల్.. ఓటీటీలో తప్పకుండా చూడాల్సిన టాప్ 5 తెలుగు ఫ్రెండ్షిప్ సినిమాలు- మీ కోసమే!
Friendship Day OTT: ఫ్రెండ్ షిప్ డే సందర్భంగా స్నేహ బంధం గొప్పతనాన్ని, కాలేజీ జ్ఞాపకాలను, గ్యాంగ్ హంగామాను గుర్తుచేసే టాప్ 5 తెలుగు చిత్రాలు ఇవి. నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, జియోహాట్స్టార్ వంటి ప్రముఖ ఓటీటీలలో ఉన్న తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమాలివి. వెంటనే ఓ లుక్కేయండి.
Friendship Day OTT: స్నేహం అనేది ఎల్లలు లేని ఒక మధురమైన అనుభూతి. జీవితంలో ఎన్ని బంధాలు ఉన్నా, కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచే స్నేహితులు ఇచ్చే ధైర్యమే వేరు. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజున మీ గ్యాంగ్తో కలిసి ఇంట్లోనే సరదాగా గడపాలని ప్లాన్ చేసుకుంటే.. లేదా దూరంగా ఉన్న మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఒక మంచి సినిమా చూడాలనుకుంటే.. ఓటీటీలో ఉన్న టాప్ 5 తెలుగు ఫ్రెండ్షిప్ సినిమాలపై లుక్కేయండి.
ఈ నగరానికి ఏమైంది (Ee Nagaraniki Emaindi)
స్ట్రీమింగ్ వేదిక: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix), ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
జోనర్: యంగ్ అడల్ట్ బడ్డీ కామెడీ
ఎందుకు చూడాలి?: తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా నేటితరం యూత్కు ఒక 'బెంచ్మార్క్ కల్ట్ క్లాసిక్'. నలుగురు చిన్ననాటి స్నేహితులు తమ కలలు, విఫల ప్రేమలు కెరీర్ ఒత్తిళ్ల మధ్య కలిసి చేసిన 'గోవా ట్రిప్' కథాంశంతో ఇది సాగుతుంది. సినిమాలోని డైలాగ్స్ ప్రతీ ఒక్కరికీ తమ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ను గుర్తుచేస్తాయి.
ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR)
స్ట్రీమింగ్ వేదిక: నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5 (ZEE5)
జోనర్: పీరియడ్ యాక్షన్ ఎమోషనల్ డ్రామా
ఎందుకు చూడాలి?: దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఈ విజువల్ వండర్లో అల్లూరి సీతారామరాజు (రామ్ చరణ్), కొమరం భీమ్ (ఎన్టీఆర్) ల నడుమ సాగే స్నేహం ప్రధాన ఆకర్షణ. పరస్పర విరుద్ధమైన లక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒకరి ప్రాణం కోసం మరొకరు తెగించే తీరు అద్భుతం.
'దోస్తీ' పాటతో పాటు రామ్-భీమ్ల నడుమ సాగే అండర్స్టాండింగ్, ఎమోషనల్ క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు ఫ్రెండ్షిప్కు సరికొత్త నిర్వచనం ఇస్తాయి.
హ్యాపీ డేస్ (Happy Days)
స్ట్రీమింగ్ వేదిక: ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్, సన్ నెక్స్ట్
జోనర్: కాలేజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా
ఎందుకు చూడాలి?: శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఎందరో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల జీవితాలకు ప్రతిరూపం. నలుగురు అబ్బాయిలు, నలుగురు అమ్మాయిల మధ్య ఏడేళ్ల కాలేజ్ ప్రయాణం, పరీక్షల భయాలు, లవ్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ సీన్లు ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్.
హైలైట్: కాలేజీ జీవితంలో స్నేహితుల ప్రాముఖ్యతను అంత సున్నితంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా మరే సినిమా చూపెట్టలేదనడంలో సందేహం లేదు.
స్నేహితుడు (Snehitudu)
స్ట్రీమింగ్ వేదిక: జియోహాట్ స్టార్
జోనర్: సోషల్ / కామెడీ డ్రామా
ఎందుకు చూడాలి?: తమిళ విజయవంతమైన చిత్రం 'నాన్బన్' (3 ఇడియట్స్ రీమేక్) తెలుగు రూపమే ఈ 'స్నేహితుడు'. విజయ్, జీవా, శ్రీకాంత్ ప్రధాన పాత్రల్లో శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం చదువుల ఒత్తిడిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న యువతకు స్నేహం ఇచ్చే ధైర్యాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.
హైలైట్: "ఆల్ ఈజ్ వెల్" అన్న ఒక్క మాటతో మిత్రుడిలో ధైర్యం నింపే వాళ్లు ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఒకరిద్దరైనా ఉంటారు.
ఓ మై ఫ్రెండ్ (Oh My Friend)
స్ట్రీమింగ్ వేదిక: ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్ స్టార్, జీ5, ఆహా
జోనర్: ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా
ఎందుకు చూడాలి?: అబ్బాయి, అమ్మాయి మధ్య కేవలం ప్రేమే కాదు.. స్వచ్ఛమైన స్నేహం కూడా సాధ్యమే అని చాటిచెప్పిన చిత్రం. సిద్ధార్థ్, శ్రుతి హాసన్, హన్సిక నటించిన ఈ సినిమా సమాజపు అపోహలను పక్కనపెట్టి స్నేహానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
హైలైట్: రాహుల్ రాజ్ అందించిన సంగీతం, ముఖ్యంగా ‘శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కళాశాల’, టైటిల్ సాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ డే వైబ్స్కు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More