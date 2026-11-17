Box Office: 1141 సినిమాలు.. రూ.15637 కోట్లు.. ఇండియన్ సినిమా సరికొత్త చరిత్ర.. ఈ ఏడాది తొలిసారి 15 వేల కోట్ల మార్క్
Box Office: బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ (Sacnilk) తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. 2026లో ఇప్పటివరకు విడుదలైన ఇండియన్ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 15,637 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాయి. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో ఒకే ఏడాది బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు 15,000 కోట్ల మార్కు దాటడం ఇదే తొలిసారి.
Box Office: కోవిడ్-19 మహమ్మారి, లాక్డౌన్ల కారణంగా ఒకప్పుడు కుదేలైన ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ 2026లో అద్భుతమైన కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. రణబీర్ కపూర్ ‘రామాయణం’, రణవీర్ సింగ్ ‘ధురంధర్ 2’, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' ఈ రికార్డు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించగా.. తెలుగు, కన్నడ చిత్రసీమలకు మాత్రం ఈ ఏడాది ఊహించని నిరాశ ఎదురైంది. 2026 బాక్సాఫీస్ పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.
ఇప్పటికే రూ.15 వేల కోట్లు
2020, 2021 సంవత్సరాల్లో థియేటర్లు మూతపడి సినీ పరిశ్రమ భవిష్యత్తుపైనే నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. కానీ ఐదేళ్లలోనే అన్ని భాషల చిత్రసీమలు కలిసికట్టుగా సత్తా చాటాయి. 2023, 2024 సంవత్సరాల్లో ఇండియన్ సినిమాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు రూ. 13,000 కోట్ల లోపే ఉండగా, 2025లో రూ. 15 వేల కోట్ల మార్కుకు కొద్ది దూరంలో ఆగిపోయింది.
అయితే 2026 ముగియడానికి ఇంకా ఆరు వారాల సమయం ఉండగానే (నవంబర్ 15 నాటికి), దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 11,789 కోట్ల నెట్ (గ్రాస్ రూ. 12,247 కోట్లు), ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 15,637 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు భారత్లో మొత్తం 1,263 సినిమాలు (1,141 భారతీయ, 122 విదేశీ చిత్రాలు) విడుదలయ్యాయి.
‘రామాయణం’, ‘ధురంధర్ 2’ జోరు.. తెలుగు, కన్నడ ఇండస్ట్రీలకు షాక్
2026 బాక్సాఫీస్ విజయాలకు ప్రధాన వెన్నెముకగా నిలిచింది బాలీవుడ్. రణబీర్ కపూర్ 'రామాయణం', రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' చిత్రాలు కలిసి ఏకంగా రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. మొత్తం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో ఈ రెండు సినిమాల వాటానే 20 శాతానికి పైగా ఉండటం విశేషం. వీటికి తోడు 'బోర్డర్ 2', 'మీర్జాపూర్', 'దృశ్యం 3' వంటి చిత్రాలు బాలీవుడ్ జెండాను ఎగురవేశాయి.
అటు తమిళ సినీ చరిత్రలోనే ఆల్-టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా రజనీకాంత్ ‘జైలర్ 2’ నిలిచి రూ. 835 కోట్లు రాబట్టింది. అలాగే హీరో సూర్య నటించిన మూడు చిత్రాలు రూ. 200 కోట్ల క్లబ్లో చేరడంతో ఆయన ఈ ఏడాది మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ స్టార్గా నిలిచారు. మలయాళంలో కేవలం రూ. 25 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ‘బెత్లెహామ్ కుటుంబ యూనిట్’ ఏకంగా రూ. 330 కోట్లు (13 రెట్లు) వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
ఇతర భాషలు అదరగొడుతుంటే.. తెలుగు, కన్నడ చిత్రసీమలకు మాత్రం 2026 ఆశించిన స్థాయిలో కలిసిరాలేదు. ఈ రెండు భాషల్లో భారీ అంచనాలతో వచ్చిన అతిపెద్ద చిత్రాలు 'పెద్ది', యశ్ 'టాక్సిక్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయాలను చవిచూశాయి.
చిన్న సినిమాల సంచలనం.. హాలీవుడ్ చిత్రాల దూకుడు
ఈ ఏడాది తక్కువ బడ్జెట్తో వచ్చిన కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పెను సంచలనం సృష్టించాయి.
1. హనుమాన్ అంశ్: కేవలం రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ ఆధ్యాత్మిక చిత్రం ఏకంగా రూ. 440 కోట్లకు పైగా (220 రెట్ల లాభం) వసూలు చేసి, భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించిన చిత్రంగా చరిత్రకెక్కింది.
2. మీర్జాపూర్: ది మూవీ: ఎలాంటి అగ్ర తారలు లేకుండా, ఒక వెబ్ సిరీస్ ఆధారంగా వచ్చిన ఈ చిత్రం రూ. 325 కోట్లు రాబట్టి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
3. హాలీవుడ్ హవా: భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద విదేశీ చిత్రాలు రూ. 1,500 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. ఇందులో మార్వెల్-సోనీ చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' (Spider-Man: Brand New Day) భారత్లో రూ. 503 కోట్ల నెట్ (రూ. 594 కోట్ల గ్రాస్) సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. క్రిస్టోఫర్ నోలన్ 'ది ఒడిస్సీ' రూ. 200 కోట్లకు పైగా, హారర్ థ్రిల్లర్ 'అబ్సెషన్' (Obsession) దాదాపు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేశాయి.
షారుఖ్ ఖాన్ ‘కింగ్’తో ఘనమైన ముగింపు లభిస్తుందా?
2026 ముగియడానికి ఉన్న చివరి ఆరు వారాల్లో అందరి కళ్లూ బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ నటిస్తున్న ‘కింగ్’ పైనే ఉన్నాయి. మూడేళ్ల విరామం తర్వాత షారుఖ్ నుంచి వస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'పఠాన్' రూ. 1,050 కోట్లు వసూలు చేసిన నేపథ్యంలో, 'కింగ్' కూడా అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేసి 2026 బాక్సాఫీస్కు ఘనమైన ముగింపునిస్తుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు ఆశిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More