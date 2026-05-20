అభిమానులకు ఎన్టీఆర్ థ్యాంక్స్.. క్రెడిట్ అంతా ఆ ఒక్కడిదే అంటూ చేసిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్
యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సంచలన దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' (Dragon) గ్లింప్స్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది. ఈ భారీ రెస్పాన్స్పై ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ అభిమానులకు, పరిశ్రమ వర్గాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'డ్రాగన్' ఫస్ట్ గ్లింప్స్ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది. ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ వరల్డ్ బిల్డింగ్, ఎన్టీఆర్ యాక్షన్ అవతార్ చూసి అభిమానులతో పాటు సినీ పరిశ్రమ సైతం ఫిదా అయిపోయింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సహా పలువురు ప్రముఖులు ఈ గ్లింప్స్ను అభినందిస్తూ తారక్కు బర్త్డే విషెస్ తెలిపారు. ఈ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్పై ఎన్టీఆర్ తన 'ఎక్స్' అకౌంట్ ద్వారా ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు.
అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు.. ప్రశాంత్ నీల్పై ప్రశంసలు
తమపై చూపిస్తున్న ప్రేమాభిమానాలకు ఎన్టీఆర్ స్పందిస్తూ అభిమానులను తన ప్రయాణంలో అతిపెద్ద ఆశీర్వాదంగా పేర్కొన్నారు.
"ఇన్నేళ్లుగా మీరు చూపిస్తున్న ఆదరణ, అందిస్తున్న నిరంతర మద్దతు నా ప్రయాణంలో అతిపెద్ద ఆశీర్వాదాలు. నా ప్రతి దశలోనూ ఇంతటి ప్రేమాభిమానాలతో నాకు అండగా నిలిచిన నా ప్రియమైన అభిమానులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్కు వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే మా ముఖాల్లో నవ్వులతో పాటు, మీ అందరికీ ఒక మరువలేని అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించాలనే నమ్మకాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది" అని తారక్ అన్నారు.
"అయితే ఈ విజయానికి సంబంధించిన పూర్తి క్రెడిట్ కేవలం ఆ ఒక్కడికే దక్కుతుంది.. ఆయనే నా ప్రశాంత్ నీల్. తనే ఈ 'డ్రాగన్' కల కన్నాడు. నా శ్రేయోభిలాషులు, సహచరులు, స్నేహితులు, మీడియా, ప్రతి ఒక్కరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఎల్లప్పుడూ మీపై ప్రేమే.." అని ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.
నల్లమందు సామ్రాజ్యం.. శవాల దిబ్బపై తారక్
తాజాగా విడుదలైన 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ ఏకంగా 4 నిమిషాల 28 సెకన్ల నిడివితో ఒక మినీ ట్రైలర్ను తలపించింది. ఈ వీడియో సినిమాలోని పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ సాగింది. భారతదేశ చరిత్ర, స్వాతంత్య్రానికి ముందు, తర్వాత ఇక్కడ నడిచిన నల్లమందు (Opium) వ్యాపారం బ్యాక్డ్రాప్తో ఈ గ్లింప్స్ ప్రారంభమవుతుంది.
విలన్లందరూ ఓపియం వ్యాపారాన్ని తమ గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకోవాలని చూసే ఆ రాక్షస సామ్రాజ్యంలో.. ఎన్టీఆర్ ఒక క్రూరమైన హంతకుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. గ్లింప్స్లోని ఒక సీన్లో చుట్టూ శవాల దిబ్బ ఉండగా, దానిపై ఎన్టీఆర్ పర్వతంలా నిలబడటం ఫ్యాన్స్కు గూస్బంప్స్ తెప్పించింది.
'సలార్' బొగ్గు గనులు, 'కేజీఎఫ్' బంగారు గనుల తరహాలోనే ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ డార్క్ కలర్ ప్యాలెట్, గన్స్, గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించాయి. ఇక ఈ గ్లింప్స్ ముగింపులో బాలీవుడ్ స్టార్ అనిల్ కపూర్ను ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో చూపిస్తూ హైప్ పెంచేశారు.
భారీ తారాగణంతో 'డ్రాగన్'
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రం జూన్ 11, 2027న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో సౌత్, నార్త్ పరిశ్రమలకు చెందిన భారీ తారాగణం నటిస్తోంది.
ఎన్టీఆర్ తోపాటు రుక్మిణీ వసంత్, అనిల్ కపూర్, బిజు మీనన్, ఖుష్బూ సుందర్, గురు సోమసుందరంలాంటి వాళ్లు ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా.. ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో రాజీవ్ కనకాల, అశుతోష్ రాణా, అన్షుమన్ పుష్కర్, సిద్ధాంత్ గుప్తా, ప్రభాస్ శ్రీను, శత్రు, శివ, భీమల్ జీత్ ఒబెరాయ్ నటిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'డ్రాగన్' గ్లింప్స్ నిడివి ఎంత ఉంది?
ఈ గ్లింప్స్ ఏకంగా 4 నిమిషాల 28 సెకన్ల సుదీర్ఘ నిడివితో విడుదలై ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
2. డ్రాగన్ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, అనిల్ కపూర్ పాత్రలు ఏమిటి?
ఎన్టీఆర్ నల్లమందు సామ్రాజ్యంలో ఒక క్రూరమైన హంతకుడిగా నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.
3. 'డ్రాగన్' సినిమా కథా నేపథ్యం ఏమిటి?
ఈ సినిమా స్వాతంత్య్రానికి ముందు, తర్వాత భారతదేశంలో సాగిన నల్లమందు (Opium) బిజినెస్, గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది.
