    Hellallallo Song: స్టెప్పులతో దుమ్ము రేపిన చరణ్, శృతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్.. పెద్ది మూవీ నుంచి హెల్లాల్లల్లో సాంగ్ ప్రోమో

    Hellallallo Song: పెద్ది మూవీ నుండి శృతి హాసన్ మెరిసిన స్పెషల్ సాంగ్ "హెల్లాల్లల్లో" (Hellallallo) ప్రోమోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ మాస్ సాంగ్ కు చరణ్, శృతి, జాన్వీ వేసిన స్టెప్పులు అదుర్స్ అనిపించేలా ఉన్నాయి.

    May 22, 2026, 15:03:55 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Hellallallo Song: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ డైరెక్టర్ బుచ్చి బాబు సానా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. ఒక పల్లెటూరి నేపథ్యంలోని క్రీడల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ మూవీ నుండి తాజాగా ఒక అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలోని స్పెషల్ సాంగ్ "హెల్లాల్లల్లో" ప్రోమోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసి అభిమానుల్లో జోష్ నింపింది.

    రామ్ చరణ్, శృతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్ మాస్ స్టెప్స్

    పెద్ది సాంగ్ ప్రోమోలో రామ్ చరణ్, శృతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్ కలిసి వేసిన ఎనర్జిటిక్, గ్రేస్‌ఫుల్ డాన్స్ మూవ్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముగ్గురు స్టార్స్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తూ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించేలా ఒక పక్కా వైబ్రెంట్ మాస్ నంబర్‌ ఇవ్వబోతున్నారు. మ్యూజిక్ లెజెండ్ ఏ. ఆర్. రెహమాన్ (A. R. Rahman) అందించిన ఫాస్ట్ పేస్డ్ కంపోజిషన్ ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

    ఈ మాస్ సాంగ్‌ను ప్రముఖ సింగర్ రక్షితా సురేష్ తన పవర్‌ఫుల్ వాయిస్‌తో ఆలపించగా, స్టార్ లిరిసిస్ట్ అనంత శ్రీరామ్ ఎంతో క్యాచీగా ఉండే మాస్ లిరిక్స్ అందించారు.

    భోపాల్‌లో గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్.. రేపే ఫుల్ సాంగ్ లాంచ్

    "హెల్లాల్లల్లో" పూర్తి పాటను రేపు అంటే శనివారం (మే 23) మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌లో నిర్వహించనున్న ఒక భారీ మ్యూజికల్ ఈవెంట్‌లో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఈవెంట్‌ను అత్యంత వైభవంగా ప్లాన్ చేశారు చిత్ర మేకర్స్.

    వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' సినిమాలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలువురు అగ్ర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్‌కుమార్, బాలీవుడ్ నటులు దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ, టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు నటించారు. భారీ అంచనాల మధ్య విభిన్నమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'పెద్ది' సినిమా దర్శకుడు ఎవరు, ఇది ఏ జోనర్‌లో వస్తోంది?

    ఈ చిత్రానికి బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం కలిగిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా.

    2. "హెల్లాల్లల్లో" స్పెషల్ సాంగ్‌లో ఎవరెవరు నటించారు?

    ఈ స్పెషల్ మాస్ సాంగ్‌లో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్‌లతో కలిసి స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ ప్రత్యేకంగా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.

    3. పెద్ది చిత్రానికి సంగీతం, సాహిత్యం అందించింది ఎవరు?

    ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ అవార్డ్ విజేత ఏ. ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, "హెల్లాల్లల్లో" పాటకు అనంత శ్రీరామ్ సాహిత్యం అందించారు. రక్షితా సురేష్ ఈ పాటను ఆలపించారు.

    4. 'పెద్ది' సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రం జూన్ 4, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

