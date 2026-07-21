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    Jr NTR Balakrishna: బాలా బాబాయ్.. గెట్ వెల్ సూన్: బాలకృష్ణకు ప్రమాదం వార్త తెలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్

    Jr NTR Balakrishna: బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ఎమోషనల్ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. ఎన్‌బీకే 111 మూవీ షూటింగ్ లో బాలయ్య గాయపడిన తర్వాత తారక్ తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా స్పందించాడు.

    Published on: Jul 21, 2026, 16:04:53 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Jr NTR Balakrishna: తన బాబాయ్ బాలకృష్ణ కోసం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. 'గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్' నందమూరి బాలకృష్ణ కాకినాడ పోర్ట్ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న 'ఎన్‌బీకే 111' (NBK111) సినిమా షూటింగ్ స్పాట్‌లో మంగళవారం (జులై 21) ఉదయం ప్రమాదవశాత్తు గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. ఓ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో ఆయన కాలుకు చిన్నపాటి కండరాల గాయం అయింది. వైద్యులు ప్రాథమిక పరీక్షలు పూర్తి చేసి ఆయన త్వరగా కోలుకోవడానికి ఒక చిన్న మైనర్ సర్జరీ అవసరమని సూచించారు.

    Jr NTR Balakrishna: బాలా బాబాయ్.. గెట్ వెల్ సూన్: బాలకృష్ణకు ప్రమాదం వార్త తెలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
    Jr NTR Balakrishna: బాలా బాబాయ్.. గెట్ వెల్ సూన్: బాలకృష్ణకు ప్రమాదం వార్త తెలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్

    బాబాయ్ కోసం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్

    ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే నందమూరి ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెంటనే స్పందిస్తూ తన బాబాయ్‌కి స్పెషల్ మెసేజ్ పంపారు. "గెట్ వెల్ సూన్ బాలా బాబాయ్.. మీరు త్వరగా కోలుకుని మంచి ఆరోగ్యంతో, మునుపటి కంటే పవర్ ఫుల్ రూపంలో సింహంలా తిరిగి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను" అంటూ తారక్ చేసిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ అయిపోయింది.

    అలాగే నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా తన బాబాయ్ హెల్త్ అప్‌డేట్‌పై భావోద్వేగంగా స్పందించారు. "గెట్ వెల్ సూన్ బాబాయ్.. మీరు చాలా త్వరగా కోలుకుని మీకు ఎంతో ఇష్టమైన షూటింగ్‌లో మళ్లీ పాల్గొంటారని నమ్ముతున్నాను" అని పోస్ట్ చేశారు. నందమూరి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న ఈ అన్‌కాండిషనల్ బాండింగ్ చూసి అభిమానులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    షూటింగ్ నిలిపివేత.. డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని క్లారిటీ

    ఈ ఘటనపై డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని స్పందిస్తూ అభిమానులు ఎవరూ టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. సినిమాపై బాలకృష్ణకు ఉన్న అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం టీమ్‌లో ప్రతి ఒక్కరికీ ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందని కొనియాడారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారని, ఆయన పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ కాకినాడ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తామని ప్రొడక్షన్ హౌస్ వెల్లడించింది.

    కాకినాడ పోర్ట్ ఏరియాలో నటుడు మంచు మనోజ్, బాలయ్య కాంబినేషన్‌లో ఒక పవర్‌ఫుల్ ఫైట్ సీన్ షూట్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై ప్రొడ్యూసర్ వెంకట సతీష్ కిలారు ఈ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ముంబై, పోర్ట్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే డిఫరెంట్ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామాగా రాబోతోంది.

    గతంలో బాలయ్య - గోపీచంద్ మలినేని కాంబోలో వచ్చిన 'వీరసింహారెడ్డి' బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఘనవిజయం సాధించింది. ఇటీవల వచ్చిన 'అఖండ', 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాలతో హ్యాట్రిక్ విజయాలు అందుకున్న నటసింహం, 60 ఏళ్ల వయసులో కూడా డూప్ లేకుండా రియలిస్టిక్ యాక్షన్ సీన్లు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఆయన మైనర్ సర్జరీ పూర్తి చేసుకుని మళ్లీ అదే మాస్ ఎనర్జీతో సెట్స్‌లోకి అడుగుపెడతారని ఫ్యాన్స్ గట్టిగా ఆశిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Jr NTR Balakrishna: బాలా బాబాయ్.. గెట్ వెల్ సూన్: బాలకృష్ణకు ప్రమాదం వార్త తెలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
    Home/Entertainment/Jr NTR Balakrishna: బాలా బాబాయ్.. గెట్ వెల్ సూన్: బాలకృష్ణకు ప్రమాదం వార్త తెలిసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
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