    ఏఐతో చాలా ప్రమాదం.. పోజులు మార్చి చెడుగా ఫొటోలు.. కొన్నిసార్లు షాక్ అయ్యా: కీర్తి సురేష్

    ఏఐతో చాలా ప్రమాదమని, ఫొటోలను చెడుగా మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారని మహానటి కీర్తి సురేష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తన రాబోయే చిత్రం 'రివాల్వర్ రీటా' ప్రచారంలో భాగంగా ఏఐ టెక్నాలజీపై కీర్తి సురేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. 

    Published on: Nov 26, 2025 6:06 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఏఐతో ప్రమాదం, ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చెడుగా మారుస్తున్న ఫొటోలపై మహానటి కీర్తి సురేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తన రాబోయే చిత్రం 'రివాల్వర్ రీటా' ప్రచారంలో భాగంగా ఏఐ దుర్వినియోగం గురించి మాట్లాడింది. సుధీర్ శ్రీనివాసన్‌తో జరిగిన ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఆమె ఈ విషయం గురించి వివరంగా చర్చించింది. మహిళా నటీమణుల చిత్రాలు ఇప్పటికే మార్ఫింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారని, ఈ విధంగా ఎప్పుడూ జరగలేదని ఆమె చెప్పింది.

    కీర్తి సురేష్
    కీర్తి సురేష్

    కీర్తి కామెంట్లు

    కీర్తి సురేష్ మాట్లాడుతూ ఏఐ వల్ల హీరోయిన్లు పెద్ద ముప్పును ఎదుర్కుంటున్నారని తెలిపింది. “మీరు గమనిస్తే, మార్ఫింగ్ అనేది హీరోయిన్లు మొదటి నుంచీ ఎదుర్కొంటున్నదే. ఇవన్నీ అప్పటికే ఉన్నాయి. కానీ ఏఐతో సమస్య ఏమిటంటే? అది చాలా వాస్తవంగా కనిపిస్తుంది” అని కీర్తి అసహనం వ్యక్తం చేసింది. మార్ఫింగ్ చేసిన తన ఫొటోలు చూసి నమ్మలేకపోయినట్లు కీర్తి సురేష్ పేర్కొంది.

    నిజమేనా అని?

    “మీరు మీ చిత్రాన్ని చూస్తారు, కానీ అది పూర్తిగా తప్పు ఫొటో. ఒక క్షణం పాటు, అది నిజంగా మీరే అని మీరు నమ్మడం ప్రారంభిస్తారు. నాకు ఇలా జరిగినప్పుడు, నేను ఇది నేను కాదు, నేను ఇలా ఫోజు ఇవ్వలేదు, ఇచ్చానా? అని ఆ క్షణంలో నా మనసులో లక్షల ఆలోచనలు పరిగెత్తుతాయి” అని కీర్తి తెలిపింది. దీనిపై తన ప్రెస్ మీట్ తర్వాత దర్శకుడు అట్లీ ఈ అంశంపై ఆమెతో చర్చించడానికి తనకు కాల్ చేశారని కూడా కీర్తి వెల్లడించింది.

    ప్రెస్ మీట్ లో

    గత వారం కీర్తి తన సినిమా ప్రచార ప్రెస్ మీట్‌లో ఏఐ బెదిరింపుల గురించి మాట్లాడింది.“ఏఐ ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇది వరం, శాపం రెండూ. మానవులు సాంకేతికతను కనుగొన్నారు. కానీ మనం నియంత్రణ కోల్పోతున్నాము. సోషల్ మీడియాలో నేను సూచించే దుస్తులలో నా చిత్రాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతా. నేను దానిని ఎప్పుడూ ధరించానా అని నేను ఆశ్చర్యపోతా. ఎందుకంటే అది చాలా వాస్తవంగా కనిపించింది” అని కీర్తి చెప్పింది.

    చెడుగా ఫొటోలు

    ఒక పూజా కార్యక్రమానికి ఆమె ధరించిన దుస్తులు కూడా ఏఐతో మార్చారని కీర్తి వెల్లడించింది. “ఇటీవల, ఒక సినిమా పూజా కార్యక్రమంలో నేను ధరించిన దుస్తులు వేరే కోణం నుండి చెడుగా మార్చారు. ఒక క్షణం షాక అయ్యా. నేను అలాంటి ఫోజు ఇవ్వలేదని గ్రహించాను. ఇది ఖచ్చితంగా బాధాకరం” అని కీర్తి సురేష్ పేర్కొంది.

    జె.కె. చంద్రు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రివాల్వర్ రీటా' నవంబర్ 28న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇందులో కీర్తి సురేష్ తో పాటు రాధికా శరత్‌కుమార్, సునీల్, రెడిన్ కింగ్స్‌లీ, మైమ్ గోపి, సెంద్రాయన్, సూపర్ సుబ్బరాయన్ తదితరులు కూడా నటించారు.

