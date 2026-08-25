Irumudi Controversy: వివాదంలో బ్లాక్ బస్టర్ ఇరుముడి.. సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ వేళ మూవీ టీమ్ కు షాక్.. టీచర్ల అల్టిమేటం!
Irumudi Controversy: మాస్ మహారాజా రవితేజ 'ఇరుముడి' బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. మూవీ టీమ్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ లో మునిగిపోయింది. ఈ సమయంలో ఇరుముడి సినిమా వివాదంలో చిక్కుకుంది. చిత్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఉపాధ్యాయులను కించపరిచేలా సన్నివేశాలు ఉన్నాయంటూ ఏపీ ఉపాధ్యాయ సమాఖ్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
Irumudi Controversy: 'ఇరుముడి' చిత్రం ఒకవైపు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతుండగా, మరోవైపు ఊహించని వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఉపాధ్యాయుల వ్యవస్థను కించపరిచేలా కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సమాఖ్య తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సదరు వివాదాస్పద సన్నివేశాలను సినిమా నుంచి వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మేకర్స్కు స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఇరుముడి చుట్టూ వివాదం
రవితేజ సినిమా ‘ఇరుముడి’ చుట్టూ తీవ్ర వివాదం ముసురుకుంది. ఈ వివాదంపై ఏపీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (APTF) రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు చెన్నుపాటి మంజుల, ప్రధాన కార్యదర్శి బసవలింగారావు ఉమ్మడిగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సినిమాలో ఒక ఉపాధ్యాయురాలి పాత్రను చిత్రీకరించిన తీరు ఉపాధ్యాయ సమాజం గౌరవాన్ని, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా ఉందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నిజమైన పాఠశాల పేరు
కేవలం ఉపాధ్యాయ పాత్రనే కాకుండా, సినిమాలో అసలైన ప్రభుత్వ పాఠశాల గుర్తింపులను నేరుగా వాడటంపై ఉపాధ్యాయ సంఘాలు మరింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని "సీలేరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల" నేమ్బోర్డును సినిమాలో స్పష్టంగా చూపించారని ఎత్తిచూపారు. అంతేకాకుండా, ఆ సన్నివేశాల్లో నటించిన విద్యార్థులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల అధికారిక యూనిఫామ్నే ధరించి ఉన్నారని తెలిపారు.
నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్
ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రభుత్వ పాఠశాల పేరును, ప్రభుత్వ విద్యార్థుల దుస్తులను వాడుతూ అనైతిక అంశాలను చూపించడం వల్ల జనాల్లో ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఎపిటిఎఫ్ నాయకులు మండిపడ్డారు. సినిమాలు సమాజంపై, ప్రజల ఆలోచనా విధానంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతాయని, కాబట్టి విద్యాసంస్థలు, ఉపాధ్యాయుల అంశాలను చూపించేటప్పుడు సినీ దర్శకులు, నిర్మాతలు మరింత సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని హితవు పలికారు.
రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలు
"సినిమాలోని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను తక్షణమే తొలగించాలి. ఉపాధ్యాయ సమాజానికి చిత్ర బృందం క్షమాపణలు చెప్పాలి" అని ఏపీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేసింది. చిత్ర యూనిట్ గనుక ఈ డిమాండ్లపై సానుకూలంగా స్పందించకపోతే, రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపడతామని స్పష్టం చేసింది.
100 కోట్ల దిశగా
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఇరుముడి' సినిమా రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరేందుకు చేరువైంది. ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లోనే రూ.80కి పైగా కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. నార్త్ అమెరికాలో 1 మిలియన్ డాలర్లను క్రాస్ చేసింది. రవితేజ కెరీర్ లో 1 మిలియన్ డాలర్ల రికార్డు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్.
ఈ తరుణంలో ఇరుముడిపై వివాదం చెలరేగడం చిత్ర పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు లేవనెత్తిన ఈ తీవ్రమైన ఆరోపణలు, డిమాండ్లపై దర్శకుడు శివ నిర్వాణ లేదా నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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