Hanuman Ansh OTT Release Date: అదిరిపోయే న్యూస్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న రూ.440 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్.. తెలుగులోనూ..
Hanuman Ansh OTT Release Date: దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న డివోషనల్ మూవీ 'హనుమాన్ అంశ్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. నీమ్ కరోలీ బాబా బయోపిక్ గా వచ్చిన ఈ సినిమా నవంబర్ 27 నుంచి సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ ఓటీటీ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది.
Hanuman Ansh OTT Release Date: ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించిన సినిమాగా నిలిచిన హనుమాన్ అంశ్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ.440 కోట్లు వసూలు చేసిన డివోషనల్ మూవీ ఈ నెల చివర్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
ఈ సినిమాను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం 'సోనీ లివ్' (Sony LIV) నవంబర్ 27 నుంచి తమ ప్లాట్ఫామ్పై స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. హిందీతోపాటు తెలుగులోనూ థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ తెలుగులో అందుబాటులోకి రానుంది.
నీమ్ కరోలీ బాబా జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా..
ఈ హనుమాన్ అంశ్ సినిమా ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలీ బాబా (Neem Karoli Baba) బోధనలు, ఆయన అనుగ్రహం, హనుమంతుడి దైవిక శక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. శ్రీరాముడి పరమ భక్తుడైన హనుమంతుని అవతారంగా కోట్లాది మంది భక్తులు విశ్వసించే నీమ్ కరోలీ బాబా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం, ఆయన చూపిన మహిమలు, సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో చోటుచేసుకున్న అద్భుత సంఘటనలను ఈ చిత్రంలో ఎంతో ఆకట్టుకునేలా ఆవిష్కరించారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టీవ్ జాబ్స్, మార్క్ జుకర్బర్గ్ వంటి అంతర్జాతీయ దిగ్గజాలను సైతం ఆకర్షించిన నీమ్ కరోలీ బాబా ఆశ్రమం, ఆయన చూపిన భక్తి మార్గం ఈ కథకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. హనుమంతుని కృపతో సాగే ఈ కథలో ఉన్న డ్రామా, ఎమోషన్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.
సోనీ లివ్ లోకి హనుమాన్ అంశ్
"ఒక దివ్య శక్తి.. ఒక అద్భుతమైన కథ.. దేశమంతా ప్రేమించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వస్తోంది" అంటూ సోనీ లివ్ ఓటీటీ తమ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది.
నవంబర్ 27 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రియులకు ఒక అద్భుతమైన డివైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించనుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు, అలాగే మళ్లీ మళ్లీ ఈ భక్తి కావ్యాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే కుటుంబ సమేత వీక్షకులకు 'హనుమాన్ అంశ్' ఓటీటీ విడుదల ఒక గొప్ప అవకాశంగా నిలవనుంది. ఈ పండుగ సీజన్ తర్వాత రానున్న ఈ డివైన్ ఎంటర్టైనర్ను మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవడం మర్చిపోకండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More