Ramayana Yash: రావణాసురుడిగా యశ్ కాస్ట్యూమ్స్ బరువు ఎంతో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. అన్ని కిలోల నగలు ఎలా మోశాడయ్యా!
Ramayana Yash: నితీశ్ తివారీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన 'రామాయణం' సినిమాలో రావణాసురుడిగా నటించిన కన్నడ సూపర్ స్టార్ యశ్ కాస్ట్యూమ్స్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు బయటికొచ్చాయి. ఆ భారీ దుస్తులు, కిరీటం బరువు గురించి డిజైనర్ సానియా సర్ధారియా కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.
Ramayana Yash: హిందూ ఇతిహాసం 'రామాయణం' లాంటి గొప్ప కథతో సినిమాను తెరకెక్కించడం ఒక ఎత్తైతే.. అందులోని పాత్రలను ప్రేక్షకులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించడం మరో ఎత్తు. పౌరాణిక సినిమాల్లో ఆ కాలానికి తగ్గట్లుగా ఉండే దుస్తులు, ఆభరణాలు ఆయా పాత్రలకు ప్రాణం పోస్తాయి. ఆ పాత్రల్లో నటించే నటీనటులు కూడా ఆ బరువును మోస్తూ ఎంతో కష్టపడితే తప్ప సీన్లో ఆ ఫీల్ రాదు. తాజాగా రామాయణం సినిమాలో రావణాసురుడిగా యశ్ అలాంటి కష్టమే పడ్డారు.
దుస్తుల బరువే 33 కిలోల వరకు..
తాజాగా నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రామాయణం'లో రావణుడి పాత్ర కోసం యశ్ పడిన కష్టం గురించి, ఆయన ధరించిన భారీ కాస్ట్యూమ్స్ గురించి కాస్ట్యూమ్ స్టైలిస్ట్ సానియా సర్ధారియా ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు.
రావణాసురుడి లుక్ కోసం యశ్ ధరించిన దుస్తులు చాలా బరువుగా ఉండేవట. సాధారణంగా రోజువారీ షూటింగ్ సమయంలో యశ్ ధరించిన కాస్ట్యూమ్స్, ఆభరణాల బరువు 16 నుంచి 20 కిలోల వరకు ఉండేదని సానియా తెలిపారు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక సన్నివేశాల్లో ఈ బరువు అమాంతం పెరిగిపోయేదట.
ముఖ్యంగా లంకాధిపతిగా సింహాసనంపై కూర్చునేటప్పుడు, రావణుడి పెళ్లి సన్నివేశంలో, అలాగే శూర్పణఖ వివాహం సమయంలో యశ్ ధరించిన దుస్తుల బరువు ఏకంగా 30 నుంచి 33 కిలోల వరకు ఉండేదని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
కిరీటం బరువే 1.8 కిలోలు
రావణుడి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేయడంలో అత్యంత క్లిష్టమైన భాగం అతని 'కిరీటం' అని సానియా చెప్పారు. తలపై ఎంత తక్కువ బరువు పెట్టినా అది నటీనటులకు భారంగానే అనిపిస్తుందని, అందుకే కిరీటం బరువు తగ్గించేందుకు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశామని ఆమె వెల్లడించారు.
ముందుగా డిజైన్ పక్కాగా కుదిరాక, చాలా 3D నమూనాలను తయారు చేసి దాని బరువును తగ్గించేందుకు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ విధానాన్ని కూడా వాడారట. ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ కిరీటం బరువును 1.8 కిలోల కంటే తగ్గించలేకపోయామని సానియా స్పష్టం చేశారు.
కష్టమైనా చిరునవ్వుతోనే
అంత బరువైన దుస్తులు, కిరీటం ధరించి నటించడం మామూలు విషయం కాదు. ఈ భారీ కాస్ట్యూమ్స్ వల్ల కదలికలు కూడా చాలా పరిమితం అవుతాయి. శారీరకంగా ఎంతో అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పటికీ, యశ్ ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా ఎంతో డెడికేషన్ తో పనిచేశారని సానియా ప్రశంసించారు.
షూటింగ్ సమయంలో అలసిపోయినా యశ్ తన ముఖంలో ఆ అసౌకర్యం కనిపించనివ్వలేదట. పైగా సెట్ లోని తోటివారిని సరదాగా ఆటపట్టిస్తూ, తన కాస్ట్యూమ్స్ కు ఉన్న పదునైన అంచులతో అందరినీ భయపెడుతూ కష్టాన్ని మర్చిపోయేలా సందడి చేసేవారని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
రామాయణం మూవీ విశేషాలు
బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో 'రామాయణం' చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో శ్రీరాముడిగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్, సీతాదేవిగా నేచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి నటించారు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తోంది.
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