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    OTT Horror Telugu: ఓటీటీలో వణుకు పుట్టించే బెస్ట్ 6 హారర్ థ్రిల్లర్స్-అన్నీ తెలుగులోనే- ప్రైమ్ టు జీ5- రోజుకోటి చూడండి!

    Must Watch 6 Best OTT Horror Thrillers In Telugu: ఓటీటీ ప్రియుల కోసం టాప్ రేటింగ్ ఉన్న 6 ఓటీటీ సిరీస్‌ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, హాట్‌స్టార్‌లలో తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ హారర్ థ్రిల్లర్స్ వణుకు పుట్టిస్తాయి. మరి వీటిని రోజుకోటి చూసేయండి!.

    Jul 6, 2026, 14:14:13 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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    Must Watch 6 Best OTT Horror Thrillers In Telugu: తెలుగు ప్రేక్షకులకు హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలంటే ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. థియేటర్లలోనే కాకుండా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోనూ ఇలాంటి కంటెంట్‌ను చూసేందుకు మనవాళ్లు ఎంతో ఇష్టపడతారు.

    ఓటీటీలో వణుకు పుట్టించే బెస్ట్ 6 హారర్ థ్రిల్లర్స్-అన్నీ తెలుగులోనే- ప్రైమ్ టు జీ5- రోజుకోటి చూడండి!
    ఓటీటీలో వణుకు పుట్టించే బెస్ట్ 6 హారర్ థ్రిల్లర్స్-అన్నీ తెలుగులోనే- ప్రైమ్ టు జీ5- రోజుకోటి చూడండి!

    టాప్ 6 ఓటీటీ హారర్ థ్రిల్లర్స్

    ప్రస్తుతం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వేదికలపై హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్‌తో అనేక హారర్ వెబ్ సిరీస్‌లు తెలుగులో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అవి చూస్తున్నప్పుడు వచ్చే భయానక శబ్దాలు, ఊహించని ట్విస్టులు గుండె గుభేల్ మనిపిస్తాయి. తెలుగులో వణుకు పుట్టించే ది బెస్ట్ 6 ఓటీటీ హారర్ థ్రిల్లర్స్ ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం. రోజుకోటి చూసేయండి మరి.

    సరికొత్త భయాన్ని పరిచయం చేసిన 'ఖౌఫ్'

    1. ఖౌఫ్ (Khauf): ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.4 | ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    2025లో విడుదలైన ఈ ఓటీటీ సిరీస్ సరికొత్త హారర్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ చుమ్ దరాంగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ కథ ఒక గర్ల్స్ హాస్టల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ హాస్టల్‌ను ఒక భయంకరమైన దెయ్యం ఆవహిస్తుంది. అక్కడి నుంచి బయటపడాలని చూస్తున్న ఆ అమ్మాయిలకు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయనేది అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా చూపించారు. ఇందులో కొన్ని సీన్లు చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది.

    మూఢనమ్మకాలు, రహస్యాల 'దహన్'

    2. దహన్ - రాకన్ కా రహస్య (Dahan: Raakan Ka Rahasya): ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.1 | ఓటీటీ: జియో హాట్‌స్టార్

    2022లో వచ్చిన ఈ సిరీస్ ఒక విభిన్నమైన సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్. శిలాస్‌పురా అనే ఒక మారుమూల గ్రామానికి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తన కొడుకుతో కలిసి బదిలీపై వస్తుంది. ఆ గ్రామంలో కొన్ని వింత సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. స్థానికులు దాన్ని ఒక శాపంగా భావిస్తారు. ఆ మూఢనమ్మకాల వెనుక ఉన్న నమ్మశక్యం కాని రహస్యాలను, సైన్స్ కోణాన్ని ఆ అధికారిణి ఎలా ఛేదించిందనేదే ఈ కథ.

    మైండ్ గేమ్‌తో భయపెట్టే 'భ్రమ్'

    3. భ్రమ్ (Bhram): IMDb రేటింగ్: 6.3 | ఓటీటీ: జీ5

    ఒక రోడ్డు ప్రమాదం తర్వాత మానసిక ప్రశాంతత కోసం అలీషా అనే యువతి షిమ్లాలోని తన సోదరి ఇంటికి మారుతుంది. అక్కడ ఆమెకు కొన్ని వింత ఆకారాలు, భయానక సంఘటనలు కనిపిస్తాయి. ప్రమాదం వల్ల కలిగిన భ్రాంతి (Hallucination) అని మొదట అనుకున్నా.. ఆ తర్వాత ఆమె ఎదుర్కొన్న నిజాలు ఊహకందవు. ఆ వింత సంఘటనలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఆమె ఎలాంటి ప్రమాదంలో పడిందనేది ఇందులో చూడవచ్చు.

    స్కూల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'అధూర'

    4. అధూర (Adhura): ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 6.6 | ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    ఊటీలోని ఒక ప్రతిష్టాత్మక బోర్డింగ్ స్కూల్ నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఆ స్కూల్‌కు వచ్చిన ఒక కొత్త అబ్బాయి చేష్టల వల్ల కొన్ని భయంకరమైన ఘోరాలు జరుగుతాయి. ఆ సంఘటనలు అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తాయి. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత 2007 బ్యాచ్‌కు చెందిన పాత విద్యార్థుల రీ-యూనియన్ వేడుక అదే స్కూల్‌లో జరిగినప్పుడు.. ఆ సంస్థ గతానికి సంబంధించిన ఒక చీకటి నిజం బయటకు వస్తుంది.

    నాగ చైతన్య ఓటీటీ ఎంట్రీ 'ధూత'

    5. ధూత (Dhootha): ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7.7 | ఓటీటీ: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాగ చైతన్య ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్‌ను తెలుగు ప్రేక్షకులు అస్సలు మర్చిపోలేరు. విక్రమ్ కె. కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్‌లో ఒక జర్నలిస్ట్ జీవితంలో జరిగే వింత పరిణామాలు ఆకట్టుకుంటాయి. ఒక పాత న్యూస్ పేపర్‌లో రాబోయే వార్తలు ఆయన నిజ జీవితంలో ముందే జరిగిపోతుంటాయి. ఈ భవిష్యవాణి వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటనేది ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఊపిరి బిగబట్టుకుని చూసేలా చేస్తుంది.

    మిలిటరీ క్యాంప్‌లో రాక్షసుడి వేట 'ఘూల్'

    6. ఘౌల్ (Ghoul): ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్: 7 | ఓటీటీ: నెట్‌ఫ్లిక్స్

    ఒక రహస్య మిలిటరీ డిటెన్షన్ సెంటర్‌కు ఒక ప్రమాదకరమైన కొత్త ఖైదీ వస్తాడు. ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి అక్కడ వాతావరణం మారిపోతుంది. ఆ ఖైదీ చేసే వింత పనులు, మాట్లాడే మాటలు అక్కడి అధికారులను భయపెడతాయి. అరబిక్ జానపద కథల్లోని 'ఘౌల్' అనే నరమాంస భక్షక రాక్షసుడి ఆధారంగా ఈ మిని-సిరీస్‌ను రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ హారర్ ప్రియులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Horror Telugu: ఓటీటీలో వణుకు పుట్టించే బెస్ట్ 6 హారర్ థ్రిల్లర్స్-అన్నీ తెలుగులోనే- ప్రైమ్ టు జీ5- రోజుకోటి చూడండి!
    Home/Entertainment/OTT Horror Telugu: ఓటీటీలో వణుకు పుట్టించే బెస్ట్ 6 హారర్ థ్రిల్లర్స్-అన్నీ తెలుగులోనే- ప్రైమ్ టు జీ5- రోజుకోటి చూడండి!
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