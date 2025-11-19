గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: నగల గురించి తెలిసిన నిజం.. మనోజ్ చెంప పగలగొట్టిన సత్యం.. ఆవేశంతో ఊగిపోయిన మీనా

గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు అంటే 557వ ఎపిసోడ్ చాలా ఉత్కంఠగా సాగింది. నగల విషయంలో ప్రభావతి బుకాయించినా.. చివరికి మనోజ్ నిజ స్వరూపాన్ని బాలు బయటపెట్టడంతో సత్యం అతని చెంప పగలగొడతాడు. దీంతో ప్రభావతి కూడా దొరికిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
ప్రభావతి, మనోజ్లను తిట్టిన మీనా
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ బుధవారం (నవంబర్ 19) ఎపిసోడ్ లో నగల గురించి ప్రభావతి దబాయించే సీన్ తో మొదలవుతుంది. తన పుట్టింటి వాళ్లపై నింద వేయడంతో మీనా ఆవేశంగా ప్రభావతి, మనోజ్ లను తిడుతుంది. మరొకరి సొమ్ముకు ఆశపడే బుద్ధి తన పుట్టింటి వాళ్లకు లేదని, తండ్రి, తమ్ముడి సొమ్ము మింగే అలవాటు లేదని పరోక్షంగా మనోజ్ ను మీనా తిడుతుంది.
మీ ఆయనకు కారును ఆ బంగారం అమ్మే కొనుంటావని రోహిణి అంటే.. శృతి అడ్డుపడి ఆమెను తిడుతుంది. పోలీసులును పిలుద్దాం అంటుంది. దీంతో మనోజ్ భయపడతాడు. అయినా ప్రభావతి మాత్రం బుకాయిస్తూనే ఉంటుంది. మీనా పుట్టింట్లోనో లేదంటే మీ అమ్మగారే గిల్టు నగలు చేయించారేమో అనడంతో సత్యం ఆమెను కొట్టడానికి చేయొత్తుతాడు. దీంతో అందరూ షాకవుతారు. అయితే రెండు రోజుల్లో ఆ నగల దొంగను కనిపెడతానని బాలు శపథం చేసి వెళ్తాడు.
మనోజ్ను తిట్టిపోసిన ప్రభావతి..
దీంతో ప్రభావతి కంగారు పడుతుంది. లోనికి వెళ్లిన తర్వాత ఇక ఆ నగల సంగతి వదిలెయ్యమని మనోజ్ అనడంతో అతన్ని తిట్టిపోస్తుంది. నిన్ను కన్నప్పుడు కూడా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నొప్పులతో బాధపడ్డాను.. పుట్టినప్పటి నుంచీ నన్ను వేధిస్తూనే ఉన్నావు..
నీవల్లే నా గుండె ఆగిపోతుంది.. ఈ గుండె ఇంకొన్నాళ్లు కొట్టుకోవాలంటే ముందు ఆ నగలు తీసుకురా.. బాలుగాడు వదిలేయడు.. వెంటనే ఆ నగలు చేయించు అని ప్రభావతి అతన్ని నానా మాటలు అంటుంది. అయినా మనోజ్ మాత్రం ఏమీ పట్టనట్లే ఉంటాడు.
ఆవేశంతో ఊగిపోయిన మీనా.. బాలుని నానా మాటలు
ఇటు కిచెన్ లో మీనా ఆవేశంతో ఊగిపోతూ ఉంటుంది. పాత్రలను ఎత్తేస్తూ ఉండటంతో బాలు భయపడుతూ ఆమె దగ్గరికి వెళ్లి ఏం జరిగిందని అంటాడు. మా పుట్టింటి వాళ్లపై నింద వేస్తోంది మీ అమ్మగారు.. బంగారం గురించి కడిగేస్తానని ఆవేశంతో ఊగిపోయారు.. ఆమె మా పుట్టింటి వారిపై నింద వేస్తున్నప్పుడు ఏం చేశారని బాలుపై మీనా మండిపడుతుంది. దీంతో అతడు షాక్ తింటాడు. కచ్చితంగా ఇది మనోజ్ పనే.. అది వాడి నోటి నుంచే చెప్పిస్తాను.. వాటిని కొన్న షాపు నుంచి ఫోన్ చేసినట్లుగా మాట్లాడితే అసలు విషయం తెలుస్తుంది.. ఆ పని శృతితో చేయిద్దామని బాలు అనడంతో మీనా సరే అంటుంది.
రవి, శృతి, బాలు, మీనా ప్లాన్
బాలు, మీనా కలిసి రవి రెస్టారెంట్ కు వెళ్తారు. అక్కడ రవి, శృతి, బాలు, మీనా కలిసి ప్లాన్ చేస్తారు. ఆవేశంతో ఊగిపోతున్న బాలును శాంతపరిచి అసలు ప్లాన్ ఏంటో చెప్పమని మీనా అంటుంది. ఇది కచ్చితంగా ఆ మనోజ్ గాడి పనే.. వాడి కోసం అమ్మ నగలను మాయం చేసి ఉంటుంది.. అది కనిపెట్టడంలో నీ సాయం కావాలని బాలు అనడంతో శృతి సరే అంటుంది. కాస్త గొంతు మార్చి మనోజ్ కు ఫోన్ చేయాలని, షాపు నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లుగా చెబితే వాడు కచ్చితంగా నోరు జారుతాడని బాలు చెబుతాడు. సరే అని శృతి రెడీ అవుతుంది.
మనోజ్ను నిలదీసిన రోహిణి
ఇటు షాపులో నిద్రపోతున్న మనోజ్ దగ్గరికి రోహిణి వచ్చి అతన్ని కొట్టి లేపుతుంది. దీంతో అతడు భయంతో నాకేం తెలియదు.. ఆ రూ.4 లక్షలు నేను మింగలేదు అని అంటాడు. దీంతో రోహిణికి అనుమానం వచ్చి నిలదీస్తుంది. ఆ నగలకు నీకు సంబంధం ఉందా అని అడుగుతుంది. ఇంట్లో జరిగింది గుర్తు చేసుకుంటూ నిద్రపోయానని, అందుకే అలా ఉలిక్కి పడ్డానని అంటాడు. అప్పుడే రోహిణికి చింటూ.. మనోజ్ కు శృతి ఫోన్ చేయడంతో ఇద్దరూ ఎవరి దారిన వాళ్లు వెళ్తారు.
ఆ తర్వాత మనోజ్ గురించి నిజం తెలిసిపోయిందంటూ ఇంటికి వచ్చిన బాలు.. షాపులో అతడు ఫర్నీచర్ ఎలా మోసపోయాడో సినిమా చూపిస్తాడు. పోలీస్ స్టేషన్ లో మనోజ్ ఉన్న వీడియో అతనికి దొరుకుతుంది. అది చూసి మనోజ్ చెంప పగలగొడతాడు సత్యం. ఆ నగలను నువ్వే మాయం చేశావా అని అడుగుతాడు. దీంతో అతడు ప్రభావతి వైపు చూస్తాడు. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
