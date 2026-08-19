January 12 Vidudala: జనవరి 12 విడుదల.. వెంకీ, కళ్యాణ్ రామ్ మూవీకి అనిల్ రావిపూడి మార్క్ టైటిల్.. ఫన్నీ వీడియో చూశారా?
January 12 Vidudala: జనవరి 12 విడుదల.. ఇదీ అనిల్ రావిపూడి, వెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్ మూవీ టైటిల్. ఈ సినిమా వచ్చేది కూడా జనవరి 12నే కావడం విశేషం. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రాబోయే మూవీ టైటిల్ ను తాజాగా అనిల్ ఓ ఫన్నీ వీడియోతో రివీల్ చేశారు.
January 12 Vidudala: అనిల్ రావిపూడా మజాకా? తన సినిమాలతోనే కాదు టైటిల్స్ తోనూ అభిమానులను అలరించే ఈ డైరెక్టర్.. తన నెక్ట్స్ మూవీకి కూడా క్రేజీ టైటిల్ పెట్టారు. జనవరి 12 విడుదల అనే టైటిల్ తో అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఎవరి ఊహకూ అందని విధంగా సరికొత్త టైటిల్ తో అనిల్ రావడం విశేషం.
జనవరి 12 విడుదల.. ఇదీ మూవీ టైటిల్
సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద వరుస రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్న సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి మోస్ట్ అవైటెడ్ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ ను అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాకు ‘జనవరి 12 విడుదల’ అనే మైండ్ బ్లాకింగ్ టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
ఈ చిత్రానికి ‘బావ బామ్మర్ది సౌజన్యంతో’ అనే క్యాచీ సబ్టైటిల్ను జతచేయడం విశేషం. టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం అనిల్ రావిపూడి డిజైన్ చేసిన ఫన్నీ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
దిగ్గజ దర్శకుడు ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ కామెడీ క్లాసిక్ ‘అప్పుల అప్పారావు’ మూవీ ఐకానిక్ సీన్తో ప్రారంభమైన ఈ ప్రమోషనల్ వీడియో ఆద్యంతం నవ్వులు పూయించింది. వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి అందరూ సినిమా టైటిల్ ఏంటని డైరెక్టర్ను అడుగుతుంటే.. అనిల్ రావిపూడి ‘జనవరి 12 విడుదల’ అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతుంటారు.
అది కేవలం రిలీజ్ డేట్ అనుకుని హీరోలు, హీరోయిన్లు కన్ఫ్యూజ్ కాగా.. చివరికి అసలు ఆ సినిమా పేరే ‘జనవరి 12 విడుదల’ అని, ఆ రోజే థియేటర్లలోకి వస్తోందని వెంకీ క్లారిటీ ఇవ్వడం ఫన్నీగా సాగింది.
సంక్రాంతి సెంటిమెంట్.. అనిల్ రావిపూడి బాక్సాఫీస్ మ్యాజిక్
సంక్రాంతి సీజన్ అంటేనే అనిల్ రావిపూడికి తిరుగులేని బాక్సాఫీస్ రికార్డ్ ఉంది. గతంలో ‘ఎఫ్ 2’, ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’, ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వంటి బ్లాక్బస్టర్లతో సంక్రాంతి పండుగ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించారు.
ఇప్పుడు వెంకటేష్తో ఐదోసారి, కళ్యాణ్ రామ్తో రెండోసారి కలిసి చేస్తున్న ఈ సినిమాను కూడా పక్కా పండుగ కానుకగా 2027 జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఈసారి కూడా బావా-బామ్మర్దుల సరదా కాన్సెప్ట్తో ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ను ప్లాన్ చేశారు.
బిగ్ కాస్టింగ్.. క్రేజీ టెక్నికల్ టీమ్
ఈ భారీ మల్టీస్టారర్లో విక్టరీ వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ సరసన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ నటి కీర్తి సురేష్, గ్లామరస్ బ్యూటీ కృతి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి క్యారెక్టర్లు కూడా కథలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతున్నాయని సమాచారం.
ఈ క్రేజీ మూవీకి సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రావిపూడి సినిమాల్లో ఉండే ఎనర్జిటిక్ సాంగ్స్, మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన హైలైట్గా నిలవనున్నాయి.
షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి ఈ చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, జీ స్టూడియోస్ సంస్థలు జాయింట్గా సమర్పిస్తున్నాయి. శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ మల్టీస్టారర్ మూవీ సంక్రాంతి రేసులో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More