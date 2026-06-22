Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇవాళ నుంచే హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్ షురూ

    OTT Series: ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ ఉన్న 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' సీజన్ 3 ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది. ఈ సరికొత్త సీజన్ ఎపిసోడ్ల వివరాలు, స్ట్రీమింగ్ సమయాలు, కథలోని కీలక ట్విస్టులపై స్పెషల్ స్టోరీ మీకోసం.

    Jun 22, 2026, 11:08:07 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    OTT Series: వెస్టెరోస్ అద్భుత ప్రపంచంలోకి వీక్షకులను మరోసారి తీసుకెళ్లేందుకు 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' (HOTD) సీజన్ 3 సిద్ధమైంది. దాదాపు రెండేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ జూన్ 21న (భారత కాలమానం ప్రకారం జూన్ 22న) ఈ సూపర్ హిట్ సిరీస్ కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైంది.

    ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ (x)
    ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ (x)

    హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఓటీటీ

    అమెరికాలో ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు (ఈటీ) హెచ్‌బీఓ ఛానెల్‌తో పాటు 'మాక్స్' ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విడుదలైంది. భారతదేశంలోని వెబ్‌సిరీస్ ప్రియుల కోసం ఈ సరికొత్త సీజన్ 'జియోహాట్‌స్టార్' (JioHotstar) ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    జూన్ 22 నుంచి ప్రతి సోమవారం ఉదయం 6:30 గంటలకు (IST) కొత్త ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమ్ అవుతాయి. ఈసారి ఇంగ్లీష్‌తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

    టార్గేరియన్ అంతర్యుద్ధం

    గత రెండు సీజన్లుగా తెర వెనుక సాగుతున్న టార్గేరియన్ కుటుంబ అంతర్యుద్ధం, ఈ మూడో సీజన్ ద్వారా నేరుగా యుద్ధభూమికి చేరనుంది. సింహాసనం కోసం రెండు వర్గాలుగా విడిపోయిన ఈ రాజ కుటుంబంలో ఇప్పటికే కీలక పాత్రలు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. ఇప్పుడు రెండు వైపులా కొత్త శక్తులు, డ్రాగన్లు తోడవడంతో సీజన్ 3లో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, భీకర పోరాటాలు ఉండబోతున్నాయి.

    72 నిమిషాలతో

    ఈ హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ మూడో సీజన్ మొదటి ఎపిసోడ్‌ను ఏకంగా 72 నిమిషాల సుదీర్ఘ నిడివితో రూపొందించారు. గత సీజన్ ముగింపు తర్వాత వెస్టెరోస్ రాజ్యంలో ఏం జరిగిందనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా చూపించేందుకు దర్శకులు ఈ సమయాన్ని కేటాయించారు. ఈ సీజన్‌లో మొత్తం 8 ఎపిసోడ్‌లు ఉండనున్నాయి. జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభమై, ఆగస్టు 9, 2026 వరకు ప్రతి వారం ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ చొప్పున విడుదల కానుంది.

    ఈ మార్పులు

    జార్జ్ ఆర్.ఆర్. మార్టిన్ రాసిన 'ఫైర్ & బ్లడ్' నవల ఆధారంగా ఈ సిరీస్‌ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. "నవలలోని అత్యంత భీకరమైన 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ ది గల్లెట్' ఘట్టం ముగిసిన తర్వాతి పరిణామాలతో మూడో సీజన్ కథ ముందుకు సాగుతుంది" అని పరేడ్ పత్రిక పేర్కొంది. అయితే పుస్తకంలోని కథకు, సిరీస్ స్క్రీన్‌ప్లేకు మధ్య మేకర్స్ కొన్ని మార్పులు చేశారు. దీనివల్ల నవల చదివిన వారికి కూడా ఈ సీజన్‌లో సరికొత్త ఉత్కంఠ కలగడం ఖాయం.

    భారీ తారాగణం.. కొత్త పాత్రల ఎంట్రీ

    ఈ సీజన్ 3లో భారీ తారాగణం నటిస్తున్నట్లు హెచ్‌బీఓ తన ప్రొడక్షన్ అప్‌డేట్‌లో ధృవీకరించింది. ఎమ్మా డి'ఆర్సీ, మాట్ స్మిత్, ఒలివియా, స్టీవ్ టౌసైంట్, రైస్ ఇఫాన్స్, ఎవాన్ మిచెల్, టామ్ గ్లిన్-కార్నీ వంటి పాత నటులతో పాటు టామీ ఫ్లానగన్, డాన్ ఫోగ్లర్, జేమ్స్ నార్టన్ వంటి కొత్త నటులు ఈ సీజన్‌లో కీలక పాత్రల్లో అలరించనున్నారు.

    ఈ సిరీస్ భవిష్యత్తుపై కూడా మేకర్స్ స్పష్టత ఇచ్చారు. "హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సిరీస్‌ను మొత్తం నాలుగు సీజన్లతో ముగించాలని ప్లాన్ చేశాం" అని షో రన్నర్ ర్యాన్ కాండల్ స్పష్టం చేసినట్లు పరేడ్ వెల్లడించింది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/OTT Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇవాళ నుంచే హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్ షురూ
    Home/Entertainment/OTT Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇవాళ నుంచే హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్ షురూ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes