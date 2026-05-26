Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Peddi: పెద్ది కోసం జగపతి బాబు డబ్బింగ్.. ఎంతలా జీవించేశాడో చూడండి.. అప్పలసూరిగా జగ్గూభాయ్ మ్యాజిక్.. వీడియో వైరల్

    Peddi: 'పెద్ది' సినిమాలో తన పాత్ర అప్పలసూరికి సంబంధించిన డబ్బింగ్‌ను టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు పూర్తి చేశారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ జూన్ 4వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    May 26, 2026, 15:05:00 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Peddi: టాలీవుడ్ లెజెండరీ నటుడు జగపతి బాబు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఎవ్వరికీ అందనంత వేగంతో దూసుకుపోతున్నారు. విలన్‌గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఆయన పోషిస్తున్న వైవిధ్యమైన పాత్రలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

    Peddi: పెద్ది కోసం జగపతి బాబు డబ్బింగ్.. ఎంతలా జీవించేశాడో చూడండి.. అప్పలసూరిగా జగ్గూభాయ్ మ్యాజిక్.. వీడియో వైరల్
    Peddi: పెద్ది కోసం జగపతి బాబు డబ్బింగ్.. ఎంతలా జీవించేశాడో చూడండి.. అప్పలసూరిగా జగ్గూభాయ్ మ్యాజిక్.. వీడియో వైరల్

    తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది' (Peddi). ఈ సినిమాలో ఆయన 'అప్పలసూరి' అనే పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి చిత్రబృందం ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ను సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంది.

    జగ్గూ భాయ్ జీవించేశాడు

    పాత్ర కోసం జగపతి బాబు పడే తపన అంతా ఇంతా కాదు. దర్శకుడు అడిగిందే తడవుగా తన గెటప్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ మార్చేసుకుంటారు జగ్గూభాయ్. ఇప్పుడు 'పెద్ది' సినిమాలో కూడా అదే జరగబోతోంది. జగపతి బాబు తన పాత్రకు సంబంధించిన డబ్బింగ్ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.

    "మా జగ్గూభాయ్ అప్పలసూరిగా ఎలా మారిపోయారో మీరే చూడండి.. ఇదంతా అచ్చం ఒక మ్యాజిక్ లాగా జరిగింది. ఆయన పెద్ది సినిమా కోసం తన డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారు" అని చిత్ర యూనిట్ ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

    జగపతి బాబు గంభీరమైన గొంతుకు టాలీవుడ్‌లో ఎంతటి క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆ బేస్ వాయిస్‌తో అప్పలసూరి డైలాగులు చెబితే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు పూనకాలు రావడం ఖాయమని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ డబ్బింగ్ ఆయన చెప్పే విధానం చూస్తే.. ఈ పాత్రలో ఎంతలా జీవించేశాడో అర్థమవుతుంది.

    గతంలో చరణ్ కూడా పెద్ది డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారు. అప్పుడు కూడా బుచ్చిబాబు దానికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

    పెద్ది మూవీ విశేషాలు

    రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన, అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న 'పెద్ది' సినిమాను జూన్ 4వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు. వేసవి కానుకగా వస్తున్న ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

    ప్రస్తుతానికి సోషల్ మీడియాలో #GetReadyForPeddi, #Appalasoori అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్స్ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. జగపతి బాబు తన మార్క్ యాక్టింగ్, వాయిస్‌తో అప్పలసూరి పాత్రకు ప్రాణం పోశారని, జూన్ 4న సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద ఆ మ్యాజిక్‌ను చూడటం పక్కా అని ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    'పెద్ది' సినిమాలో జగపతి బాబు పాత్ర పేరు ఏమిటి?

    ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు 'అప్పలసూరి' అనే పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్‌ను పోషిస్తున్నారు.

    'పెద్ది' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?

    ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 4వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.

    తాజాగా పెద్ది చిత్రబృందం ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ఏమిటి?

    జగపతి బాబు తన పాత్ర అప్పలసూరికి సంబంధించిన డబ్బింగ్ పనులను పూర్తి చేశారని, ఆయన మేకోవర్ ఒక మ్యాజిక్‌లా ఉందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Peddi: పెద్ది కోసం జగపతి బాబు డబ్బింగ్.. ఎంతలా జీవించేశాడో చూడండి.. అప్పలసూరిగా జగ్గూభాయ్ మ్యాజిక్.. వీడియో వైరల్
    Home/Entertainment/Peddi: పెద్ది కోసం జగపతి బాబు డబ్బింగ్.. ఎంతలా జీవించేశాడో చూడండి.. అప్పలసూరిగా జగ్గూభాయ్ మ్యాజిక్.. వీడియో వైరల్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes