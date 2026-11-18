రేపే జీటీఏ 6 విడుదల.. పీఎస్5 యూజర్లకు సోనీ కీలక అప్డేట్
గేమింగ్ ప్రియులు 13 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ‘గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6’ (జీటీఏ 6) నవంబర్ 19న విడుదల కానుంది. గేమ్ ఆడాలంటే పీఎస్5 సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ తప్పనిసరి అని సోనీ ప్రకటించింది. గేమ్ సైజ్, కొత్త పాత్రలు, పీఎస్5 అప్డేట్ విధానం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది గేమింగ్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6’ (జీటీఏ 6) విడుదలకు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. 13 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వస్తున్న ఈ క్రేజీ గేమ్ నవంబర్ 19న మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. గేమ్ విడుదలకు సరిగ్గా ఒక రోజు ముందు (నవంబర్ 18న) ప్లేస్టేషన్ 5 (పీఎస్5) వినియోగదారులకు సోనీ ఇంటరాక్టివ్ కీలక సూచన జారీ చేసింది. జీటీఏ 6 ఆడాలంటే పీఎస్5 సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా యువతలో జీటీఏ సిరీస్కు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. 2013లో వచ్చిన జీటీఏ 5 తర్వాత దాదాపు పదమూడేళ్లకు ఈ కొత్త సీక్వెల్ వస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. గేమ్ అందుబాటులోకి వచ్చాక చివరి నిమిషంలో డౌన్లోడ్ ఇబ్బందులు పడకుండా, విడుదల కంటే ముందే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ను పూర్తి చేసుకోవాలని సోనీ సూచించింది. తద్వారా గేమ్ లాంచ్ అయిన వెంటనే ఆటను ప్రారంభించవచ్చని తెలిపింది.
"గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6 ఆడే ముందు పీఎస్5 సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. నవంబర్ 19 అర్ధరాత్రి లోపే ప్లేయర్లు ఈ అప్డేట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే విడుదల రోజున అంటే నవంబర్ 19న గేమ్ ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉండగలరు" అని ప్లేస్టేషన్ సపోర్ట్ యూఎస్ (PlayStation Support US) నవంబర్ 18న ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రకటించింది.
కథను నడిపించే కొత్త పాత్రలు.. జేసన్, లూసియా
జీటీఏ 6 కథనంలో ఈసారి ‘జేసన్ దువాల్’, ‘లూసియా కామినోస్’ అనే రెండు ప్రధాన పాత్రలను పరిచయం చేస్తున్నారు. వీరి నేపథ్యాలు, వ్యక్తిత్వాల చుట్టూనే గేమ్ సాగుతుందని గేమ్ రూపకర్త రాక్స్టార్ గేమ్స్ వెల్లడించింది.
రాక్స్టార్ గేమ్స్ వివరాల ప్రకారం, జేసన్ దువాల్ చిన్నప్పటి నుంచి నేరస్థులు, మోసగాళ్ల మధ్య పెరిగాడు. తన గతాన్ని వదిలించుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్మీలో చేరాడు. కానీ ఆర్మీ సేవల తర్వాత ఫ్లోరిడా కీస్ ప్రాంతానికి చేరుకుని, తనకు బాగా తెలిసిన పాత పద్ధతిలోనే స్థానిక డ్రగ్ ముఠాల వద్ద పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు. "జేసన్ సులభమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నాడు, కానీ పరిస్థితులు రోజురోజుకూ మరింత కఠినంగా మారుతున్నాయి. మోసగాళ్లు, నేరస్థుల మధ్య పెరిగిన అతను, సమస్యాత్మక యవ్వనాన్ని వదిలించుకోవడానికి ఆర్మీలో పనిచేశాడు. చివరకు కీస్ ప్రాంతంలో స్థానిక డ్రగ్ రన్నర్ల కోసం పనిచేస్తున్నాడు. ఇకనైనా కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని జేసన్ పాత్రను రాక్స్టార్ గేమ్స్ పరిచయం చేసింది.
మరో ప్రధాన పాత్ర లూసియా కామినోస్ చిన్న వయసులోనే తండ్రి దగ్గర పోరాడటం నేర్చుకుంది. తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో జరిగిన పోరాటంలో జైలు పాలైంది. ఆ తర్వాత అదృష్టం కొద్దీ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన లూసియా, తన జీవితాన్ని మార్చుకుని తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది. "నడక నేర్చుకున్నప్పటి నుంచే లూసియాకు వాళ్ల నాన్న పోరాటం నేర్పించాడు. అప్పటి నుంచి జీవితం ఆమెకు సవాళ్లు విసురుతూనే ఉంది. కుటుంబం కోసం పోరాడటం ఆమెను లియోనిడా జైలుకు పంపింది. కేవలం అదృష్టం వల్లే బయటపడింది. లూసియా గుణపాఠం నేర్చుకుంది. ఇకపై తెలివైన అడుగులు మాత్రమే వేస్తుంది. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆమె, పరిస్థితులను తనకు అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు ఎంతకైనా సిద్ధంగా ఉంది" అని రాక్స్టార్ గేమ్స్ పేర్కొంది.
212 జీబీ భారీ సైజ్.. మెరుగైన వాహనాలు, సేఫ్హౌస్లు
ప్రధాన పాత్రలతో పాటు గేమింగ్ అనుభవాన్ని పూర్తిస్థాయిలో మార్చేలా జీటీఏ 6లో అనేక కొత్త హంగులు జోడించారు. గేమ్లో గతంలో కంటే మెరుగైన సేఫ్హౌస్లు, అధునాతన వాహనాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
అయితే, ఈ గేమ్ ఫైల్ సైజ్ సుమారు 212 జీబీ (GB) వరకు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి పీఎస్5 కన్సోల్లో తగినంత స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉందో లేదో ప్లేయర్లు ముందే చూసుకోవాలి. ఒకవైపు 212 జీబీ గేమ్ ఫైల్, మరోవైపు తప్పనిసరి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఉన్నందున, లాంచ్ సమయానికి ముందే డివైజ్లను సిద్ధం చేసుకోవడం అవసరం.
పీఎస్5 సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను అప్డేట్ చేయడం ఎలా?
ప్లేస్టేషన్ 5 వినియోగదారులు తమ కన్సోల్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను మాన్యువల్గా లేదా ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకు అనుసరించాల్సిన దశలవారీ విధానం ఇక్కడ ఉంది.
మాన్యువల్గా అప్డేట్ చేసే విధానం:
- మీ పీఎస్5 కన్సోల్లో ‘సెట్టింగ్స్’ (Settings) తెరవండి.
- అందులో ‘సిస్టమ్’ (System) విభాగానికి వెళ్లి ‘సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్’ (System Software) ఎంచుకోండి.
- తర్వాత ‘సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అండ్ సెట్టింగ్స్’ (System Software Update and Settings) పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇన్స్టాలేషన్ ప్రారంభించడానికి ‘అప్డేట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్’ (Update System Software) ఎంచుకోండి.
ఆటోమేటిక్ అప్డేట్లను ఆన్ చేసే విధానం:
కన్సోల్ ‘రెస్ట్ మోడ్’ (Rest Mode)లో ఉన్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు వాటంతట అవే డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అయ్యేలా కూడా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు.
- మీ పీఎస్5లో ‘సెట్టింగ్స్’ (Settings) ఓపెన్ చేయండి.
- ‘సిస్టమ్’ (System) లోకి వెళ్లి ‘సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్’ (System Software) ఎంచుకోండి.
- ‘సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అండ్ సెట్టింగ్స్’ (System Software Update and Settings) తెరవండి.
- అందులో ‘డౌన్లోడ్ అప్డేట్ ఫైల్స్ ఆటోమేటికల్లీ’ (Download Update Files Automatically) ఆప్షన్ను ఆన్ చేయండి.
- చివరగా ‘ఇన్స్టాల్ అప్డేట్ ఫైల్స్ ఆటోమేటికల్లీ’ (Install Update Files Automatically) ఆప్షన్ను ఎనేబుల్ చేయండి.
నవంబర్ 19న గేమ్ విడుదలైన వెంటనే ఎలాంటి సాంకేతిక ఆటంకాలు లేకుండా ఆస్వాదించాలంటే, ప్లేయర్లు ఈ రోజే తమ పీఎస్5 సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ను అప్డేట్ చేసుకుని, 212 జీబీ స్టోరేజ్ సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More