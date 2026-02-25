గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: మీనా వార్నింగ్.. దిగి వచ్చిన సంజూ.. అత్తపై గెలిచిన కోడలు.. పూలు అమ్మనున్న ప్రభావతి!
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు అంటే 627వ ఎపిసోడ్ లో అత్త ప్రభావతితో శపథం చేసి గెలుస్తుంది మీనా. ఇంట్లో జరిగే హోమానికి మౌనికను పిలవడానికి వెళ్లిన మీనా.. అక్కడ సంజూకి గట్టి వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఇటు నాలుగు జంటలతో కలిసి ఇంట్లో సంతాన హోమానికి ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు.
బైకుపై రవి, శృతి, నీతూ.. ఆపిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 25) ఎపిసోడ్ బైకుపై శృతి, నీతూలను ఎక్కించుకొని రవి వెళ్లే సీన్ తో మొదలవుతుంది. నీతూ మధ్యలో కూర్చోవడంతో శృతి ఉడుక్కుంటుంది. అతన్ని గిల్లుతూ ఉంటుంది. అప్పుడే ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాళ్లను ఆపుతారు. ట్రిపుల్ రైడింగ్ అంటూ ఫైన్ కట్టాలని అడుగుతారు. నీతూ, రవి ఇద్దరూ పర్సు తీసుకురాకపోవడంతో చివరికి శృతియే ఫైన్ కట్టాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత నీతూ మాత్రం ట్రాఫిక్ పోలీసు బైక్ ఎక్కి వెళ్లిపోతుంది.
సంతానం కోసం హోమం చేద్దామన్న సత్యం
ఇటు ఇంట్లో మరోసారి తల్లి ప్రభావతిని బాలు సరదాగా ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాడు. అదే సమయంలో సత్యం తమ ఇంట్లో నాలుగు పెళ్లిళ్లు జరిగినా.. ఎవరికీ ఇప్పటి వరకూ సంతానం కలగలేదని, అందుకే బొమ్మల కొలువుతోపాటు హోమం చేయించాలని తల్లి సుశీల చెప్పిందని చెబుతాడు. ఆమె ఎందుకు వస్తోంది అని అడిగిన ప్రభావతిపై అంత ఎత్తున ఎగురుతాడు సత్యం. మా అమ్మ ఎందుకు వస్తుందని అడుగుతావా అని క్లాస్ పీకుతాడు.
మౌనికకు ప్రభావతి ఫోన్.. ఆడుకున్న సంజూ
ఈ హోమానికి మౌనిక, సంజూని కూడా పిలుద్దామనుకుంటారు. వెంటనే ప్రభావతి మౌనికకు ఫోన్ చేస్తుంది. సంజూ అక్కడే ఉండటంతో ఆమె ఫోన్ ఎత్తదు. మళ్లీ చేయడంతో సంజూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాడు. ఎలా ఉన్నారు అని ప్రభావతి అడిగితే.. ఇప్పుడే కరువు వచ్చి మీ పెద్ద కొడుకులాగా గుడి ముందు కూర్చొని అడుక్కుంటున్నామని, పార్కులో పడుకుంటున్నామని సంజూ అంటాడు. అది విని ప్రభావతి షాక్ తింటుంది. హోమం గురించి చెప్పి ఇంటికి రావాలని ఆహ్వానిస్తుంది. మేము రాము.. మౌనికను కూడా పంపించమని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేస్తాడు.
మౌనికను తీసుకొస్తానని వెళ్లిన మీనా
ఇటు మీనా మాత్రం తాను మౌనికను తీసుకొస్తానని అంటుంది. అలా చేస్తే నువ్వు ఏం చెబితే అది చేస్తానని ప్రభావతి అంటుంది. అది విని ఇదే మంచి అవకాశం అని మీనకు బాలు, సత్యం చెబుతారు. దీంతో మౌనిక ఇంటికి వెళ్తుంది మీనా. అప్పటికే మౌనికకు ఆమె అత్త సర్ది చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ హోమానికి ఎలాగైనా వెళ్లాలని, నీకు సంతానం కలిగితే సంజూ మారతాడని చెబుతుంది. మీనాను చూడగానే మౌనిక ఎంతో సంతోషిస్తుంది. హోమానికి పిలుద్దామని వచ్చానంటూ ఇద్దరికీ బొట్టు పెడుతుంది.
సంజూతో మీనా గొడవ.. గట్టి వార్నింగ్
అప్పుడే సంజూ అక్కడికి వస్తాడు. మౌనికను పంపించనని అంటాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది. మాటా మాటా పెరుగుతుంది. బాలు చేసిన పనిని సంజూ ఎత్తి చూపడంతో అతన్నే పంపిస్తాను.. ఇవే మాటలు అతని దగ్గర మాట్లాడండి చూద్దామని మీనా అంటుంది. బెదిరిస్తున్నావా అని సంజూ అంటాడు. పూలమ్ముకునే దానివి అంటూ అవమానిస్తాడు.
దీంతో ఇటుకలు పట్టిన చేయి ఇది.. నేను ఒక్కసారి టీవీ వాళ్లకు ఫోన్ చేశానంటే నీ పని, మీ నాన్న రాజకీయ జీవితం ముగుస్తుందని మీనా వార్నింగ్ ఇస్తుంది. అప్పుడే ఎంట్రీ ఇచ్చే సంజూ తండ్రి.. అందరికీ సర్ది చెప్పి వాళ్లను పంపిస్తానని అంటాడు. అయితే నీకు భయపడి ఆ పని చేయడం లేదని మీనాతో అంటాడు.
గెలిచిన మీనా.. ఓడిన ప్రభావతి
ఇటు ఇంట్లో మీనా ఎలాగూ ఓడిపోయి వస్తుంది కాబట్టి.. ఆమెతో అన్ని పనులు చేయిస్తానని ప్రభావతి అనుకుంటుంది. ఆమె కోసం పాత సామానులు, బట్టలు తీసి పెడుతుంది. కానీ మీనా వచ్చి మౌనిక, సంజూ ఇద్దరూ వస్తున్నారని చెబుతుంది. దీంతో ప్రభావతి షాక్ తింటుంది. మరి మీనా చెప్పినట్లు చేయడానికి రెడీగా ఉండు.. రేపటి నుంచి నెత్తి మీద బుట్ట పెట్టుకొని వీధుల్లో పూలు అమ్ము అని సత్యం అంటాడు. మీనా మాత్రం లైట్ తీసుకుంటుంది.
శృతి, మీనాపై అనుమానపడ్డ రోహిణి
ఇటు హోమం రోజు ఏం వంటలు చేయాలా అని మీనా లిస్టు రాసుకుంటుంది. అప్పుడే శృతి వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడుతుంది. రోహిణి వచ్చి మీరు ఇద్దరూ గొడవ పడ్డారు కదా.. మళ్లీ ఎప్పుడు కలిసిపోయారని అడుగుతుంది. తాము కలిసిపోలేదంటూ ఇద్దరూ మరోసాని డ్రామా మొదలు పెడతారు. మాటా మాటా అనుకుంటారు. అప్పుడే సుశీల ఎంట్రీ ఇస్తుంది. తోడికోడళ్లు ఇలా గొడవ పడుతున్నారేంటని అడుగుతుంది. అదంతా పెద్ద స్టోరీ.. తర్వాత చెబుతానని బాలు అంటాడు. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.