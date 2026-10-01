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Illu Illalu Pillalu October 1 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు- ప్రేమ మాస్ డ్యాన్స్- పగతో బందీగా భద్రావతి- భాగ్యం ప్లాన్

Illu Illalu Pillalu Serial October 1st Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ టుడే అక్టోబర్ 1వ ఎపిసోడ్‌లో రామరాజు ఇంట్లో ప్రేమ దీపం వెలిగిస్తుంది. నట్టింట్లో మాస్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. అంతా కలిసి చేస్తారు. వేదవతిని రామరాజు క్షమించి బుజ్జమ్మ అంటాడు. ఆ సంతోషంలో నర్మదకు ముద్దుపెడుతుంది వేదవతి.

Published on: Oct 1, 2026, 08:41:31 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Illu Illalu Pillalu Serial Today Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో ఇంట్లో దేవుడుకి ధీరజ్, ప్రేమను దండం పెట్టుకోమ్మని వేదవతి చెబుతుంది. దీని మొండితనం పోవాలని మొక్కుకో అని వేదవతి అంటుంది. నాకు కాదు నీ కొడుక్కి పనికిమాలిన కోపం తగ్గించుకోమ్మని ప్రేమ చెబుతుంది.

ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ అక్టోబర్ 1వ ఎపిసోడ్
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ అక్టోబర్ 1వ ఎపిసోడ్

నోరు తగ్గించుకోవాలే

ధీరజ్, ప్రేమ వాదించుకుంటారు. వేదవతి ఆపుతుంది. నోరు తగ్గించుకోవాలే అని ప్రేమకు వేదవతి చెబితే.. రామరాజు సెటైర్ వేస్తాడు. రామరాజు, వేదవతి సెటైర్లు వేసుకుంటారు. రేపు అయ్యేలా ఉందని శారదాంబ వెళ్తానంటే.. వేదవతి ఆపుతుంది. ప్రేమ ఇంటిదీపం వెలిగిస్తుంది. తర్వాత చీర పైకి ఎగ్గట్టి నట్టింట్లో అత్తయ్య నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చానని అరుస్తుంది.

డ్యాన్స్ చేస్తుంది. నర్మదతో కలిసి చేస్తుంది. తర్వాత ధీరజ్, ప్రేమ డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత రామరాజు ఇంటిల్లిపాది సంతోషంతో డ్యాన్స్ చేస్తారు. ప్రేమ మాస్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. అంతా తననే చూస్తారు. ధీరజ్ ఆపి అందరిని చూపిస్తాడు. దాంతో సిగ్గుతో అత్త వెనుక దాక్కుంటుంది ప్రేమ. ప్రేమ రాడానికి నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను అని వేదవతి అంటే.. అదంతా చేసింది నర్మద అని రామరాజు అంటాడు.

నర్మద పిల్లా బచ్చా

దానిమొహం పిల్లా బచ్చా అది. దానికి ఎలా చేయాలో చెప్పింది నేనే అని వేదవతి అంటుంది. నీ తెలివితేటలు ఏంటో పాతికేళ్ల నుంచి నేను చూడట్లేదా ఏంటీ. కానీ నువ్వు చెప్పింది ఒక్కటి మాత్రం నిజం బుజ్జమ్మా. నీ గవర్నమెంట్ కోడలు ఏదైనా సాధిస్తుంది అని రామరాజు అంటాడు.

చాలా రోజుల తర్వాత బుజ్జమ్మ అని రామరాజు పిలవడంతో యాహూ అని ఎగిరి గంతేస్తుంది వేదవతి. నర్మదతో కలిసి వేదవతి డ్యాన్స్ చేస్తుంది. మీ మావయ్య నాతో మాట్లాడారే. క్షమించేశారే. బుజ్జమ్మ అన్నారు అని నర్మదకు ముద్దుపెడుతుంది వేదవతి. ఇదే ముద్దు మీ ఆయనకు పెడితే అయాస్కాంతంలా అతుక్కుంటారుగా. నాకు పెట్టి ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని నర్మద అంటుంది.

ఏదోలా దెబ్బ కొడుతూనే ఉన్నారు

నీకు అస్సలు సిగ్గులేదే. అత్తతో కూడా ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడతావేంటే అని వేదవతి అంటుంది. అందరిని రామరాజు పంపిస్తాడు. ఇప్పుడెళ్లి మాట్లాడండి అని నర్మద అంటుంది. మరోవైపు జరిగింది తలుచుకుని పగతో రగిలిపోతుంది భద్రావతి. సేనాపతి వచ్చి మాట్లాడుతాడు. మీరెవరు నాకు మొహం చూపించొద్దు. పాతికేళ్లుగా రామరాజుపై ఓడిపోతూనే ఉన్నా. ప్రతిసారి ఏదోలా దెబ్బ కొడుతూనే ఉన్నాడు అని భద్రావతి అంటుంది.

ఇప్పుడు నా మేనకోడలికి కూడా శత్రువులా మారిపోయాను అని భద్రావతి అంటుంది. వాడిపై వందరెట్లు పగ తీర్చుకునేందుకు ఏదొక రూపంలో అవకాశం వస్తుందని సేనాపతి అంటాడు. అప్పటివరకు ఈ గది నుంచి బయటకు రాను. రామరాజు బతుకు చిన్నాభిన్నం చేసేవరకు గదిలోంచి బయటకు రానని, గదిలోనే బందీగా ఉంటానని నరసింహా సినిమాలో నీలాంబరిలా భద్రావతి అంటుంది.

ఇంట్లో పాతుకుపోయినట్లే

అంటే నీలాంబరి శపథం చేస్తుంది భద్రావతి. మరోవైపు ఇడ్లీ బాబాయ్‌కి తగిలిన దెబ్బలకు కాపుడం పెడుతుంది భాగ్యం. చింతామణి చేతులు పడిపోను, దాని చేతులు మిక్సీలో పడిపోను అని తిడతాడు ఇడ్లీ బాబాయ్. ఇంతలో ఫోన్ మాగితే ఇడ్లీ బాబాయ్ భయపడతాడు. సుకన్య మాట్లాడుతుంది. ఇక ఇంట్లో పాతుకుపోయినట్లే అంటుంది.

ఇక ఇద్దరు కలిసి ఇంట్లో చెడుగుడు ఆడండని భాగ్యం అంటుంది. మా మామ ముందు నా బండారం బయటపెడతానని నర్మద అంది. అది ఎప్పుడు ఎలా బయటపెడుతుందో అని భయంగా ఉందని వల్లి అంటుంది. నర్మద మన గురించి చెప్పకుండా ఉండేందుకు ఒకటి చేయి అని మరో ప్లాన్ ఇస్తుంది భాగ్యం. సరేనంటుంది శ్రీవల్లి.

చిలిపి యుద్ధం స్టార్ట్ చేయి

ఉప్పు నిప్పులా గొడవపడకండే అని ప్రేమకు సర్దిచెబుతుంది తల్లి రేవతి. ముందు ధీరజ్‌ను ఆపి తర్వాత ప్రేమగా చెప్పు. తనే నీకు క్షమాపణ చెబుతాడు. పెళ్లానికి మొగుడు క్షమాపణ చెబితే వచ్చే కిక్కే వేరు. నీకు ఒక బాబు పుడితే మీ నాన్న పంతాలు వదిలేసి మిమ్మల్ని ఇంటికి పిలుస్తాడు. మీరు ఈ యుద్ధాలు మానేసి చిలిపి యుద్ధాలు మొదలుపెట్టండని శారదాంబ అంటుంది.

మొగుడిని రేయ్ అని కాకుండా పద్ధతిగా పిలే అని రేవతి అంటుంది. ఇంతలో ధీరజ్ వచ్చి మీ అప్పగింతలు చూస్తుంటే నవ్వొస్తుంది. జాగ్రత్తలు నాకు చెప్పాలి. ముందే అది మెంటల్, రాక్షసిలా కరిచేస్తుంది అని అంటాడు. ధీరజ్‌ను గిల్లుతుంది ప్రేమ. శారదాంబ వాళ్లు వెళ్లిపోతారు. మళ్లీ తిరిగి వచ్చి ఈరోజు నుంచే మొదలుపెట్టండి అని చెబుతుంది.

తిరిగి సామ్రాజ్యంలోకి ప్రేమ

తర్వాత ధీరజ్‌కు ఇచ్చిన గిఫ్ట్‌ను చూసి ఏడుస్తుంది ప్రేమ. లవ్ గిఫ్ట్స్ అన్ని చూసి ఎమోషనల్ అవుతారు ప్రేమ, ధీరజ్. తిరిగి నా సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టాను అని సంతోషిస్తుంది ప్రేమ. అక్కడితో నేటి ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Illu Illalu Pillalu October 1 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు- ప్రేమ మాస్ డ్యాన్స్- పగతో బందీగా భద్రావతి- భాగ్యం ప్లాన్
Home/Entertainment/Illu Illalu Pillalu October 1 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు- ప్రేమ మాస్ డ్యాన్స్- పగతో బందీగా భద్రావతి- భాగ్యం ప్లాన్
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