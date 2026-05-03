Jiohotstar: జియో హాట్స్టార్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్.. టాప్ 10 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఇవే.. రియాలిటీ షోల హవా
Jiohotstar: జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో స్ప్లిట్స్విల్లా 16 నుంచి అనిల్ కపూర్ '24' వరకు అనేక సినిమాలు, షోలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ ఓటీటీలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Jiohotstar: ప్రస్తుతం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో జియోహాట్స్టార్ తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మే 3వ తేదీన ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఏయే షోలు, సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ ట్రెండింగ్లో నిలిచాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ జాబితాలో రియాలిటీ షోల నుంచి ఉత్కంఠ రేకెత్తించే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల వరకు వైవిధ్యమైన కంటెంట్ అందుబాటులో ఉంది.
రియాలిటీ షోల హవా
జియోహాట్స్టార్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో 'స్ప్లిట్స్విల్లా 16' (Splitsvilla 16) రియాలిటీ షో నిలిచింది. ఈ పాపులర్ డేటింగ్ రియాలిటీ షో ప్రస్తుతం గ్రాండ్ ఫినాలే దిశగా దూసుకుపోతోంది. ప్రతి శుక్రవారం నుండి ఆదివారం వరకు కొత్త ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటంతో యూత్ ఈ షోను విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు.
ఇక రెండో స్థానంలో భారతీ సింగ్ హోస్ట్ చేస్తున్న 'లాఫ్టర్ షెఫ్స్ 3' (Laughter Chefs 3) ఉంది. దీనికి ఐఎండీబీ (IMDb) రేటింగ్ 8.5 ఉండటం విశేషం. ముఖ్యంగా లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్లో సునీతా అహూజా, కృష్ణల 14 ఏళ్ల తర్వాత జరిగిన రీ-యూనియన్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
ఉత్కంఠ రేపే యాక్షన్ థ్రిల్లర్లు
యాక్షన్ ప్రియుల కోసం అనిల్ కపూర్ నటించిన '24' వెబ్ సిరీస్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 8.0 ఐఎండీబీ రేటింగ్తో ఉన్న ఈ సిరీస్ ప్రతి శుక్రవారం కొత్త ఎపిసోడ్లతో పలకరిస్తోంది. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే 2022లో విడుదలైన 'సిసు' (Sisu) నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రన్టైమ్ కేవలం 91 నిమిషాలు మాత్రమే. తక్కువ సమయంలోనే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
సామాజిక ఇతివృత్తాలు, ఇతర సినిమాలు
వైవాహిక అత్యాచారం అనే సున్నితమైన అంశంపై దివ్యా దత్తా, సంజయ్ మిశ్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'చిరైయా' (Chiraiya) సిరీస్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. వీటితో పాటు మరికొన్ని ప్రముఖ చిత్రాలు కూడా టాప్ 10 జాబితాలో చేరాయి.
ఆరో స్థానంలో మలయాళ చిత్రం ‘సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను’ ఉంది. ఇదొక టైమ్ లూప్ థ్రిల్లర్. ఏడో స్థానంలో కపిల్ శర్మ కామెడీ మూవీ ‘కిస్ కిస్ కో ప్యార్ కరూన్ 2’ ఉంది. ఇక ఎనిమిదో స్థానంలో చిన్నారుల ఫేవరెట్ కార్టూన్ ‘డోరేమాన్’ ఉండటం విశేషం.
తొమ్మిదో స్థానంలో హిమేష్ రేషమియా నటించిన ‘బ్యాడ్ యాస్ రవికుమార్’ మూవీ నిలిచింది. చివరిగా పదో స్థానంలో రాజశ్రీ ప్రొడక్షన్స్ వారి 'సంగమర్మర్' సిరీస్ నిలిచాయి. జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటే, ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఈ సినిమాలను, షోలను మిస్ కాకుండా చూసేయండి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.