AnilVenky: అనిల్ రావిపూడి క్రియేటివిటీ ఏంటో? వెంకీ- కళ్యాణ్ రామ్ మూవీకి క్రేజి టైటిల్.. సినిమా పేరు ఇదేనా?
AnilVenky: విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న క్రేజీ మల్టీస్టారర్ టైటిల్ బజ్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ ఫన్ ఎంటర్టైనర్ టైటిల్ రూమర్ వివరాలు ఇవే.
AnilVenky: టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద నవ్వుల పువ్వులు పూయించే హిలేరియస్ ఎంటర్టైనర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఈసారి ఆయన టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్లను ఒకే ప్రేమ్లోకి తెస్తూ ఒక భారీ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్ను పట్టాలెక్కించారు. ఈ కాంబినేషన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో, సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.
ఆసక్తికర టైటిల్ బజ్!
ఈ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ మూవీకి 'బాల్రెడ్డి బావమరిది' అనే వినూత్నమైన టైటిల్ ను ఖరారు చేసే ఆలోచనలో మేకర్స్ ఉన్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో గట్టి ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు ‘జనవరి 12 విడుదల’ అనే పేరు కూడా వినిపిస్తోంది.
మరి క్రియేటివిటీగా మారుపేరుగా నిలిచే అనిల్ రావిపూడి ఏ టైటిల్ పెడతాడో చూడాలి. రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామాగా ఈ సినిమాను రూపుదిద్దుతున్నారు. మాస్ క్యారెక్టరైజేషన్లు, టైమింగ్ డైలాగులతో థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించేలా అనిల్ రావిపూడి స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేశారు.
నవ్వులు పూయించే ప్రోమో షూట్!
సినిమా అధికారిక టైటిల్ ప్రకటన కోసం అనిల్ రావిపూడి ఒక వినోదాత్మక ప్రోమో వీడియోను కూడా ఇప్పటికే చిత్రీకరించారని తెలిసింది. "ఈ టైటిల్ ప్రకటనను కూడా తన మార్క్ హ్యూమర్తో సరికొత్త కాన్సెప్ట్లో డిజైన్ చేసి షూట్ చేశాం" అని చిత్ర వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. త్వరలోనే ఈ ప్రామోను విడుదల చేసి టైటిల్ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
సంక్రాంతి రేసులో 'జనవరి 12' విడుదల!
ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. అందుకే సామాజిక మాధ్యమాల్లో '#January12Vidudala' అనేది టైటిల్ అని తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ హ్యాష్ట్యాగ్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
గతంలో వెంకటేష్తో 'ఎఫ్2', 'ఎఫ్3', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' వంటి ఘనవిజయాలు సాధించిన అనిల్ రావిపూడి, పటాస్ చిత్రంతో కళ్యాణ్ రామ్కు కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందించారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరినీ కలిపి సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి వినోదాల సునామీ సృష్టించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.
వరుస విక్టరీలు
టాలీవుడ్ లో ఫ్లాప్ అన్నదే లేని చాలా కొద్దిమంది డైరెక్టర్లలో అనిల్ రావిపూడి ఒకరు. ఇప్పటివరకూ 9 సినిమాలు తీసిన ఆయన అన్నింటినీ హిట్ బాట పట్టించారు. చివరగా ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ మూవీతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు. ఇప్పుడు వచ్చే సంక్రాంతికి థియేటర్లలో ఎంటర్ టైన్మెంట్ రైడ్ రెడీ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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