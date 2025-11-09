అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫోటోలు మార్ఫింగ్.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.. ఇదంతా చేసింది 20 ఏళ్ల అమ్మాయి! వదిలేదే లేదు
స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఆన్ లైన్ వేధింపులు ఎదుర్కొంటోంది. ఆమె ఫొటోలను ఎవరో మార్ఫింగ్ చేసి చెడు ఉద్దేశంతో పోస్టులు పెడుతున్నారు. దీనిపై అనుపమ ఫిర్యాదు చేయగా విచారణలో సంచలన విషయాలు బయటకొచ్చాయి. 20 ఏళ్ల యువతి ఇదంతా చేయడం షాకింగ్ గా ఉంది.
ఇంటర్నెట్ ను విచ్చలవిడిగా వాడుతూ, ఎలాంటి భయం లేకుండా ఎంతకైనా తెగించడం ఇప్పుడు కామన్ గా మారిపోతోంది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేస్తూ ఆన్ లైన్ లో వేధిస్తున్నారు. స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ కుడా ఈ తరహా వేధింపులు తప్పలేదు. అయితే ఆమె ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి, దుష్ప్రచారం చేసింది ఎవరో తెలిసి అనుపమ షాక్ అయింది.
అనుపమ ఫొటోలు మార్ఫింగ్
నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ తాను ఇటీవల 20 ఏళ్ల యువతి చేతిలో ఎదుర్కొన్న సైబర్ బుల్లీయింగ్ గురించి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెల్లడించింది. తాను సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశానని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నానని నటి పేర్కొంది. అయితే వేధించిన వారి గుర్తింపును వెల్లడించకూడదని నిర్ణయించుకుంది. సైబర్ వేధింపులపై అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫిర్యాదు చేసింది. ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా తాను ఇటీవల ఎదుర్కొన్న ఆన్లైన్ వేధింపులను వివరిస్తూ అనుపమ ఒక నోట్ పంచుకుంది.
తప్పుడు కంటెంట్
“ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నా గురించి, నా కుటుంబం గురించి అత్యంత అనుచితమైన, తప్పుడు కంటెంట్ను ప్రచారం చేస్తోంది. నా స్నేహితులు, సహనటులను కూడా ట్యాగ్ చేస్తోంది. ఆ పోస్టులలో మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాలు, నిరాధారమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి . ఆన్లైన్లో ఇలా టార్గెట్ చేసి వేధించడం చూసి చాలా బాధ కలిగించింది” అని అనుపమ పోస్టులో పేర్కొంది.
20 ఏళ్ల యువతి
‘‘తదుపరి విచారణలో అదే వ్యక్తి ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడం, తనతో సంబంధం ఉన్న దేనిపైనైనా దురుద్దేశపూర్వక కంటెంట్ వ్యాఖ్యానించే ఎజెండాతో నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించినట్లు వెల్లడైంది’’ అని అనుపమ తెలిపింది. తన స్వస్థలమైన కేరళలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ఈ నేరానికి పాల్పడింది తమిళనాడుకు చెందిన 20 ఏళ్ల యువతి అని తేలింది. ఆమె వయస్సు కారణంగా నటి ఆమె గుర్తింపును వెల్లడించకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు.
“అయితే, నేను ఈ సంఘటనను ఒక విషయం స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నా. స్మార్ట్ఫోన్ కలిగి ఉండటం లేదా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లకు యాక్సెస్ ఉండటం ఇతరులను వేధించడానికి, పరువు తీయడానికి లేదా ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ఎవరికీ హక్కు ఇవ్వదు. ఆన్లైన్లో ప్రతి చర్య ఒక జాడను వదిలివేస్తుంది. జవాబుదారీతనం తప్పదు” అని అనుపమ రాసుకొచ్చింది.
తాను చట్టపరమైన చర్యలతో ముందుకు వెళ్లానని, కాబట్టి ఆ 20 ఏళ్ల యువతి పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని అనుపమ తెలిపింది. “నటులు లేదా పబ్లిక్ ఫిగర్ కావడం ప్రాథమిక హక్కులను తీసివేయదు. సైబర్ బుల్లీయింగ్ శిక్షార్హమైన నేరం. జవాబుదారీతనం నిజం” అని ఆమె నోట్ను ముగించింది.
అనుపమ సినిమాలు
ఈ సంవత్సరం అనుపమ తమిళంలో ‘డ్రాగన్’, 'బైసన్ కాలమాడన్', తెలుగులో ‘పరదా’, 'కిష్కింధపురి', మలయాళంలో 'జేఎస్కే: జానకి V v/s స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ', 'ది పెట్ డిటెక్టివ్' చిత్రాలలో నటించింది. ఆమె త్వరలో 'లాక్డౌన్' అనే తమిళ సినిమాలో కనిపించనుంది.
News/Entertainment/అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫోటోలు మార్ఫింగ్.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.. ఇదంతా చేసింది 20 ఏళ్ల అమ్మాయి! వదిలేదే లేదు
News/Entertainment/అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫోటోలు మార్ఫింగ్.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.. ఇదంతా చేసింది 20 ఏళ్ల అమ్మాయి! వదిలేదే లేదు