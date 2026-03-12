టెలిగ్రామ్ పైరసీపై కేంద్రం కన్నెర్ర: 3 గంటల్లో 3,000 ఛానల్స్ క్లోజ్ చేయాలని ఆదేశం
సినిమాలను, వెబ్ సిరీస్లను పైరసీ రూపంలో అందిస్తున్న టెలిగ్రామ్ ఛానళ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది. సుమారు 3,000కు పైగా ఛానళ్లను కేవలం మూడు గంటల వ్యవధిలో నిలిపివేయాలని టెలిగ్రామ్ సంస్థను ఆదేశించింది.
నిన్నటివరకు ఏ సినిమా కావాలన్నా టెలిగ్రామ్లో వెతుక్కునే వారికి ఇప్పుడు పెద్ద షాక్ తగలనుంది. కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ (MIB) ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓటీటీ సంస్థలు, సినిమా నిర్మాతల ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఏం జరిగింది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి 11న టెలిగ్రామ్కు ఒక నోటీసు పంపింది. ఇందులో 120 పేజీల అనుబంధం (Annexure) ఉంది. అందులో పైరసీకి పాల్పడుతున్న ఛానళ్ల లింకులు, పేర్లు, అవి పంచుతున్న సినిమాల వివరాలను ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొంది. నోటీసు అందిన 3 గంటల్లోగా ఆ లింకులన్నింటినీ తొలగించాలని, లేకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.
ఎందుకీ కఠిన నిర్ణయం?
- రెండో స్థానంలో భారత్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పైరసీని ఎక్కువగా చూస్తున్న దేశాల్లో అమెరికా తర్వాత భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. 2024 నివేదిక ప్రకారం భారతీయులు పైరసీ వెబ్సైట్లను ఏకంగా 1,756 కోట్ల సార్లు సందర్శించారు.
- కొత్త చట్టాలు: ఫిబ్రవరి 20, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చిన కొత్త ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం.. అక్రమ కంటెంట్ను తొలగించడానికి కంపెనీలకు ఇచ్చే సమయాన్ని ప్రభుత్వం బాగా తగ్గించింది.
- జవాబుదారీతనం: ఒకవేళ టెలిగ్రామ్ ఈ ఆదేశాలను పాటించకపోతే, వినియోగదారులు పెట్టే పోస్టులకు ఆ సంస్థే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది (Safe Harbour రక్షణ కోల్పోతుంది).
సామాన్యులకు ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది?
ఈ నిర్ణయం వల్ల పైరసీ ఛానల్స్ నడిపే వారికి మాత్రమే కాదు, వాటిలో కంటెంట్ చూసే వారికి కూడా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఛానల్స్ ఆగిపోవడం వల్ల మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న లేదా సేవ్ చేసుకున్న వీడియోలు కనిపించకుండా పోవచ్చు. సినిమా ఇండస్ట్రీని కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పరిశ్రమకు ఊరటనివ్వనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టెలిగ్రామ్ ఈ ఛానళ్లను తొలగించకపోతే ఏమవుతుంది?
ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించకపోతే, టెలిగ్రామ్ తన 'సేఫ్ హార్బర్' హోదాను కోల్పోతుంది. అంటే, ఆ యాప్లో జరిగే నేరాలు లేదా పైరసీకి ఆ సంస్థే బాధ్యత వహించి, భారీ జరిమానాలు లేదా కోర్టు కేసులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
2. 3 గంటల సమయం మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చారు?
పైరసీ అనేది చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. ఒక్కసారి సినిమా లింక్ వైరల్ అయితే నిర్మాతలు కోట్లలో నష్టపోతారు. అందుకే వేగంగా స్పందించాలని ప్రభుత్వం 2026 కొత్త నిబంధనలను రూపొందించింది.
3. కేవలం సినిమాలేనా, ఇతర కంటెంట్ కూడా ఉందా?
లేదు, సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు, డబ్బులు పెట్టి వినే ఆడియో పుస్తకాలు (Audiobooks) కూడా పైరసీ లింకుల్లో ఉన్నందున వాటన్నింటినీ తొలగిస్తున్నారు.