Niti Taylor: పడుకుంటేనే మరో సినిమా ఛాన్స్ ఇస్తానన్నారు.. సౌత్ డైరెక్టర్పై హీరోయిన్ నీతి టేలర్ సంచలన ఆరోపణలు!
Niti Taylor: హీరోయిన్ నీతి టేలర్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలతో ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చారు. ఆమె ఓ సౌత్ డైరెక్టర్ పై సెన్సేషనల్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు చేశారు. సినిమా ఛాన్స్ ఇచ్చేందుకు తనతో పడుకోవాలని ఆ డైరెక్టర్ అడిగాడని నీతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
Niti Taylor: తెలుగులో ‘మేం వయసుకు వచ్చాం’ సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి నీతి టేలర్. ఆమె కెరీర్ ఆరంభంలో సౌత్ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న చేదు కాస్టింగ్ కౌచ్ అనుభవాన్ని బయటపెడుతూ తీవ్ర సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ ప్రముఖ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె, గతంలో తాను పనిచేసిన ఒక దర్శకుడే మరో సినిమా అవకాశం ఇస్తానని చెప్పి, అందుకు ప్రతిఫలంగా తనతో పడుకోవాలని అసభ్యకరమైన డిమాండ్ చేశాడని వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగింది?
కెరీర్ ప్రారంభంలో సౌత్ ఇండస్ట్రీలో రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత జరిగిన సంఘటనను నీతి టేలర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. తన మొదటి సినిమాకు పనిచేసిన సదరు డైరెక్టర్.. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఉందని చెబుతూ ఫోన్ చేశారని నీతి పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన నేరుగా.. "మరో సినిమా ఆఫర్ ఉంది. కానీ ఆ రోల్ కావాలంటే నాతో పడుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని అడిగినట్లు నీతి తెలిపారు.
ఏడుస్తూ తల్లికి ఫోన్
డైరెక్టర్ నుంచి ఆ మాట వినగానే తీవ్రమైన షాకింగ్ కు గురయ్యానని, ఏం మాట్లాడాలో తోచక వెంటనే కాల్ కట్ చేసి అతడి నంబర్ బ్లాక్ చేశానని నీతి టేలర్ చెప్పారు. వెంటనే ఏడుస్తూ తల్లికి ఫోన్ చేసి ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఆ డైరెక్టర్ అంతకుముందు ఇతర మహిళలతో అసభ్యంగా వ్యవహరించడం చూశానని, కానీ తనతో కూడా అలా ప్రవర్తిస్తాడని కలలో కూడా ఊహించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చేదు ఘటనతో తీవ్రంగా కలత చెందిన నీతి టేలర్.. ఆ తర్వాత సౌత్ సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమై టెలివిజన్ రంగంపైనే దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వివరించారు.
టాలీవుడ్లో చేసిన సినిమాలు
• మేం వయసుకు వచ్చాం (2012): తనీష్ హీరోగా, దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన తెరకెక్కించిన ఈ యూత్ఫుల్ లవ్ స్టోరీతో నీతి టేలర్ హీరోయిన్గా టాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు. ఇందులో 'దిల్' అనే ముస్లిం యువతి పాత్రలో ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
• పెళ్లి పుస్తకం (2013): ఆ తర్వాత రాహుల్ రవీంద్రన్ సరసన రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పెళ్లి పుస్తకం' సినిమాలో నీతి టేలర్ నటించారు.
• లవ్ డాట్ కామ్: 'లవ్ డాట్ కామ్' అనే చిన్న చిత్రంలోనూ నీతి టేలర్ కనిపించారు.
ఈ చిత్రాల తర్వాత తెలుగులో అవకాశాలు వచ్చినా, డైరెక్టర్ చేసిన అసభ్యకర డిమాండ్ కారణంగా ఆమె టాలీవుడ్ సహా సిల్వర్ స్క్రీన్ ప్రాజెక్ట్లకు గుడ్ బై చెప్పారని టాక్.
నీతి టేలర్ కెరీర్
సినిమాలకు దూరమైనప్పటికీ హిందీ టెలివిజన్ రంగంలో నీతి టేలర్ టాప్ స్టార్ గా ఎదిగారు. 2009లో ప్యార్ కా బంధన్ సీరియల్తో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఆమె, ఎంటీవీలో ప్రసారమైన యూత్ పాపులర్ షో 'కైసీ యే యారియాన్' (Kaisi Yeh Yaariaan) ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఇందులో నందిని మూర్తిగా ఆమె పాత్ర, పార్థ్ సమథాన్తో ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
ఆ తర్వాత గులామ్, ఇష్క్బాజ్, బడే అచ్ఛే లగ్తే హైన్ 2 వంటి విజయవంతమైన సీరియల్స్లో లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. పాపులర్ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో ఝలక్ దిఖ్లా జా 10 లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొని సెమీఫైనల్ వరకు వెళ్లి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. 2020లో చిన్ననాటి స్నేహితుడు, ఆర్మీ అధికారి అయిన అంకిత్ బావాలను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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