గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: రోహిణికి రెండో ప్రెగ్నెన్సీ.. గుట్టు విప్పేసిన మీనా.. ప్రభావతిని నిలదీసిన సత్యం
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మంగళవారం (జనవరి 20) ఎపిసోడ్ లో పెద్ద ట్విస్టే వచ్చింది. రోహిణి రెండో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ తెలిసిపోతుంది. దీంతో ప్రభావతిని సత్యం నిలదీస్తాడు.
గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు అంటే 601వ ఎపిసోడ్ లో రోహిణి రెండో ప్రెగ్నెన్సీ గుట్టు విప్పేస్తుంది మీనా. బాలుతోపాటు శృతి, రవి, ప్రభావతి, సత్యంలకు నిజం తెలిసిపోతుంది. దీంతో రోహిణి జీవితంలో పెద్ద ట్విస్టే ఎదురయ్యేలా కనిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
చికెన్ మొత్తం తినేసిన ఇంట్లో వాళ్లు
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ మంగళవారం (జనవరి 20) ఎపిసోడ్ లో బాలు కోసం మీనా వండిన చికెన్ ను ఇంట్లో వాళ్లు లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ముఖ్యంగా మనోజ్, ప్రభావతి ఫుల్లుగా తినేస్తారు. దీంతో గిన్నె ఖాళీ అయిపోతుంది. బాలేదనుకుంటూనే ప్రభావతి పీకలదాకా తింటుంది. పైగా మీనాను అందరూ పొగుడుతుంటే.. ఆమెకు జీర్ణం కాదు.
మీనా కోసం బాలు హల్వా.. కలిసిపోయిన జంట
ఇటు మీనా కోసం బాలు హల్వా తీసుకొని ఇంటికి వస్తాడు. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు చూసుకోగానే మాట్లాడుకోవాలా వద్దా అంటూ సందేహంలో పడతారు. చివరికి మీనాయే బాలు దగ్గరికి వెళ్తుంది. నీకోసం హల్వా తీసుకొచ్చాను తిను అని ఇస్తాడు. మా అమ్మ లేనిపోనివి చెప్పడం వల్లే అలా చేశాను.. ఇక నుంచి ఆమె మాటలు వినను అని అంటాడు.
అదంతా పక్కనుంచి వింటూనే ఉన్న ప్రభావతి.. తనపై చెబుతున్నందుకు మండిపడుతుంది. తర్వాత బాలు కోసం మీనా ప్రత్యేకంగా తీసిపెట్టిన చికెన్ తీసి వడ్డిస్తుంది. మీనా కూడా హల్వా తింటుంది. ఇద్దరూ కలిసిపోవడం చూసి ప్రభావతి మరింత కుళ్లకుంటుంది.
సుమతి హాస్పిటల్కు మీనా
ఇటు బాలు మళ్లీ మారిపోయిన విషయం తన స్నేహితులతో చెప్పి మీనా మురిసిపోతుంది. అప్పుడే ఆమెకు సుమతి కాల్ చేసి తాను పనిచేసే హాస్పిటల్ కు రమ్మంటుంది. ఎందుకు అని అడిగితే పూలు కావాలని చెబుతుంది. దీంతో మీనా అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక నుంచి రెగ్యులర్ గా పూజ చేస్తామని, పూలు కావాలని అంటుంది. తనకు జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక అమ్మను పూల కొట్టు తీసేయాలని చెబుతున్నానని మీనాతో సుమతి అంటుంది.
హాస్పిటల్లో రోహిణి.. మీనాలో అనుమానం
అదే సమయంలో రోహిణి అక్కడికి వస్తుంది. ఆమెను చూసిన ఇద్దరూ షాక్ తింటారు. కానీ గతంలో రోహిణి ఇంట్లో చేసిన గొడవ గుర్తు తెచ్చుకొని మనకు ఎందుకులే అని అనుకుంటుంది. అయినా సుమతి మాత్రం రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్లి రోహిణి గురించి ఆరా తీస్తుంది. ఆమె రెండో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చిందని తెలియడంతో అదే విషయం మీనాకు చెబుతుంది. దీంతో ఆమె షాక్ తింటుంది. అయినా ఈ విషయం ఇక్కడే వదిలేయాలని సుమతికి చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది.
ఇంటికి వెళ్తూ కూడా అదే ఆలోచిస్తూ బండి నడుపుతుంది. ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పాలా వద్దా.. రోహిణి దాచే నిజం ఇదేనా అంటూ ఏవేవో ఆలోచనలు చేస్తుంది. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత విషయాన్ని బాలు, శృతిలకు చెబుతుంది. బాలు వెళ్లి సత్యానికి చెబితే.. అతడు ప్రభావతిని నిలదీస్తాడు. ఈ విషయం నీకు ముందే తెలుసు కదా అని అడగడంతో ఆమె నివ్వెరపోతుంది. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.