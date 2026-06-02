    Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' శృతి అసలు పేరు, ఆమె భర్త గురించి తెలుసా? ఆమె మే నెల డైరీస్ ఇలా

    Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: స్టార్ మా పాపులర్ సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' ఫేమ్ శృతి సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త ఫోటోలను పంచుకున్నారు. తన భర్తతో కలిసి దిగిన బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్, మే నెల జ్ఞాపకాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఫ్యాన్స్ తో షేర్ చేయగా.. అవి ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Jun 2, 2026, 15:00:25 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: బుల్లితెర ఆడియన్స్ ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ బెస్ట్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తో దూసుకుపోతున్న టాప్ సీరియల్స్ లో 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' ఒకటి. ఈ సీరియల్‌లోని ప్రతి పాత్రకూ ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు. ముఖ్యంగా ఇందులో 'శృతి' క్యారెక్టర్ కి విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది.

    సీరియల్‌లో తన యాక్టింగ్ తో మెప్పిస్తున్న ఈ బుల్లితెర బ్యూటీ అసలు పేరు? ఆమె భర్త పేరు మీకు తెలుసా? అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఆమె తన రియల్ లైఫ్ పార్ట్‌నర్‌తో కలిసి పర్సనల్ లైఫ్‌ను ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

    గుండె నిండా గుడి గంటలు శృతి అసలు పేరు

    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్లో శృతి పాత్రతో ప్రతి తెలుగు ఇంటికి దగ్గరైన నటి విహారిక చౌదరి. ఈ సీరియల్ కు ముందు పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్ లలో నటించినా.. ఈ సీరియల్లో శృతి పాత్ర ఆమెను చాలా మంది మరింత దగ్గర చేసింది. విహారిక చౌదరి ఈ సీరియల్లో రవి పాత్రకు భార్యగా నటిస్తోంది.

    చూడటానికి వయసు తక్కువే ఉన్న అమ్మాయిలా కనిపించినా.. రెండేళ్ల కిందటే ఆమెకు పెళ్లి కూడా జరిగింది. ఆమె భర్త పేరు సాయి రాజేష్. ఇతడు కూడా ప్రొడ్యూసర్ గా చిన్న చిన్న సినిమాలు తీశాడు. తాజాగా ఆమె తన మే నెల డైరీస్ అంటూ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

    విహారిక చౌదరి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్

    సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తన పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అప్‌డేట్స్‌ను ఫ్యాన్స్ కు రీచ్ అయ్యేలా చూసుకునే విహారిక.. తాజాగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లో 'మే నెల జ్ఞాపకాల'కు సంబంధించిన కొన్ని అందమైన ఫోటోల కలెక్షన్‌ను షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోల్లో ఆమె తన భర్తతో కలిసి ఉన్న రొమాంటిక్ అండ్ క్యూట్ మూమెంట్స్‌తో పాటు, షూటింగ్ సెట్స్ వెనుక జరిగిన ఫన్నీ విషయాలను కూడా క్యాప్చర్ చేసి అభిమానుల ముందుకు తెచ్చింది.

    "నా మే నెల ఇలా సాగింది.. ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు, మరెన్నో నవ్వులు" అంటూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్‌కు నెటిజన్లు, బుల్లితెర ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. "రియల్ లైఫ్ జోడీ చాలా క్యూట్‌గా ఉంది", "మీ ఇద్దరూ ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి" అంటూ కామెంట్స్ సెక్షన్ లో బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నారు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    టీవీ యాక్టర్స్ కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా స్టార్లకు ఉన్నంత ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి తెలుసుకోవాలని అభిమానులు అనుకుంటారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా యాక్టర్స్ ఇలా ఫ్యాన్స్ కు దగ్గరవుతున్నారు. వాళ్ల పర్సనల్ మూమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా మరింత దగ్గరవుతున్నారు.

    People Also Ask (FAQs)

    'గుండె నిండా గుడి గంటలు' శృతి అసలు పేరు ఏంటి?

    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్లో శృతి పాత్ర పోషించే అమ్మాయి పేరు విహారిక చౌదరి. రెండేళ్ల కిందట పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె.. తాజాగా తన భర్తతో కలిసి మే నెలలో తాను చేసిన హంగామా గురించి షేర్ చేసింది.

    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఏ ఛానల్‌లో ప్రసారమవుతుంది?

    'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్ ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఛానల్ 'స్టార్ మా' (Star Maa) లో ప్రసారమవుతూ టాప్ రేటింగ్‌తో దూసుకుపోతోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

