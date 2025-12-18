Edit Profile
    ఇంట‌ర్నెట్‌లో అస‌భ్యంగా ఫొటోలు- పిక్స్ పోస్టు చేసి ఫైర్‌ అయిన హీరోయిన్ నివేదా థామ‌స్‌

    హీరోయిన్లకు ఏఐ బెడద తప్పడం లేదు. ఈ టెక్నాలజీని తప్పుగా వాడుతూ అసభ్యకరంగా ఉండే హీరోయిన్ల మార్ఫింగ్ ఫొటోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి తన ఫొటోను చూసి నివేదా థామస్ ఫైర్ అయింది. 

    Published on: Dec 18, 2025 11:02 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    నటి నివేదా థామస్ సోషల్ మీడియాలో ఫైర్ అవుతూ పోస్టు పెట్టడం కలకలం రేపింది. తన గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తూ ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాల సర్క్యులేషన్ కు వ్యతిరేకంగా ఆమె తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు పోస్టు చేసింది. ఇలా చేయడం చట్టవిరుద్ధం, గోప్యతను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించిండమే అని పేర్కొంది.

    నివేదా థామస్ (x/Nivetha Thomas)
    నివేదా థామస్ (x/Nivetha Thomas)

    నివేదా థామస్ ఏఐ పిక్స్

    హీరోయిన్ నివేదా థామస్ ఫొటో ఒకటి ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె చీరలో అసభ్యకరంగా ఉన్న ఫొటో ఇది. ఈ పిక్ ను చూసి నివేదా థామస్ సీరియస్ అయింది. ఆ మానిప్యులేట్ చేసిన చిత్రాన్ని తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఫ్లాగ్ చేసిన నివేదా.. అటువంటి కంటెంట్ తో నిమగ్నమవ్వడం లేదా షేర్ చేయడం మానుకోవాలని యూజర్లను కోరింది.

    సీరియస్ పోస్ట్

    ఏఐ జనరేట్ చేస్తున్న ఫొటోలపై నివేదా థామస్ సీరియస్ అయింది. ఏఐ కంటెంట్ తీవ్రంగా కలవరపెడతున్నట్లు ఎక్స్ లో గట్టిగా చెప్పిన పోస్ట్ లో నివేదా తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఏఐ-జనరేట్ చిత్రాలు, తాను ఇటీవల పంచుకున్న ఫోటోను దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు తనకు తెలిసిందని పేర్కొంది. "సమ్మతి లేకుండా అటువంటి కంటెంట్ ను సృష్టించడం, పంపిణీ చేయడం చాలా కలవరపెడుతుంది. ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇది చట్టవిరుద్ధం" అని ఆమె పోస్టులో పేర్కొంది. ఇది డిజిటల్ వంచన, ఆమె గోప్యతపై తీవ్రమైన దాడిగా అభివర్ణించింది.

    శ్రీలీల కూడా

    అంతకుముందు లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల కూడా ఏఐ-జనరేటెడ్ కంటెంట్, దాని దుర్వినియోగం గురించి మాట్లాడింది. ఒక ప్రత్యేక పోస్ట్ లో ఆమె "ఏఐ సృష్టించిన అర్ధంలేనిది" అని పిలిచే దానికి మద్దతు ఇవ్వవద్దని ఆమె యూజర్లకు విజ్ఞప్తి చేసింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం, దానిని దుర్వినియోగం చేయడం మధ్య ఉన్న చక్కటి రేఖను నొక్కి చెప్పింది.

    "సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో పురోగతి జీవితాన్ని సరళీకృతం చేయడానికి ఉద్దేశించింది. దానిని క్లిష్టతరం చేయడానికి కాదు" అని శ్రీలీల రాసుకొచ్చింది. పరిశ్రమలో మహిళలు సురక్షితమైన, గౌరవప్రదమైన వాతావరణంలో పనిచేయడానికి అర్హులని చెప్పింది.

    బిజీ షెడ్యూల్

    తమ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఇలాంటి అనేక సమస్యలను తరచుగా గుర్తించే అవకాశం లేదని శ్రీలీల ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. వాటిని తన దృష్టికి తీసుకువచ్చినందుకు తన శ్రేయోభిలాషులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ‘‘పరిస్థితి చాలా కలవరపెడుతోంది. ఇది వినాశకరమైనది’’ అని పిలుస్తూ శ్రీలీల తన కోసం మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న సహోద్యోగుల తరపున కూడా మాట్లాడుతున్నానని చెప్పింది.

