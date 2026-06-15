Jr NTR Review: సింగ్ గీతం సినిమాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రివ్యూ.. గుండెను హత్తుకుందంటూ.. మూవీ రిలీజ్ తర్వాత ట్రైలర్ లాంచ్
Jr NTR Review: టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్, గ్లోబల్ ఐకాన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR).. లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ వినూత్న మ్యూజికల్ ఫాంటసీ మూవీ 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham) పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఈ సినిమా తన హృదయాన్ని హత్తుకుందని చెప్పారు.
Jr NTR Review: టాలీవుడ్ లో ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన, ప్రయోగాత్మక చిత్రాలను సపోర్ట్ చేయడంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ముందుంటారు. తాజాగా ఆయన థియేటర్లలో సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న లెజెండ్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు సరికొత్త సినిమా 'సింగ్ గీతం' చూసి ఫుల్ ఫిదా అయ్యారు. ఈ సినిమా అందించిన అనుభూతిని పంచుకుంటూ ఎక్స్ వేదికగా తారక్ పెట్టిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
Inspiring Masterpiece | నా హృదయాన్ని హత్తుకుంది..
ఈ సింగ్ గీతం సినిమా గురించి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేస్తూ.. "సింగ్ గీతం నా హృదయాన్ని హత్తుకున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ. లెజెండరీ దర్శకులు సింగీతం శ్రీనివాసరావు 94 ఏళ్ల వయసులో కూడా తనకే సాధ్యమైన క్రియేటివిటీని, విజ్ఞానాన్ని వెండితెరపై చూపించిన తీరు అద్భుతం. దానికి సాక్ష్యంగా నిలవడం నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించింది" అని కొనియాడారు.
సినిమా ఇప్పటికే థియేటర్లలో రన్ అవుతున్నప్పటికీ, ఒక వినూత్న ప్రయోగంగా ఇప్పుడు ఈ మూవీ అఫీషియల్ ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేయడం విశేషం. "సింగీతం శ్రీనివాసరావు సినిమాలు మనల్ని ఎప్పుడూ సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇలా ట్రైలర్ ను విడుదల చేయడం అనేది ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్. ఈ క్రేజీ ట్రైలర్ ను మీ అందరికీ ప్రెజెంట్ చేయడం నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నా" అని తారక్ రాసుకొచ్చారు.
40 ఏళ్ల కలని నిజం చేశారు
ఈ సింగ్ గీతం సినిమాకు వెన్నెముకగా నిలిచిన టెక్నీషియన్స్ పై కూడా తారక్ ప్రశంసలు కురిపించారు. రాక్స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) మ్యూజిక్ గురించి చెప్తూ.. "డీఎస్పీ.. నువ్వు ప్రతి సీన్ లోనూ నీ మ్యాజిక్ తో అదరగొట్టావ్" అని మెచ్చుకున్నారు.
అలాగే 'కల్కి 2898 ఏడీ' డైరెక్టర్, ఈ సినిమా నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ గురించి తారక్ స్పెషల్ గా ప్రస్తావించారు. "నాగ్ అశ్విన్.. ఒక లెజెండ్ కి ఉన్న 40 ఏళ్ల నాటి కలని నిజం చేయడం అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వరంతో సమానం. నువ్వు, వైజయంతీ మూవీస్ కలిసి సింగీతం గారికి ఇచ్చిన ఈ ట్రిబ్యూట్ నిజంగా రిమార్కబుల్. 'సింగ్ గీతం' టీమ్ అందరికీ నా అభినందనలు. అందరూ థియేటర్లకు వెళ్లి ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయండి" అని ఎన్టీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
'సింగ్ గీతం' సినిమాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి అందుతున్న సపోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. పాత్రల మధ్య సంభాషణలు అన్నీ పాటల రూపంలోనే సాగే ఈ వినూత్న మ్యూజికల్ ఫాంటసీ మూవీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి ఒక మాస్ ఐకాన్ సపోర్ట్ దొరకడం సినిమా కలెక్షన్లకు పెద్ద బూస్ట్ ఇస్తుంది.
సాధారణంగా సినిమా రిలీజ్ కు ముందే ట్రైలర్ వస్తుంది. కానీ సింగీతం మార్క్ సర్ప్రైజ్ గా రిలీజ్ తర్వాత తారక్ చేతుల మీదుగా ట్రైలర్ వదలడం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో భారీ హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ట్వీట్, ఈ సినిమా ట్రైలర్ టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి.
People Also Ask (FAQs)
'సింగ్-గీతం' సినిమా ట్రైలర్ ను ఎవరు లాంచ్ చేశారు?
గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స వేదికగా ఈ సినిమా అఫీషియల్ ట్రైలర్ ను సోషల్ మీడియాలో లాంచ్ చేశారు.
ఈ సినిమాపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రివ్యూ ఏంటి?
ఈ సినిమా తన హృదయాన్ని హత్తుకుందని, 94 ఏళ్ల వయసులో సింగీతం చూపించిన క్రియేటివిటీ ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉందని ఎన్టీఆర్ కొనియాడారు. నాగ్ అశ్విన్, డీఎస్పీల వర్క్ ను ఆయన ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నారు.
ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏంటి?
టాలీవుడ్ లెజెండరీ ప్రయోగాత్మక దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు 94 ఏళ్ల వయసులో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో పాత్రల డైలాగ్స్ అన్నీ సాధారణ మాటల రూపంలో కాకుండా పాటల రూపంలో సాగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More