OTT Series: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇవాళ నుంచే హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్ షురూ
OTT Series: ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ ఉన్న 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' సీజన్ 3 ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది. ఈ సరికొత్త సీజన్ ఎపిసోడ్ల వివరాలు, స్ట్రీమింగ్ సమయాలు, కథలోని కీలక ట్విస్టులపై స్పెషల్ స్టోరీ మీకోసం.
OTT Series: వెస్టెరోస్ అద్భుత ప్రపంచంలోకి వీక్షకులను మరోసారి తీసుకెళ్లేందుకు 'హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్' (HOTD) సీజన్ 3 సిద్ధమైంది. దాదాపు రెండేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ జూన్ 21న (భారత కాలమానం ప్రకారం జూన్ 22న) ఈ సూపర్ హిట్ సిరీస్ కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైంది.
హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఓటీటీ
అమెరికాలో ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు (ఈటీ) హెచ్బీఓ ఛానెల్తో పాటు 'మాక్స్' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సీజన్ 3 ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ విడుదలైంది. భారతదేశంలోని వెబ్సిరీస్ ప్రియుల కోసం ఈ సరికొత్త సీజన్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar) ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
జూన్ 22 నుంచి ప్రతి సోమవారం ఉదయం 6:30 గంటలకు (IST) కొత్త ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమ్ అవుతాయి. ఈసారి ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
టార్గేరియన్ అంతర్యుద్ధం
గత రెండు సీజన్లుగా తెర వెనుక సాగుతున్న టార్గేరియన్ కుటుంబ అంతర్యుద్ధం, ఈ మూడో సీజన్ ద్వారా నేరుగా యుద్ధభూమికి చేరనుంది. సింహాసనం కోసం రెండు వర్గాలుగా విడిపోయిన ఈ రాజ కుటుంబంలో ఇప్పటికే కీలక పాత్రలు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. ఇప్పుడు రెండు వైపులా కొత్త శక్తులు, డ్రాగన్లు తోడవడంతో సీజన్ 3లో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, భీకర పోరాటాలు ఉండబోతున్నాయి.
72 నిమిషాలతో
ఈ హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ మూడో సీజన్ మొదటి ఎపిసోడ్ను ఏకంగా 72 నిమిషాల సుదీర్ఘ నిడివితో రూపొందించారు. గత సీజన్ ముగింపు తర్వాత వెస్టెరోస్ రాజ్యంలో ఏం జరిగిందనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా చూపించేందుకు దర్శకులు ఈ సమయాన్ని కేటాయించారు. ఈ సీజన్లో మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఉండనున్నాయి. జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభమై, ఆగస్టు 9, 2026 వరకు ప్రతి వారం ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ చొప్పున విడుదల కానుంది.
ఈ మార్పులు
జార్జ్ ఆర్.ఆర్. మార్టిన్ రాసిన 'ఫైర్ & బ్లడ్' నవల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. "నవలలోని అత్యంత భీకరమైన 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ ది గల్లెట్' ఘట్టం ముగిసిన తర్వాతి పరిణామాలతో మూడో సీజన్ కథ ముందుకు సాగుతుంది" అని పరేడ్ పత్రిక పేర్కొంది. అయితే పుస్తకంలోని కథకు, సిరీస్ స్క్రీన్ప్లేకు మధ్య మేకర్స్ కొన్ని మార్పులు చేశారు. దీనివల్ల నవల చదివిన వారికి కూడా ఈ సీజన్లో సరికొత్త ఉత్కంఠ కలగడం ఖాయం.
భారీ తారాగణం.. కొత్త పాత్రల ఎంట్రీ
ఈ సీజన్ 3లో భారీ తారాగణం నటిస్తున్నట్లు హెచ్బీఓ తన ప్రొడక్షన్ అప్డేట్లో ధృవీకరించింది. ఎమ్మా డి'ఆర్సీ, మాట్ స్మిత్, ఒలివియా, స్టీవ్ టౌసైంట్, రైస్ ఇఫాన్స్, ఎవాన్ మిచెల్, టామ్ గ్లిన్-కార్నీ వంటి పాత నటులతో పాటు టామీ ఫ్లానగన్, డాన్ ఫోగ్లర్, జేమ్స్ నార్టన్ వంటి కొత్త నటులు ఈ సీజన్లో కీలక పాత్రల్లో అలరించనున్నారు.
ఈ సిరీస్ భవిష్యత్తుపై కూడా మేకర్స్ స్పష్టత ఇచ్చారు. "హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సిరీస్ను మొత్తం నాలుగు సీజన్లతో ముగించాలని ప్లాన్ చేశాం" అని షో రన్నర్ ర్యాన్ కాండల్ స్పష్టం చేసినట్లు పరేడ్ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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