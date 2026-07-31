Gunde Ninda Gudi Gantalu Meena: గుండె నిండా గుడి గంటలు మీనా కొత్త జీవితం.. లవర్ను పరిచయం చేసిన బ్యూటీ
Gunde Ninda Gudi Gantalu Meena: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మీనా తెలుసు కదా. ఆమె తన బాయ్ఫ్రెండ్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. స్టార్ మా బోనాల జాతర ప్రోమోలో అతన్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పింది.
Gunde Ninda Gudi Gantalu Meena: స్టార్ మా టాప్ సీరియల్ గుండె నిండా గుడి గంటలులో తన అందం, నటనతో తెలుగు వాళ్ల మనసు దోచిన నటి అమూల్య గౌడ. మీనా అనే పాత్రతో బాగా దగ్గరైంది. ఇప్పుడామె కొత్త జీవితం ప్రారంభించబోతోంది. తాజాగా స్టార్ మా రిలీజ్ చేసిన ప్రోమోలో మరో నటుడు నిరంజన్ తో తాను ఏడడుగులు వేయబోతున్నట్లు అనౌన్స్ చేసింది.
స్టార్ మాలో బోనాల జాతర
బుల్లితెర ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్న ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానెల్ స్టార్ మా (Star Maa) మరో సరికొత్త పండుగ వేడుకతో ముందుకు వస్తోంది. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బోనాల పండగ సందడిని ప్రతిబింబిస్తూ 'మా బోనాల జాతర' (Maa Bonala Jathara) పేరుతో ఒక గ్రాండ్ ఈవెంట్ను ప్లాన్ చేసింది.
ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రేక్షకుల అభిమాన జంట నిరంజన్, అమూల్య జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలుకాబోతున్నట్లు సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఒక క్రేజీ ప్రోమోను సోషల్ మీడియాలో వదిలారు మేకర్స్.
నిరంజన్, అమూల్య లైఫ్లో న్యూ చాప్టర్.. ప్రోమోతో పెరిగిన హైప్
తాజాగా విడుదలైన ప్రోమో బుల్లితెర వీక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచేసింది. నిరంజన్, అమూల్యల మధ్య రాబోయే ఆ కొత్త మలుపు ఏంటి, ఈ బోనాల జాతర వేదికగా వారి జీవితాలు ఏ తీరానికి చేరబోతున్నాయనేది సస్పెన్స్గా మారింది.
రంగురంగుల పట్టువస్త్రాలు, పగడాల మెరుపులు, శివసత్తుల పూనకాలు, డప్పుల వాయిద్యాల నడుమ అత్యంత కోలాహలంగా ఈ వేడుకను చిత్రీకరించారు. బుల్లితెర స్టార్స్ అందరూ ఒకే వేదికపైకి వచ్చి చేసే హంగామా ఈవెంట్కి మెయిన్ హైలైట్గా నిలవనుంది.
ఈ మధ్యే అమూల్య తన బాయ్ఫ్రెండ్ అయిన నిరంజన్ ను అఫీషియల్ గా అభిమానులకు పరిచయం చేసింది. నిరంజన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి.
స్టార్ మా ఫెస్టివల్ ఈవెంట్స్.. టీఆర్పీ రేటింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డులు
ఇక తెలుగు బుల్లితెరపై పండుగ ఈవెంట్లకు స్టార్ మా ఇచ్చే ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. వినాయక చవితి, సంక్రాంతి, ఉగాది మాత్రమే కాకుండా బోనాల పండుగను కూడా అంతే గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయడం ఈ ఛానెల్ ప్రత్యేకత.
ప్రతి ఏటా బోనాల సందర్భంగా తీసుకొచ్చే ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఆల్ టైమ్ హై టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్స్ సాధిస్తుంటాయి. ఈసారి కూడా సీరియల్ నటీనటుల గ్రాండ్ డాన్స్ పెర్ఫార్మన్స్, కమెడియన్ల నాన్స్టాప్ కామెడీ, భావోద్వేగాలతో కూడిన సన్నివేశాలతో ఈ ప్రోగ్రామ్ను డిజైన్ చేశారు.
త్వరలోనే టెలికాస్ట్.. వేచి చూస్తున్న అభిమానులు
"ఈసారి జాతర సందడి మరింత ప్రత్యేకం! నిరంజన్, అమూల్య జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది.. త్వరలో మీ ముందుకు!" అంటూ స్టార్ మా అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఈ ప్రోమో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
త్వరలోనే ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్ టెలికాస్ట్ డేట్, టైమింగ్స్ ప్రకటించనున్నారు. తమ ఫేవరెట్ స్టార్స్ సందడిని స్క్రీన్ పై చూసేందుకు బుల్లితెర ప్రియులు, నిరంజన్-అమూల్య ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More