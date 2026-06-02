Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' శృతి అసలు పేరు, ఆమె భర్త గురించి తెలుసా? ఆమె మే నెల డైరీస్ ఇలా
Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: స్టార్ మా పాపులర్ సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' ఫేమ్ శృతి సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త ఫోటోలను పంచుకున్నారు. తన భర్తతో కలిసి దిగిన బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్, మే నెల జ్ఞాపకాలను ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఫ్యాన్స్ తో షేర్ చేయగా.. అవి ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Gunde Ninda Gudi Gantalu Shruti: బుల్లితెర ఆడియన్స్ ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ బెస్ట్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తో దూసుకుపోతున్న టాప్ సీరియల్స్ లో 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' ఒకటి. ఈ సీరియల్లోని ప్రతి పాత్రకూ ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు. ముఖ్యంగా ఇందులో 'శృతి' క్యారెక్టర్ కి విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది.
సీరియల్లో తన యాక్టింగ్ తో మెప్పిస్తున్న ఈ బుల్లితెర బ్యూటీ అసలు పేరు? ఆమె భర్త పేరు మీకు తెలుసా? అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఆమె తన రియల్ లైఫ్ పార్ట్నర్తో కలిసి పర్సనల్ లైఫ్ను ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు శృతి అసలు పేరు
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్లో శృతి పాత్రతో ప్రతి తెలుగు ఇంటికి దగ్గరైన నటి విహారిక చౌదరి. ఈ సీరియల్ కు ముందు పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్ లలో నటించినా.. ఈ సీరియల్లో శృతి పాత్ర ఆమెను చాలా మంది మరింత దగ్గర చేసింది. విహారిక చౌదరి ఈ సీరియల్లో రవి పాత్రకు భార్యగా నటిస్తోంది.
చూడటానికి వయసు తక్కువే ఉన్న అమ్మాయిలా కనిపించినా.. రెండేళ్ల కిందటే ఆమెకు పెళ్లి కూడా జరిగింది. ఆమె భర్త పేరు సాయి రాజేష్. ఇతడు కూడా ప్రొడ్యూసర్ గా చిన్న చిన్న సినిమాలు తీశాడు. తాజాగా ఆమె తన మే నెల డైరీస్ అంటూ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
విహారిక చౌదరి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటూ తన పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అప్డేట్స్ను ఫ్యాన్స్ కు రీచ్ అయ్యేలా చూసుకునే విహారిక.. తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లో 'మే నెల జ్ఞాపకాల'కు సంబంధించిన కొన్ని అందమైన ఫోటోల కలెక్షన్ను షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోల్లో ఆమె తన భర్తతో కలిసి ఉన్న రొమాంటిక్ అండ్ క్యూట్ మూమెంట్స్తో పాటు, షూటింగ్ సెట్స్ వెనుక జరిగిన ఫన్నీ విషయాలను కూడా క్యాప్చర్ చేసి అభిమానుల ముందుకు తెచ్చింది.
"నా మే నెల ఇలా సాగింది.. ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు, మరెన్నో నవ్వులు" అంటూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్కు నెటిజన్లు, బుల్లితెర ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. "రియల్ లైఫ్ జోడీ చాలా క్యూట్గా ఉంది", "మీ ఇద్దరూ ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి" అంటూ కామెంట్స్ సెక్షన్ లో బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
టీవీ యాక్టర్స్ కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమా స్టార్లకు ఉన్నంత ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి తెలుసుకోవాలని అభిమానులు అనుకుంటారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా యాక్టర్స్ ఇలా ఫ్యాన్స్ కు దగ్గరవుతున్నారు. వాళ్ల పర్సనల్ మూమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా మరింత దగ్గరవుతున్నారు.
People Also Ask (FAQs)
'గుండె నిండా గుడి గంటలు' శృతి అసలు పేరు ఏంటి?
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్లో శృతి పాత్ర పోషించే అమ్మాయి పేరు విహారిక చౌదరి. రెండేళ్ల కిందట పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె.. తాజాగా తన భర్తతో కలిసి మే నెలలో తాను చేసిన హంగామా గురించి షేర్ చేసింది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఏ ఛానల్లో ప్రసారమవుతుంది?
'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్ ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ 'స్టార్ మా' (Star Maa) లో ప్రసారమవుతూ టాప్ రేటింగ్తో దూసుకుపోతోంది.
