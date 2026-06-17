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    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్‌తో మీనా విరుగుడు.. బాలు జీవితంలోకి సుందరి

    Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ జూన్ 17 ఎపిసోడ్ లో మీనాను అడ్డుకోవడానికి ప్రభావతి తన శాడిజం మొత్తం చూపిస్తుంది. కానీ వీడియో కాల్ ప్లాన్ తో దానికి మీనా ఓ విరుగుడు కనిపెడుతుంది. అటు బాలు జీవితంలోకి సుందరి వస్తుంది.

    Jun 17, 2026, 07:08:26 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Gunde Ninda Gudi Gantalu Today Episode: స్టార్ మాలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న టాప్ సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' (Gunde Ninda Gudi Gantalu) బుధవారం ఎపిసోడ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్టులతో సాగింది. మీనాకు వచ్చిన భారీ డెకరేషన్ ఆర్డర్ ను చెడగొట్టడానికి అత్త ప్రభావతి తన శాడిజం మొత్తం చూపించగా.. మీనా ఊహించని విధంగా వీడియో కాల్ ద్వారా దాన్ని తిప్పికొట్టింది.

    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్‌తో మీనా విరుగుడు.. బాలు జీవితంలోకి సుందరి
    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్‌తో మీనా విరుగుడు.. బాలు జీవితంలోకి సుందరి

    Sundari Entry | సుందరి పేరు వినగానే మీనా అసూయ

    బుధవారం (జూన్ 17) ఎపిసోడ్ బాలును ప్రభావతి ఓ గుద్దు గుద్దే క్రేజీ సీన్ తో మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంటికి సత్యం ఫ్రెండ్ రంగా వస్తాడు. తన తమ్ముడి కూతురు సుందరి బీటెక్ పూర్తి చేసుకుందని, ఆమెను హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకురావడం తనకు కుదరడం లేదని, బాలుని వెళ్లి తీసుకురావాలని సత్యంను అడుగుతాడు.

    సుందరి పేరు వినగానే బాలు ముఖంలో ఎక్కడలేని ఆనందం కనిపిస్తుంది. మెలికలు తిరుగుతూ.. "నన్ను ఎప్పుడూ బావ బావ అని పిలిచేది.. అప్పుడే పెళ్లీడుకు వచ్చేసిందా" అంటూ మురిసిపోతాడు. బాలు ఓవర్ యాక్షన్ చూసి పక్కనే ఉన్న మీనాలో అసూయ మొదలవుతుంది. కోపంతో బాలుని గిల్లుతుంది.

    Balu Meets Sundari | కొన్ని రోజులు ఆగితే నిన్నే చేసుకునేదాన్ని కదా

    మరోవైపు సుందరిని తీసుకురావడానికి బాలు హాస్టల్ దగ్గరకు వెళ్తాడు. అప్పుడే హాస్టల్ నుంచి సుందరి బయటకు వస్తుంది. అయితే అప్పటికే ఆమె లవర్ బయట వెయిట్ చేస్తుంటాడు. సుందరి అతనితో మాట్లాడుతుండగానే బాలు అక్కడికి రావడంతో ఆమె టెన్షన్ పడుతుంది. "మా బాలు బావ వచ్చాడు.. నిన్ను చూస్తే చంపేస్తాడు, త్వరగా వెళ్ళిపో" అని లవర్ ని పంపించేసి బాలు బండి ఎక్కుతుంది.

    అప్పటికే ఆ వ్యక్తిని చూసిన బాలు.. "ఎవరతను? నిన్ను ఏమైనా వేధిస్తున్నాడా?" అని అడుగుతాడు. కానీ తన ఫ్రెండ్ కోసం వచ్చాడని సుందరి అబద్ధం చెప్పి కవర్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత బాలుతో పులిహోర కలుపుతూ.. "అప్పుడే పెళ్లి చేసేసుకున్నావా బావా.. కొన్ని రోజులు ఆగితే నేనే నిన్ను చేసుకునేదాన్ని కదా" అంటూ బాలుని ఆట పట్టిస్తుంది.

    Chinthamani's Provocation | చింతామణి ఉచ్చు.. ఇంట్లో వాళ్లను తరిమేసిన ప్రభావతి

    ఇటు ఇంట్లో మీనాకు ఒక భారీ డెకరేషన్ ఆర్డర్ రావడంతో త్వరత్వరగా వంట పూర్తి చేస్తూ ఉంటుంది. తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫోన్ చేసి డెకరేషన్ స్పాట్ కి వెళ్లమని చెబుతుంది. బాలుకి కూడా పూలు తీసుకురావాలని మెసేజ్ పెడుతుంది. అప్పుడే ప్రభావతికి విలన్ చింతామణి ఫోన్ చేస్తుంది.

    "ఇప్పుడు మీనా కనుక ఆ భారీ ఆర్డర్ పూర్తి చేస్తే భారీగా సంపాదిస్తుంది. ఆ తర్వాత నిన్ను అస్సలు పట్టించుకోదు, వెంటనే దాన్ని అడ్డుకో" అని ప్రభావతిని రెచ్చగొడుతుంది. దీంతో మీనాను ఇంట్లోనే లాక్ చేయాలని ప్రభావతి ప్లాన్ చేస్తుంది. అందుకోసం ముందు ఇంట్లో వాళ్లందరినీ బయటకు పంపించేయాలని ఫిక్స్ అవుతుంది. మొదట మనోజ్, రోహిణి.. ఆ తర్వాత భర్త సత్యం వెంట పడి మరీ వాళ్లను ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపేస్తుంది.

    అటు రవి, శృతి కూడా ఇంట్లో ఉండటంతో వాళ్లను పంపడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ వాళ్లకు దోసెలు వేసిస్తానంటూ బాలు కిచెన్ లోకి వెళ్తాడు. అక్కడే రవి, శృతి తింటూ ఉంటే.. ప్రభావతి వాళ్లను తొందర పెడుతుంది. ఎందుకు అంత కంగారు పడుతున్నావ్ అని రవి అడగ్గా.. "దాన్ని (మీనాను) అడ్డుకోవాలి కదా" అంటూ ప్రభావతి నోరు జారుతుంది. తర్వాత మాట మార్చి కవర్ చేసుకుంటుంది.

    Meena's Master Stroke | ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్ లోనే మీనా డెకరేషన్

    అందరూ వెళ్లిపోయిన తర్వాత మీనా కూడా బయలుదేరడానికి రెడీ అవుతుంది. అప్పుడే ప్రభావతి తన కొత్త నాటకం మొదలుపెడుతుంది. హఠాత్తుగా చేతిలో తిమ్మిరి వచ్చిందని, చేయి పైకి లేపలేకపోతున్నానని ఏడుస్తుంది. బాలుకి ఫోన్ చేస్తానని మీనా అంటే.. వద్దు నువ్వు ఉన్నావు కదా నన్ను రూమ్‌లోకి తీసుకెళ్లు అని చెప్తుంది.

    అక్కడికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత మొదట ఐస్ ప్యాక్ పెట్టాలని, తర్వాత వేడి నీళ్లతో కాపడం పెట్టాలని మీనాను ఇరకాటంలో పెడుతుంది. అంతటితో ఆగకుండా సూప్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. అత్త శాడిజం అర్థమై చేసేది లేక మీనా ఆమెకు సేవలు చేస్తూ ఉండిపోతుంది.

    కానీ మీనా అంతకంటే స్మార్ట్ గా ఆలోచించింది. బాలుకి ఫోన్ చేసి తాను రాలేకపోతున్నానని ఇంట్లో పరిస్థితి చెబుతుంది. మరి అక్కడ డెకరేషన్ ఎలా అని బాలు టెన్షన్ పడితే.. అక్కడ ఉన్న వాళ్లంతా వర్క్ తెలిసిన వాళ్లే కాబట్టి, తాను ఇక్కడి నుంచే వీడియో కాల్ చేసి ఏవి ఎలా చేయాలో చెప్తానని అంటుంది.

    వెంటనే మీనా వీడియో కాల్ చేసి స్పాట్ లో ఉన్న వాళ్లకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. వాళ్లు కూడా మీనా చెప్పినట్టు చకచకా డెకరేషన్ పూర్తి చేస్తుంటారు. ఇటు ప్రభావతి మాత్రం తన శాడిజం చూపిస్తూ సాయంత్రం వరకు ఈ సేవలు చేస్తూనే ఉండాలని డిమాండ్ చేయడంతో మీనా షాక్ తింటుంది. అక్కడితో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో డైరెక్టర్ కథను చాలా స్మార్ట్ గా నడిపించారు. సాధారణంగా సీరియల్స్ లో విలన్ ప్లాన్ వేస్తే హీరోయిన్ మోసపోవడం చూపిస్తారు. కానీ ఇందులో మీనా టెక్నాలజీ (వీడియో కాల్) వాడి అత్త వేసిన స్కెచ్ ను తిప్పికొట్టడం చాలా బాగుంది. అటు సుందరి క్యారెక్టర్ ఎంట్రీతో బాలు, మీనాల మధ్య రాబోయే రోజుల్లో కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ జెలసీ డ్రామా నడవబోతోందని క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది. హాట్‌స్టార్ లో ఈ ఎపిసోడ్ కు మంచి వ్యూయర్ షిప్ వస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్‌తో మీనా విరుగుడు.. బాలు జీవితంలోకి సుందరి
    Home/Entertainment/గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి శాడిజం.. వీడియో కాల్‌తో మీనా విరుగుడు.. బాలు జీవితంలోకి సుందరి
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