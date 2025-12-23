గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: ప్రభావతి క్యాట్ వాక్- పూల సుందరిగా మీనా- రవి శ్రుతి బల ప్రయోగం- లక్ష ప్రైజ్ మనీ
గుండె నిండా గుడి గంటలు డిసెంబర్ 23 ఎపిసోడ్లో బెస్ట్ కపుల్ పోటీలో పాల్గొనేందుకు సత్యం ఇంటిల్లిపాది మాట్లాడుకుంటారు. ప్రభావతి క్యాట్ వాక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. రవి, శ్రుతి ఫిజికల్గా తలపడతారు. లక్ష ప్రైజ్ మనీ కోసం ఒక్కో కారణంతో ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు పోటీలో పాల్గొనేందుకు సత్యం ఫ్యామిలీ వెళ్తుంది.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో బెస్ట్ కపుల్ పోటీలో కచ్చితంగా గెలుస్తామని, లక్ష వస్తే బాలు గాడికి రెండు నెలల డబ్బు ఇవ్వొచ్చని రోహిణిని ఒప్పిస్తాడు మనోజ్. ఇంట్లో చెబుతామా అని రోహిణి అంటే.. వద్దు. వాళ్లు కూడా వస్తారు. చెప్పకు అని మనోజ్ అంటాడు. మరోవైపు రవి, శ్రుతి కూడా కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు.
తలపడిన రవి, శ్రుతి
ముందు వెళ్లి పాల్గొందాం. ప్రైజ్ రాని రాకపోని. నాకు ఇలాంటివి అంటే ఇష్టం అని శ్రుతి అంటాడు. మరి ఫిజికల్ టాస్క్లు పెడితే ఎలా. ప్రాక్టీస్ చేయొద్దా అని రవి అంటే.. నేను రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తానుగా. చాలా స్ట్రాంగ్ అని శ్రుతి అంటుంది. అయితే చూద్దామా అని రవి, శ్రుతి ఇద్దరు ఫిజికల్గా తలపడి బల ప్రయోగం చేసుకుంటారు. మరోవైపు పడుకున్న సత్యంను లేపి బెస్ట్ కపుల్ పోటీ గురించి చెబుతుంది.
ఆదర్శ దంపతుల పోటీల్లో గెలవడానికి మనకంటే ఎక్కువ అర్హత ఎవరికి ఉంది అని ప్రభావతి అంటుంది. ఆదర్శం అనేదానికి నీకు అర్థమే తెలియదు. ఎందుకు పోటీ అని సత్యం అంటాడు. నాకు వెళ్లాలని ఉందండి అని ఆశగా ప్రభావతి అడిగితే.. సత్యం కూడా ఒప్పుకుంటాడు. లక్ష రూపాయలంటూ ప్రభావతి మెలికలు తిరుగుతూ పులకరించిపోతుంది.
మరోవైపు ఆ మంచాల మనోజ్ గాడు మనల్ని తక్కువ చూస్తున్నాడని బాలు అంటే.. అది తప్పు అని నిరూపించాలంటే పోటీలో పాల్గొనలాని మీనా అంటుంది. అక్కడ గెలిస్తే లక్ష వస్తుంది. ఆ డబ్బుతో ఇల్లు కట్టొచ్చు అని మీనా అంటుంది. దాంతో వెంటనే బాలు ఒప్పేసుకుంటాడు. ఎలాంటి పోటీలు పెడతారు అని ఆలోచిస్తుంటారు. డ్యాన్స్ గురించి చెప్పి ఊహల్లో తేలిపోతాడు బాలు.
కారు వీరుడు-పూల సుందరి
ఎక్కడికి వెళ్లారు అని మీనా అడిగితే.. జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి అని బాలు అంటే.. కానీ మనం కారు వీరుడు పూల సుందరి కదా అని మీనా అంటుంది. ఈ పేరేదో బాగుంది పూలసుందరి అని బాలు అంటాడు. రేపు పొద్దున రవి, శ్రుతికి చెప్పి వెళ్దామని బాలు అంటాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం బాలు, మీనా కాంపిటీషన్కు రెడీ అవుతారు.
రవి, శ్రుతికి చెబుదామంటే లేరని బాలు అంటాడు. మరోవైపు అటు ఇటు నడిచిన ప్రభావతి క్యాట్ వాక్ చేస్తుంది. ఏనుగు నడకలా ఉందని సత్యం అంటాడు. ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్లాలి అని ప్రభావతి అంటుంది. మరోవైపు బ్లాక్ షర్ట్ రోహిణి ఇస్తే ఈరోజు ఇది వేసుకోకూడదు అని మనోజ్ అంటాడు. ఏదోటి చెప్పి మనోజ్ను ఒప్పిస్తుంది రోహిణి.
హాల్లో అంతా రెడీ అయి కనిపిస్తే కాంపిటీషన్కు వెళ్తున్నారా అని బాలు అడుగుతాడు. గుడికి అని ప్రభావతి, పార్లర్, ఫర్నిచర్ షాప్కు అని రోహిణి, రవి అబద్ధం చెప్పి వెళ్లిపోతారు. రవి వాళ్లు వెళ్తారు. వచ్చేవాళ్ల పేర్లను బుక్లో రాయమని రిసెప్షన్ దగ్గర రవి, శ్రుతిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్. దాంతో వాళ్లు ఒప్పుకుంటారు.
బాలు, మనోజ్ ఛాలెంజ్
రవి, శ్రుతిని మనోజ్, రోహిణి షాక్ అవుతారు. ఏదో ట్రై చేద్దామని వచ్చామని నలుగురు చెప్పుకుంటారు. తర్వాత సత్యం, ప్రభావతి, కామాక్షి, రంగ వస్తారు. అందరూ పోటీలోకి ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు వస్తారు. బాలు, మీనా వస్తారు. పోటీలో ఎవరు గెలుస్తారో అని బాలు, మనోజ్ ఛాలెంజ్ చేసుకుంటారు. అక్కడితో నేటి గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.