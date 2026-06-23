OTT Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 2.. ‘పంచాయత్’ రూట్లోనే టీవీఎఫ్ మరో రూరల్ డ్రామా.. అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!
OTT Series: ఓటీటీ స్పేస్లో 'పంచాయత్', 'గుల్లాక్' వంటి రియలిస్టిక్ రూరల్ డ్రామాలతో తిరుగులేని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘ది వైరల్ ఫీవర్’ (TVF) సంస్థ నుంచి సరికొత్త సీజన్ వచ్చేసింది. ‘గ్రామ్ చికిత్సాలయ్’ సీజన్ 2 ఇవాళ నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ లోని ట్విస్ట్ ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT Series: భారతీయ డిజిటల్ స్క్రీన్స్ పై రూరల్ లైఫ్, లోకల్ పాలిటిక్స్, మిడిల్ క్లాస్ ఎమోషన్స్ను పండించడంలో టీవీఎఫ్ మార్క్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. భాత్కండి అనే ఒక మారుమూల గ్రామంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన ‘గ్రామ్ చికిత్సాలయం’ మొదటి సీజన్ మంచి విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు అదే ఊపుతో మరింత పవర్ఫుల్ అండ్ ఫన్నీ కంటెంట్తో సీజన్ 2 ఇవాళ (జూన్ 23) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
గ్రామ్ చికిత్సాలయం ఓటీటీ
ఓటీటీలోకి అదిరిపోయే వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 2 వచ్చేసింది. మంగళవారం నుంచి గ్రామ్ చికిత్సాలయం సీజన్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అయింది.
భాత్కండి పీహెచ్సీ కథేంటి?
గ్రామ్ చికిత్సాలయం సీజన్ 2 కథ విషయానికి వస్తే.. భాత్కండి గ్రామీణ ఆసుపత్రి రూపురేఖలను మార్చాలని, రోగులకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను అందించాలని డాక్టర్ ప్రభాత్ (అమోల్ పరాశర్) గట్టిగా డిసైడ్ అవుతాడు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక ‘ఆదర్శ పీహెచ్సీ అవార్డు’ కోసం తన హాస్పిటల్ను రేసులో నిలబెడతాడు.
అయితే, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నిరంతరం వేధించే మందుల కొరత, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పొలిటికల్ ప్రెజర్స్, అవినీతి కలిసి డాక్టర్ ఆశయానికి అడ్డుపడతాయి. ఈ వ్యవస్థీకృత లోపాలను ఎదిరించి, వినయ్ పాఠక్ క్యారెక్టర్ సహాయంతో డాక్టర్ ప్రభాత్ తన లక్ష్యాన్ని ఎలా రీచ్ అయ్యారనేదే ఈ 5 ఎపిసోడ్ల కథ.
భోజ్పురి స్టార్ ఎంట్రీ
ఈ సీజన్లో భోజ్పురి చిత్ర పరిశ్రమలో తిరుగులేని మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న అగ్ర నటుడు దినేష్ లాల్ యాదవ్ (నిరహువా) ఒక కీలకమైన పాత్రలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కేవలం హిందీ బెల్ట్ మాత్రమే కాకుండా, యూపీ, బిహార్ వంటి భారీ ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ మార్కెట్ను క్యాప్చర్ చేయడానికి టీవీఎఫ్ ప్లాన్ చేసిన మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఇది అని చెప్పొచ్చు. ఇదే అసలు ట్విస్ట్.
'పంచాయత్' సిరీస్లో వికాస్, ప్రహ్లాద్ చా పాత్రల లాగే.. ఇందులో కూడా ఆనందేశ్వర్ ద్వివేది, ఆకాష్ మఖిజాల లోకల్ హ్యూమర్ పర్ఫెక్ట్గా వర్కవుట్ అయింది. క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ కోసం వెతుకుతున్న తెలుగు డిజిటల్ ఆడియన్స్కు కూడా ఈ వీకెండ్ ఇదొక బెస్ట్ వాచ్ అని చెప్పవచ్చు.
పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందంటే?
డాక్టర్ ప్రభాత్గా అమోల్ పరాశర్ తన నిలకడైన నటనతో ఆకట్టుకోగా, వినయ్ పాఠక్ సీనియారిటీ ప్రతి సీన్లోనూ కనిపిస్తుంది. ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్ పాత్రకు ఈ సీజన్లో మరింత స్కోప్ లభించింది. రూరల్ నేటివిటీని ఏమాత్రం మిస్ కాకుండా చాలా హానెస్ట్గా కథ సాగుతుంది. ఎక్కడా అనవసరమైన లాగ్ లేకుండా కేవలం 5 ఎపిసోడ్లలోనే కథను ముగించడం ఈ సిరీస్కు బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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