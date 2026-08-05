గుండె నిండా గుడి గంటలు vs పొదరిల్లు.. స్టార్ మాలో వీకెండ్ రచ్చ.. మోడ్రన్ డ్రెస్లో మీనా.. బాలుతో మాస్ డ్యాన్స్
Gunde Ninda Gudi Gantalu vs Podarillu: స్టార్ మాలోని రెండు టాప్ సీరియల్స్ ఒకే వేదికపై కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూస్తారా? అయితే ఈ సండే ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారంలో శ్రీముఖి చేయబోతున్న రచ్చ చూడాల్సిందే. గుండె నిండా గుడి గంటలు వర్సెస్ పొదరిల్లు కాంపిటీషన్ జరగనుంది.
Gunde Ninda Gudi Gantalu vs Podarillu: స్టార్ మా ఛానెల్ ప్రైమ్టైమ్ సీరియల్స్ 'గుండెనిండా గుడిగంటలు', 'పొదరిల్లు' టీమ్స్ మధ్య బిగ్ క్లాష్కి కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. బుల్లితెర వీక్షకులను నాన్-స్టాప్ ఫన్తో అలరించేందుకు 'ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం' (Adivaram With Star Maa Parivaram) కొత్త ఎపిసోడ్ వచ్చేస్తోంది.
ఈ సండే ఉదయం 11 గంటలకు టెలికాస్ట్ కానున్న ఈ స్పెషల్ షో ప్రోమో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. వారమంతా సీరియస్ డ్రామాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే నటీనటులు ఈ ఒక్క రోజూ తమ పర్సనల్ ఫన్నీ యాంగిల్తో రచ్చ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు.
ప్రోమోలో వినోదం.. రెండు టీమ్స్ రచ్చ
సీరియల్స్లో సెంటిమెంట్, డ్రామాతో కనిపించే మన ఫేవరెట్ ఆర్టిస్టులు ఈ ఆదివారం మాత్రం పూర్తి కామిడీ మూడ్లోకి మారిపోయారు. ప్రోమోలో చూపించిన విజువల్స్ చూస్తుంటే ఈ ఎపిసోడ్ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో అర్థమవుతోంది.
'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్ లీడ్ కాస్ట్, 'పొదరిల్లు' సీరియల్ నటీనటులు పరస్పరం పోటీ పడుతూ వేసిన పంచ్లు, డాన్స్ పెర్ఫార్మన్స్లు నెటిజన్లను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గేమ్స్, టాస్కులు, ఫన్నీ కామెంట్స్తో ఈ ఆదివారం ఉదయం బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లభించడం గ్యారెంటీ.
ఈ ప్రోమోలో ఒకరిపై మరొకరు వేసిన పంచ్ లు మరో లెవెల్. గుండె నిండా గుడి గంటలు.. మీకు ఎక్కిస్తాం మెంటలు అని పొదరిల్లు అంటే.. పొదరిల్లు.. మీరు మా ముందు నిల్లు అని ఆ టీమ్ కౌంటర్ వేయడం బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇక ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీనా, రోహిణి మోడ్రన్ డ్రెస్సుల్లో రాగా.. బాలుతో కలిసి మీనా వేసిన మాస్ స్టెప్పులు హైలైట్ గా నిలిచాయి.
టీఆర్పీ రేటింగ్స్లో టాప్ సీరియల్స్ కాంబో
ప్రస్తుతం స్టార్ మా ఛానెల్లో 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' అత్యధిక టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్ సాధిస్తూ కుటుంబ ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరైంది. ఇటు 'పొదరిల్లు' సీరియల్ కూడా టీఆర్పీ పరంగా దూసుకెళ్తోంది. స్టార్ మాలోకి అడుగుపెట్టిన కొద్ది రోజుల్లోనే టాప్ సీరియల్స్ లో ఒకటిగా మారింది.
ఈ రెండు టాప్ రేటింగ్ సీరియల్స్ టీమ్స్ ఒకే వేదికపైకి రావడం, అందులోనూ ఒకరిపై ఒకరు కామెడీ టాస్కుల్లో పోటీ పడటం రియల్ ఐ-ఫీస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. ఇంట్లో రోజు చూసే భావోద్వేగాల పాత్రలను కాసేపు పక్కన పెట్టి, వారి అసలు సిసలైన రియల్ లైఫ్ జోవియల్ నేచర్ను ఈ షో ద్వారా ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించవచ్చు.
సండే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చు?
వారమంతా వర్క్ ప్రెషర్తో బిజీగా ఉండే కుటుంబాలకు ప్రశాంతంగా కూర్చుని నవ్వుకోవడానికి 'ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం' పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా మారింది. ప్రతి ఆదివారం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ లేదా సెలిబ్రిటీ టీమ్స్తో వచ్చే ఈ షో ఈసారి మరింత గ్రాండ్గా డిజైన్ చేశారు.
ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ వచ్చే ఆదివారం అంటే ఆగస్ట్ 9 ఉదయం 11:00 గంటలకు స్టార్ మా ఛానెల్లో ప్రసారం కానుంది. ఒకవేళ టీవీలో మిస్ అయిన వారు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో కూడా ఈ ఎపిసోడ్ను ఎప్పుడైనా చూసేయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More