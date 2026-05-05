    Janhvi Kapoor Peddi: నీతోనే పోటీ అన్న జాన్వీ.. పెద్దిలో సూపర్ ఉన్నావన్న వరుణ్.. ఇన్‌స్టా చాట్ వైరల్

    Janhvi Kapoor Peddi: వచ్చే నెల బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది', వరుణ్ ధావన్ 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రాల మధ్య ఆసక్తికరమైన పోరు జరగనుంది. ఈ క్లాష్‌పై హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ చేసిన ఫన్నీ పోస్ట్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది.

    May 5, 2026, 22:00:37 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Janhvi Kapoor Peddi: సమ్మర్ సందడి ముగిసిన వెంటనే బాక్సాఫీస్ వద్ద అసలైన సమరం మొదలుకాబోతోంది. జూన్ మొదటి వారంలో ఇద్దరు భారీ స్టార్ల చిత్రాలు ఒకేసారి థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది', బాలీవుడ్ హీరో వరుణ్ ధావన్ నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రాలు ఒకే సమయంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.

    ఈ బాక్సాఫీస్ క్లాష్ గురించి ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో చర్చ మొదలవ్వగా.. తాజాగా జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ మధ్య జరుగుతున్న ఫన్నీ సంభాషణలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    జాన్వీ కపూర్ వైరల్ పోస్ట్

    'పెద్ది' మూవీ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. వరుణ్ ధావన్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక కూల్ వీడియోను ఆమె షేర్ చేసింది. "అనుకున్నట్లే మనం బాక్సాఫీస్ దగ్గర తలపడబోతున్నాం బిచ్.. వరుణ్ ధావన్" అంటూ సరదాగా క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

    జాన్వీ కామెంట్‌కు వరుణ్ కూడా అంతే వేగంగా స్పందించాడు. "ఓ మై గాడ్.. నీతో ఎప్పుడూ పోటీ ఉండదు. నువ్వు పెద్దిలో చాలా బాగున్నావ్" అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు. వీరిద్దరి మధ్య సాగిన ఈ ఫన్నీ సంభాషణ ఇప్పుడు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    నిజానికి జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ కలిసి 'బవాల్' సినిమాలో నటించారు. ఆ సినిమా సమయంలో ఏర్పడిన స్నేహం వల్లే వీరిద్దరూ ఇలా సరదాగా ఒకరినొకరు ఆటపట్టించుకుంటున్నారు. వృత్తిపరంగా పోటీ ఉన్నప్పటికీ, వ్యక్తిగతంగా మాత్రం వీరిద్దరూ మంచి స్నేహితులమని ఈ పోస్ట్ ద్వారా మరోసారి స్పష్టమైంది. జూన్ మొదటి వారంలో ఈ రెండు సినిమాలు ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటాయో చూడాలి.

    పెద్ది సినిమా విశేషాలు

    రామ్ చరణ్ హీరోగా ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఒక స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మరింత క్రేజీగా మారింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

    వరుణ్ ధావన్ సినిమా అప్‌డేట్స్

    మరోవైపు డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో వరుణ్ ధావన్ నటిస్తున్న 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రం పూర్తిస్థాయి వినోదాత్మక కథాంశంతో వస్తోంది. ఈ సినిమాలో పూజా హెగ్డే, మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

    ప్రముఖ నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా క్లాష్ గురించి రమేష్ తౌరానీ స్పందిస్తూ, బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ సహజమని, రెండు సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?

    జవాబు: 'ఉప్పెన' చిత్రంతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన బుచ్చిబాబు సానా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    ప్రశ్న: పెద్ది, హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై ఎప్పుడు విడుదలవుతున్నాయి?

    జవాబు: ఈ రెండు సినిమాలు కూడా జూన్ మొదటి వారంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద తలపడనున్నాయి.

    ప్రశ్న: వరుణ్ ధావన్ సినిమాలో హీరోయిన్లు ఎవరు?

    జవాబు: వరుణ్ ధావన్ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే మరియు మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

