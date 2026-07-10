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    Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వచ్చే నెలలోనే థియేటర్లలోకి..

    Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ నటిస్తున్న హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. వచ్చే నెల మొదటి వారంలోనే ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jul 10, 2026, 16:51:22 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Korean Kanakaraju: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటిస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'కొరియన్ కనకరాజు' నుంచి ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఎప్పటినుంచో ఈ సినిమా డీటెయిల్స్ కోసం ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ కు మేకర్స్ ఓ స్పెషల్ న్యూస్ చెప్పారు. టాలీవుడ్ లో ఫస్ట్ టైమ్ తెరకెక్కుతున్న ఈ ఇండో-కొరియన్ హారర్ కామెడీ మూవీ ఫైనల్ గా ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతోంది.

    Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వచ్చే నెలలోనే థియేటర్లలోకి..
    Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వచ్చే నెలలోనే థియేటర్లలోకి..

    మెర్లపాక గాంధీ మార్క్ యాక్షన్ డ్రామా

    సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ మెర్లపాక గాంధీ ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. గతంలో 'వెంకటాద్రి ఎక్స్ ప్రెస్', 'ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా' లాంటి హిట్స్ తో తనకంటూ ఓ సపరేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్న గాంధీ.. ఈసారి తన మార్క్ కామెడీ టైమింగ్ కు హారర్ ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ చేశాడు.

    విభిన్న సంస్కృతుల మధ్య నలిగిపోయే ఒక వ్యక్తి అయోమయం, గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటం చుట్టూ ఈ స్టోరీ తిరుగుతుందని తెలుస్తోంది. ఇక స్టార్ కమెడియన్ సత్య ఈ సినిమాలో ఒక పవర్ ఫుల్ కామెడీ రోల్ లో కనిపించబోతున్నాడు. వరుణ్, సత్య మధ్య వచ్చే సీన్స్ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయని టాక్.

    తమన్ మ్యూజిక్.. రితికా నాయక్ హీరోయిన్

    ఈ కొరియన్ కనకరాజు మూవీలో వరుణ్ తేజ్ సరసన యంగ్ బ్యూటీ రితికా నాయక్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. తమన్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. తమన్ మార్క్ ఇంటెన్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ హారర్ కామెడీకి మెయిన్ పిల్లర్ గా నిలవబోతోంది.

    టాలీవుడ్ లో భారీ సినిమాలు తీసే యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లు ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నాయి. మనోజ్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటాయని మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు.

    వరుణ్ తేజ్ వింటేజ్ కంబ్యాక్

    వరుణ్ తేజ్ కెరీర్ లో 15వ సినిమాగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ పై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఆ మధ్య ఓ ఫన్నీ వీడియోతో మూవీ స్టోరీ లైన్, ఇందులో ఉండబోతున్న హారర్, కామెడీ ఎలిమెంట్స్ గురించి ఓ చిన్న హింట్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా కమెడియన్ సత్య క్యారెక్టర్ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా ఉండబోతున్నట్లు ఆ వీడియో ద్వారా స్పష్టమైంది. గతంలో 'తొలిప్రేమ', 'గద్దలకొండ గణేష్' లాంటి డిఫరెంట్ జానర్స్ తో అదరగొట్టిన వరుణ్.. ఇప్పుడు ఈ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో మరోసారి స్ట్రాంగ్ కంబ్యాక్ ఇవ్వడం పక్కా అని ఇండస్ట్రీ జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వచ్చే నెలలోనే థియేటర్లలోకి..
    Home/Entertainment/Korean Kanakaraju: వరుణ్ తేజ్ హారర్ కామెడీ మూవీ కొరియన్ కనకరాజు రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వచ్చే నెలలోనే థియేటర్లలోకి..
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