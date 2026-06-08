Obsession: హాలీవుడ్ హారర్ సెన్సేషన్ 'అబ్సెషన్' హీరోయిన్ వెనుక ఇండియన్ కనెక్షన్.. నవారెట్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టోరీ ఇదే
Obsession: హాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న హారర్ మూవీ అబ్సెషన్ హీరోయిన్ ఇన్డే నవారెట్ కు ఇండియన్ కనెక్షన్ ఉన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఇండియన్ డైరెక్టర్ తీసిన ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ తోనే ఆమె వెలుగులోకి వచ్చింది.
Obsession: హాలీవుడ్ హారర్ సినిమాలకు తెలుగు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎప్పుడూ ఒక రేంజ్ లో క్రేజ్ ఉంటుంది. థియేటర్లలోనే కాకుండా ఓటీటీల్లో కూడా మనవాళ్లు ఈ జానర్ ను విపరీతంగా ఆదరిస్తారు. ప్రస్తుతం వరల్డ్ వైడ్ గా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తున్న సరికొత్త హాలీవుడ్ హారర్ సెన్సేషన్ 'అబ్సెషన్' (Obsession).
ఉత్కంఠ రేపే స్క్రీన్ ప్లే, ఊహించని ట్విస్టులతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమాలో తన యాక్టింగ్ తో ప్రేక్షకులను భయపెడుతూనే మెప్పించిన హీరోయిన్ ఇన్డే నవారెట్ (Inde Navarrette) ఇప్పుడు గ్లోబల్ టాకింగ్ పాయింట్ గా మారారు. అయితే ఈ హాలీవుడ్ స్టార్ వెనుక ఒక అరుదైన ఇండియన్ కనెక్షన్ ఉందనే ఆసక్తికరమైన నిజం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఆరంభంలో భారతీయ దర్శకుడితో ప్రయాణం
ఇన్డే నవారెట్ హాలీవుడ్ లోని పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కంటపడటానికి ముందే ఒక ఇండియన్ డైరెక్టర్ తో కలిసి పనిచేశారు. గ్లామర్ ప్రపంచానికి, భారీ బడ్జెట్ కమర్షియల్ సినిమాలకు దూరంగా సాగిన ఆమె కెరీర్ మొదటి అడుగులు ఒక చిన్న ఇండిపెండెంట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తోనే పడ్డాయి. హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఆమె ప్రయాణం ఎంత సైలెంట్ గా, సింపుల్ గా స్టార్ట్ అయిందో చెప్పడానికి ఈ ప్రాజెక్టే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ వెనుక ఉన్నది భారతీయ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ శుభమ్ సంజయ్ షెవాడే. ఇన్డే నవారెట్ ఇండస్ట్రీలో తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లో ఆమె లీడ్ రోల్ లో ఆయన ఒక రొమాంటిక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తెరకెక్కించారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరే 'క్రాస్ వర్డ్స్ టుగెదర్' (Cross Words Together). అప్పట్లో ఆమెకు ఎలాంటి స్టార్ ఇమేజ్ లేదు. కమర్షియల్ సినిమాల వైపు అడుగులు కూడా పడలేదు.
'క్రాస్ వర్డ్స్ టుగెదర్' జ్ఞాపకాలు.. 200 మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ వరకు..
ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఇన్డే ఒక సున్నితమైన భావోద్వేగాలు ఉన్న లవ్ స్టోరీ కలిగిన యువతి పాత్రలో చాలా సహజంగా నటించారు. ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేకుండా, అత్యంత పరిమితమైన బడ్జెట్ తో విడుదలైన ఈ చిన్న సినిమా.. ఆమె గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగిన తర్వాత ఇప్పుడు నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి నేడు ఏకంగా 200 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 1600 కోట్లకు పైగా) వసూళ్లు సాధించిన గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా వరకు ఆమె వేసిన అడుగులు ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి. ఎక్కడో ఒక నార్మల్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాజెక్ట్ తో మొదలైన ఆమె గుర్తింపు, ఈ రోజు వరల్డ్ క్లాస్ సక్సెస్ కు ఎలా దారితీసిందో చూసి సినీ విశ్లేషకులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
'అబ్సెషన్' మూవీ సాధించిన భారీ విజయంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హారర్ మూవీ లవర్స్ ఆమె పాత సినిమాల కోసం ఇంటర్నెట్ లో వెతకడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఇన్డే నవారెట్ కు భారత్ తో ఉన్న ఈ పాత బంధం బయటకు వచ్చింది. దీంతో మన ఇండియన్ నెటిజన్లు ఆ పాత షార్ట్ ఫిల్మ్ ను యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో తెగ షేర్ చేస్తూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (PAA - People Also Ask)
ప్రశ్న 1: 'అబ్సెషన్' హాలీవుడ్ మూవీలో నటించిన హీరోయిన్ ఎవరు?
సమాధానం: 'అబ్సెషన్' (Obsession) చిత్రంలో ఇన్డే నవారెట్ (Inde Navarrette) మెయిన్ లీడ్ రోల్ లో నటించి గ్లోబల్ వైడ్ గా భారీ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నారు.
ప్రశ్న 2: ఇన్డే నవారెట్ నటించిన ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
సమాధానం: ఇండియన్ డైరెక్టర్ శుభమ్ సంజయ్ షెవాడే ఆమె నటించిన మొదటి రొమాంటిక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ను డైరెక్ట్ చేశారు.
ప్రశ్న 3: ఇన్డే నవారెట్ నటించిన ఆ తొలి రొమాంటిక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరు ఏమిటి?
సమాధానం: ఇండియన్ కనెక్షన్ ఉన్న ఆమె మొదటి షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరు 'క్రాస్ వర్డ్స్ టుగెదర్' (Cross Words Together).
ప్రశ్న 4: 'అబ్సెషన్' సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంత బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ సాధించింది?
సమాధానం: ఈ హాలీవుడ్ హారర్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 200 మిలియన్ డాలర్ల (భారతీయ కరెన్సీలో రూ. 1600 కోట్లకు పైగా) భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More