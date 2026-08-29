Jyoti Poorvaj: రోజుకో ఫొటోతో హీట్ పెంచేస్తున్న గుప్పెడంత మనసు జగతి.. బికినీలో జ్యోతి పూర్వజ్.. మేడమ్ సార్ మేడమ్ అంతే!
Jyoti Poorvaj: జ్యోతి రాయ్ లేదా జ్యోతి పూర్వజ్.. ఇలా పేరు చెప్తే తెలుగు ఆడియన్స్ వెంటనే గుర్తుపట్టలేరు. కానీ గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ లో జగతి అనగానే అందరూ ఠక్కున గుర్తుపట్టేస్తారు. ఆ సీరియల్ తో అంతగా పాపులర్ అయిన జ్యోతి రాయ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ పోజులతో హీట్ పెంచేస్తోంది.
Jyoti Poorvaj: గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన జ్యోతి పూర్వజ్ తన గ్లామర్ షోతో హద్దులు చెరిపేస్తోంది. రోజుకో హాట్ ఫొటోతో సోషల్ మీడియాలో హీట్ పెంచేస్తోంది. తాజాగా బికినీలో ఉన్న పిక్స్ ను జ్యోతి పోస్ట్ చేసింది. ఇవి చూసిన నెటిజన్లు మేడం సార్ మేడం అంతే అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సీరియల్ లో అలా
గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ లో హీరోకు తల్లిగా నటించిన జ్యోతి పూర్వజ్ ఎంతో పద్ధతిగా నటించింది. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హాట్ నెస్ కు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది. గుప్పెడంత మనసుతో పాపులర్ అయిన జ్యోతి.. అంతకంటే ముందు తెలుగులోనే కన్యాదానం అనే మరో సీరియల్ కూడా చేసింది. కన్నడలో అయితే 15కి పైగా సీరియల్స్ లో నటించింది.
బుల్లి తెర నుంచి
దక్షిణాది చిత్రసీమలో తనదైన నటన, చెరగని గ్లామర్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది జ్యోతి పూర్వజ్. బుల్లితెరపై అదరగొట్టిన ఆమె.. 2017లో చేతన్ ముందాడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన తుళు చిత్రం 'మడిపు' ద్వారా సిల్వర్ స్క్రీన్ పై అడుగుపెట్టింది.
ఆ తర్వాత కన్నడ చిత్రసీమలో క్లాసిక్ హిట్ 'దియా' (2020)తో పాటు 'సప్లయర్ శంకర', 'గంధద గుడి', 'సీతారామ కళ్యాణం', '99', 'జర్సీ నంబర్ 10' (2023) వంటి సినిమాల్లో నటించింది.
కిల్లర్ మూవీ
నటిగా వరుస అవకాశాలు చేజిక్కించుకుంటున్న జ్యోతి పూర్వజ్, ప్రస్తుతం వైవిధ్యమైన కథాంశాలతో వస్తున్న ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది. ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ కు ప్రాధాన్యమున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘కిల్లర్’ చిత్రంలో ఆమె ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. పూర్వజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణానంతర పనులను ముగించుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
దీంతో పాటు 'హల్కా డాన్', సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్తో రూపుదిద్దుకుంటున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'ఎ మాస్టర్పీస్' వంటి ఆసక్తికరమైన చిత్రాల్లో జ్యోతి పూర్వాజ్ నటిస్తోంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో గ్లామర్ డోసుతో ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది జ్యోతి పూర్వజ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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