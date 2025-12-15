Edit Profile
    చెదిరిన ముంగురులు.. మత్తెక్కే నడక.. అనసూయ తగ్గేదేలే.. చీరలో అదిరే హాట్ షో.. వైరల్ ఫొటోలు

    ఓ వైపు ట్రోల్స్ వచ్చినా.. తన పని తాను చేసుకుంటూ, నెగెటివిటీ పట్టించుకోకుండా సాగిపోతోంది అనసూయ. లేటెస్ట్ గా హాట్ షోతో రెచ్చిపోయింది. చీరలో ఆమె అందాల పిక్స్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నాయి. 

    Published on: Dec 15, 2025 12:28 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఒకప్పుడు జబర్దస్త్ యాంకర్ గా ఊపు ఊపిన అనసూయ భరద్వాజ్ ఇప్పుడు సినిమాల్లో బిజీగా మారిపోయింది. కీ రోల్స్ చేస్తూ నటనలో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. మరోవైైపు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ట్రోల్స్ ను పట్టించుకోకుండా తనదైన స్టైల్లో హాట్ పోజులు పోస్టు చేసింది అనసూయ. చీరలో అనసూయ అందాలు తెగ వైరల్ గా మారాయి. ఆమె ఫొటోలు ఇంటర్నెట్ లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

    అనసూయ (instagram)
    అనసూయ (instagram)

    అనసూయ అందాలు

    అనసూయకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే. తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో ఆమె పోస్టులకు అదిరే రీచ్ ఉంటుంది. ఇవాళ (డిసెంబర్ 15) తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అనసూయ పోస్టు చేసిన పిక్స్ తెగ వైరల్ గా మారాయి. చీరలో అనసూయ అందాల ప్రదర్శనే అందుకు కారణం. వయ్యారంగా చీర కట్టుకున్న ఈ భామ, కుర్చీలో కూర్చుని హాట్ పోజులిచ్చింది.

    హిందీ కొటేషన్

    హిందీ కొటేషన్ తో అనసూయ తన ఇన్ స్టాగ్రాలో సోమవారం హాట్ పిక్స్ పోస్టు చేసింది. ‘‘చెదిరిపోయిన జుట్టు,మత్తెక్కించే నడక’’ అనే అర్థం వచ్చేలా ఈ ఫోటోలను పోస్టు చేసింది అనసూయ. ఇవి ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో, ఇంటర్నెట్ లో ఇన్ స్టంట్ వైరల్ గా మారాయి. కుందనపు బొమ్మ, లవ్ లీ హెయిర్, క్యూట్ స్మైల్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

    ఫ్యామిలీ ట్రిప్

    రీసెంట్ గా భర్త, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి అనసూయ వెకేషన్ కు వెళ్లింది. కెన్యాలోని అడవులను చుట్టేసింది. ఈ వెకేషన్ కు సంబంధించిన ఫొటోలనూ ఎప్పటికప్పుడూ ఇన్ స్టాగ్రామ్ ద్వారా ఫ్యాన్స్ తో పంచుకుంది. ఇప్పుడేమో ఇలా చీరలో హాట్ షోతో అలరించింది. ఈ పిక్స్ చూసి కుర్రకారు పిచ్చెక్కిపోతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు.

    ఆ క్యారెక్టర్స్ తో

    2003లో సినిమాల్లో అడుగుపెట్టిన అనసూయ తర్వాత అవకాశాలు రాక బుల్లితెరపై సత్తాచాటింది. 2018లో వచ్చిన రంగస్థలంతో ఆమె కెరీర్ టర్న్ అయింది. ఆ సినిమాలోని రంగమ్మత్త పాత్ర ఆమె దశనే మార్చేసింది. మళ్లీ పుష్పలోని దాక్షాయణితో ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది.

    హరి హరి వీరమల్లు సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ చేసిన అనసూయ చివరగా అరి మూవీలో కనిపించింది. ఇప్పుడు తమిళంలో ఫ్లాష్ బ్యాక్, వోల్ఫ్ అనే సినిమాలు చేస్తోంది.

    News/Entertainment/చెదిరిన ముంగురులు.. మత్తెక్కే నడక.. అనసూయ తగ్గేదేలే.. చీరలో అదిరే హాట్ షో.. వైరల్ ఫొటోలు
