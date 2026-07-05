Kalyan Ram Birthday: నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ బర్త్డే స్పెషల్.. అనిల్ రావిపూడి మూవీ నుంచి పోస్టర్ చూశారా? హిట్ ఖాయమేనా?
Kalyan Ram Birthday: నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ బర్త్ డే సర్ ప్రైజ్ అదిరిపోయింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేష్- కళ్యాణ్ రామ్ మల్టీ స్టారర్ మూవీ నుంచి అదిరిపోయే పోస్టర్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్ రామ్ ను సరికొత్త అవతారంలో చూపించబోతున్నట్లు చెప్పి హైప్ పెంచేశాడు అనిల్.
Kalyan Ram Birthday: నందమూరి ఇంటి పేరును నిలబెడుతూ డిఫరెంట్ మూవీస్ తో సాగిపోతున్నాడు హీరో కళ్యాణ్ రామ్. ఇవాళ (జూలై 5) అతని బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా వెంకటేష్- కళ్యాణ్ రామ్ మల్టీ స్టారర్ నుంచి ఈ హీరో స్పెషల్ పోస్టర్ ను అనిల్ రావిపూడి షేర్ చేశాడు. ఈ పోస్టర్ వైరల్ గా మారింది.
నా మొదటి హీరో
కళ్యాణ్ రామ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అనిల్ రావిపూడి సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్తో పాటు ఒక ఎమోషనల్ నోట్ను షేర్ చేశాడు.
"నా మొదటి హీరో, నా బెస్ట్ బడ్డీస్ లో ఒకరైన నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్గా నాపై మీరు ఉంచిన నమ్మకానికి నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతుడనై ఉంటాను’’ అని అనిల్ రావిపూడి రాసుకొచ్చాడు.
సరికొత్త అవతారంలో
‘‘ఈ #VenkyAnil5 (#NKRAR2) చిత్రంలో మిమ్మల్ని ఒక సరికొత్త అవతారంలో ప్రెజెంట్ చేయడానికి నేను ఎంతో ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను సర్. సంక్రాంతి 2027ను మనం థియేటర్లలో మరింత గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం!" అని అనిల్ రావిపూడి తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. మెడలో దండతో పంచెకట్టులో ఉన్న కళ్యాణ్ రామ్ ఫొటోను ఈ సందర్భంగా షేర్ చేశాడు అనిల్.
పటాస్ సెంటిమెంట్ రిపీట్
నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ హీరోగా నటించిన పటాస్ మూవీతోనే అనిల్ రావిపూడి డైరెక్టర్ గా అడుగుపెట్టాడు. ఈ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. ఆ తర్వాత అనిల్ కు అసలు ఫ్లాప్ అన్నదే తెలియదు. అతను డైరెక్ట్ చేసిన 9 సినిమాలు వరుసగా హిట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మరోసారి కళ్యాణ్ రామ్ తో అనిల్ మూవీ తీస్తున్నాడు.
అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో విక్టరీ వెంకటేష్ కామెడీ టైమింగ్తో పాటు, కళ్యాణ్ రామ్ సరికొత్త మేకోవర్ ఈ కొత్త సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన 'పటాస్' ఎంతటి సంచలనంగా మారిందో తెలిసిందే.
హిట్ ఖాయమేనా?
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సినిమా అంటే హిట్ గ్యారెంటీ అనేలా టాక్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ కు కూడా ఓ హిట్ కావాలి. 2022లో వచ్చిన బింబిసార తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్ కు వరుసగా ‘అమిగోస్’, ‘డెవిల్’, ‘అర్జున్ సన్నాఫ్ వైజయంతి’ మూవీస్ ఫ్లాప్ లుగా నిలిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి అనిల్ రావిపూడి మూవీపై కళ్యాణ్ రామ్ చాలానే ఆశలు పెట్టుకున్నాడు.
సంక్రాంతి 2027 బరిలో భారీ మల్టీస్టారర్
సంక్రాంతికి వచ్చి హిట్ కొట్టడం అనిల్ రావిపూడికి అలవాటుగా మారింది. 2025లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, 2026లో మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాలతో అనిల్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు వెంకటేష్- కళ్యాణ్ రామ్ మల్టీ స్టారర్ ను 2027 సంక్రాంతికి తీసుకురాబోతున్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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