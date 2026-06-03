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    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్.. రోహిణి నాటకం చూసిన మీనా.. తండ్రి ఫొటోతో కొత్త డ్రామా

    Gunde Ninda Gudi Gantalu June 3rd Episode: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్ ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. రోహిణి తన తండ్రి ఫొటోతో ఇంట్లో కొత్త నాటకానికి తెర తీస్తుంది. అంతేకాదు పీడకలలతో సతమతమవుతుంది.

    Jun 3, 2026, 07:44:59 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Gunde Ninda Gudi Gantalu June 3rd Episode: స్టార్ మా లో ప్రసారమవుతున్న పాపులర్ డైలీ సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' రోజురోజుకూ ఆసక్తికర మలుపులతో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. జూన్ 3న ప్రసారమైన తాజా ఎపిసోడ్ లో ఊహించని ట్విస్టులు చోటుచేసుకున్నాయి. మీనా చేతికి చిక్కిపోయినట్లు కలగన్న రోహిణి.. కొత్త నాటకానికి తెరతీయగా, అటు బాలు లైఫ్ లోకి ఒక పవర్‌ఫుల్ విలన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. జూన్ 3వ తేదీ ఎపిసోడ్ హైలైట్స్ మీకోసం..

    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్.. రోహిణి నాటకం చూసిన మీనా.. తండ్రి ఫొటోతో కొత్త డ్రామా
    గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్.. రోహిణి నాటకం చూసిన మీనా.. తండ్రి ఫొటోతో కొత్త డ్రామా

    Chintamani Plan Against Meena: ప్రభావతిని బుట్టలో వేసుకున్న చింతామణి

    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ బుధవారం (జూన్ 3) ఎపిసోడ్ ప్రభావతి, చింతామణిల సీన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రభావతిని కలిసిన చింతామణి తనకు డ్యాన్స్ నేర్పించాలని అడుగుతుంది. ఈ వయసులో డ్యాన్స్ ఏంటని ప్రభావతి ఎగతాళి చేసినా.. తనకు ఇప్పటికే కొంచెం వచ్చు అంటూ చేసి చూపించి ఇంప్రెస్ చేస్తుంది. అంతేకాదు.. ఆమెకు ఒక చీర, డబ్బులు ఇచ్చి ప్రసన్నం చేసుకుంటుంది. మాటల మధ్యలో మీనా గురించి వివరాలు రాబడుతుంది. మీనా అంటే ప్రభావతికి అస్సలు పడదని అర్థం చేసుకున్న చింతామణి, ఈ దారిలోనే మీనాను దెబ్బ తీయొచ్చని డిసైడ్ అవుతుంది.

    Rohini Nightmare: మీనాకు దొరికిపోయిన రోహిణి.. కానీ ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్!

    మరోవైపు విద్య ఇంట్లో మటన్ కొట్టు మాణిక్యంతో కలిసి రోహిణి మాట్లాడుతుండగా అక్కడికి మీనా వస్తుంది. ఇంట్లో వాళ్లు ఆడిన 'మలేషియా మామ' నాటకం గురించి విద్యకు రోహిణి, మాణిక్యం చెబుతుండగా మీనా అంతా వినేస్తుంది. మాణిక్యం లేచి వెళ్తుండగా మీనాను చూసి షాక్ తింటాడు. మీనా లోపలికి వచ్చి.. "నిన్ను నమ్ముకున్న భర్త, అత్తమామలను ఇంకెన్నాళ్లు మోసం చేస్తావ్" అంటూ రోహిణిని నిలదీస్తుంది. మాణిక్యం కాలర్ పట్టుకుంటుంది. నీ బండారం మొత్తం బయటపెడతానంటూ మీనా బెదిరించడంతో రోహిణి వణికిపోతుంది.

    కానీ ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఇదంతా రోహిణికి వచ్చిన పీడకల. నిద్రలోనే "నన్ను కొట్టొద్దు" అంటూ అరుస్తూ పక్కనే ఉన్న మనోజ్ ను తన్నడంతో అతను కింద పడిపోతాడు. ఉలిక్కిపడి లేచిన రోహిణి ఇదంతా కల అని తెలుసుకుని ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది.

    Rohini New Drama: తండ్రి ఫొటోతో రోహిణి కొత్త నాటకం.. అత్త కౌంటర్

    మరుసటి రోజు విద్య దగ్గరికి వెళ్లిన రోహిణి.. తనకు వచ్చిన పీడకల గురించి చెబుతుంది. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన తల్లి సుగుణ.. రోహిణి అసలైన తండ్రి ఫొటోను తెచ్చి ఇస్తుంది. "ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా అందులో ఎంతో కొంత నిజం ఉండాలి.. అందుకే ఈ మా నాన్న ఫొటోను తెప్పించాను" అని చెబుతూ ఆ ఫొటో పట్టుకొని ఇంట్లో చేయాల్సిన నాటకాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది.

    అనుకున్నట్లుగానే ఆ ఫొటో పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చి, అత్తమామల ముందు ఏడుపు మొదలుపెడుతుంది. కానీ ప్రభావతి మాత్రం ఆ ఎమోషన్స్ పట్టించుకోకుండా.. "బతికుండగానే తొందరపడమంటే ఎవరూ వినలేదు.. ఇప్పుడేం చేస్తాం" అంటూ ఆస్తి గురించి మాట్లాడటంతో రోహిణి షాక్ తింటుంది.

    Balu Fights Traffic SI: బాలు లైఫ్ లోకి కొత్త విలన్ ఎంట్రీ

    మరోవైపు బాలు లైఫ్ లోకి ఓ కొత్త విలన్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ట్రాఫిక్ ఎస్సైగా డ్యూటీ ఎక్కిన ఓ వ్యక్తి.. రోడ్డు పక్కన బాలు, మీనాలకు తెలిసిన అవ్వ, తాతల దుకాణాన్ని అకారణంగా పీకేస్తాడు. వాళ్లు వద్దని బతిమాలుతున్నా వినడు. అది చూసిన బాలు, మీనా అతన్ని నిలదీస్తారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన గొడవలో కింద పడిన అవ్వ నుదుటికి తీవ్ర గాయం అవుతుంది. అది చూసి ఆవేశంతో రగిలిపోయిన బాలు ఆ ఎస్సై కాలర్ పట్టుకోవడానికి వెళ్తాడు.

    డ్యూటీలో ఉన్న నా కాలరే పట్టుకుంటావా.. నిన్ను వదలను అని బాలుకి ఎస్సై గట్టి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. వెంటనే అవ్వ, తాతలను బాలు, మీనా హాస్పిటల్ కు తీసుకువెళ్తారు. రక్తం కావాలని డాక్టర్ చెప్పడంతో ఆ ప్రయత్నాల్లో వాళ్లు ఉండగా ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    బుల్లితెర ట్రెండ్స్ ని గమనిస్తే ఆడియన్స్ ఎప్పుడూ రొటీన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలను కాకుండా కాస్త యాక్షన్, ఎమోషన్ బ్లెండ్ అయిన ట్రాక్స్ ను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. రోహిణి పదే పదే తన అబద్ధాలను కవర్ చేసుకోవడం కాస్త సాగదీసినట్లు అనిపించినా.. బాలు ట్రాక్ లోకి కొత్త విలన్ (పోలీస్) ఎంట్రీ ఇవ్వడం సీరియల్ కి మంచి హైప్ ఇస్తుంది. ఎస్సైతో పెట్టుకున్న బాలుకు ఎలాంటి కష్టాలు రాబోతున్నాయి? మీనా వాటిని ఎలా ఫేస్ చేస్తుంది? అనేది రాబోయే ఎపిసోడ్స్ పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    'గుండె నిండా గుడి గంటలు' జూన్ 3 ఎపిసోడ్ లో రోహిణికి వచ్చిన కల ఏంటి?

    తాను ఆడుతున్న 'మలేషియా మామ' నాటకం గురించి మీనాకు తెలిసిపోయిందని, మాణిక్యం కాలర్ పట్టుకుని మీనా నిలదీసినట్లు రోహిణి పీడకల కంటుంది.

    బాలు ఎవరితో గొడవ పడ్డాడు?

    రోడ్డు పక్కన ముసలివాళ్ల దుకాణాన్ని అకారణంగా పీకేసి, వాళ్లకు గాయాలు అవ్వడానికి కారణమైన ఒక కొత్త ట్రాఫిక్ ఎస్సైతో బాలు గొడవకు దిగుతాడు.

    చింతామణి ప్రభావతిని ఎందుకు కలిసింది?

    మీనా మీద ఎలాగైనా పగ తీర్చుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్న చింతామణి.. డ్యాన్స్ నేర్చుకునే సాకుతో ప్రభావతికి దగ్గరై, మీనాకు వ్యతిరేకంగా ఆమెను వాడుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్.. రోహిణి నాటకం చూసిన మీనా.. తండ్రి ఫొటోతో కొత్త డ్రామా
    Home/Entertainment/గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: బాలు జీవితంలోకి కొత్త విలన్.. రోహిణి నాటకం చూసిన మీనా.. తండ్రి ఫొటోతో కొత్త డ్రామా
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