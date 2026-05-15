Ram Pothineni: బర్త్డే సర్ప్రైజ్.. డైరెక్టర్గా మారిన రామ్ పోతినేని.. ఫస్ట్ లుక్ తోనే సెన్సేషన్!
Ram Pothineni: ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్. తన 23వ సినిమాకు తనే దర్శకుడిగా మారుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఈ హీరో. ఈ మూవీ నుంచి 'వీర'గా రామ్ ఊరమాస్ లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Ram Pothineni: తెలుగు చిత్రసీమలో 'ఎనర్జిటిక్ స్టార్'గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకత సంపాదించుకున్న హీరో రామ్ పోతినేని. వెండితెరపై అతను వేసే స్టెప్పులు, పండించే కామెడీ, చూపించే యాక్షన్.. ఇలా ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక వైవిధ్యం ఉంటుంది. ఇన్ని రోజులూ హీరోగా అలరించిన రామ్ పోతినేని.. ఇప్పుడు మెగా ఫోన్ పట్టాడు. తన కొత్త సినిమాకు తానే డైరెక్షన్ చేస్తూ దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నాడు.
డైరెక్టర్ గా రామ్ పోతినేని
టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేని డైరెక్టర్ గా మారాడు. తన 23వ సినిమా కోసం మెగాఫోన్ పట్టాడు. తానే హీరోగా నటిస్తున్న మూవీకి దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు కథ కూడా రామ్ పోతినేనినే అందిస్తున్నాడు. రాపో23 (rapo23) అనే వర్కింగ్ టైటిల్ తో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఇవాళ (మే 15) రామ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ చేశారు.
'వీర'గా మాస్ లుక్
రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే రామ్ ఎంతటి పకడ్బందీ కథతో వస్తున్నాడో అర్థమవుతోంది. ఇందులో రామ్ 'వీర' అనే పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. పోస్టర్లో రామ్ వెనక్కి తిరిగి ఉన్నప్పటికీ, ఆ కటౌట్ చూస్తుంటేనే ఒక రకమైన తిరుగుబాటు కనిపిస్తోంది.
లెదర్ జాకెట్ ధరించి, సరికొత్త 'V' కట్ హెయిర్ స్టైల్తో రామ్ లుక్ చాలా రఫ్ అండ్ టఫ్ గా ఉంది.వీటన్నింటికీ మించి 'ది స్టోరీ ఆఫ్ ఎ లోన్ వోల్ఫ్' (ఒంటరి వేటగాడి కథ) అనే ట్యాగ్లైన్ సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది.
సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
రామ్ పోతినేని కేవలం నటుడిగానే పరిమితం కాకుండా, ఇప్పుడు దర్శకుడి అవతారమెత్తుతున్నాడు. అతని కెరీర్లో 23వ చిత్రంగా వస్తున్న #RAPO23 ద్వారా మెగా ఫోన్ పట్టి ఒక సరికొత్త లోకాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నాడు. తన సొంత ఆలోచనల నుంచి పుట్టిన కథకు అతనే దర్శకత్వం వహించడం విశేషం. ఇది ఒక సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కావడం గమనార్హం. సాధారణంగా కమర్షియల్ ఫార్మాట్ సినిమాలు చేసే రామ్, డైరెక్టర్గా తన మొదటి ప్రయత్నానికి ఇలాంటి క్లిష్టమైన జానర్ను ఎంచుకోవడం సాహసమనే చెప్పాలి.
కేవలం నటుడిగానే కాకుండా 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా' వంటి సినిమాలో సింగర్గా, లిరిక్ రైటర్గానూ తనలోని మరో కోణాన్ని అభిమానులకు పరిచయం చేశాడు రామ్. అయితే, ఇప్పుడు రామ్ తీసుకున్న ఈ డైరెక్షన్ నిర్ణయం టాలీవుడ్ను ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
నిర్మాణ వివరాలు
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని రాపో సినిమాటిక్స్ (Rapo Cinematics) బ్యానర్పై కృష్ణ పోతినేని నిర్మిస్తున్నారు. నటన, దర్శకత్వంతో పాటు ఈ చిత్రానికి కథను కూడా రామ్ స్వయంగా అందించాడు. జూన్ నెల నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. నటుడి నుంచి దర్శకుడిగా మారుతున్న రామ్ ప్రయాణం ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: రామ్ పోతినేని డైరెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా పేరు ఏంటి?
జవాబు: ప్రస్తుతం ఈ సినిమాను #RAPO23 అని పిలుస్తున్నారు. ఇందులో రామ్ పోషిస్తున్న పాత్ర పేరు 'వీర'.
ప్రశ్న: ఈ సినిమా ఏ జానర్లో ఉండబోతోంది?
జవాబు: ఇది ఒక సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. రామ్ స్వయంగా ఈ కథను సిద్ధం చేసుకున్నాడు.
ప్రశ్న: సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?
జవాబు: ఈ చిత్రం జూన్ నుంచి సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
