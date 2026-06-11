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    Bharathiraja Experiment: శ్రీదేవికి బికినీ.. సిల్క్ స్మితకు చీర.. భారతీరాజా ప్రయోగం ఇండస్ట్రీని ఎలా షేక్ చేసిందో తెలుసా?

    Bharathiraja Experiment: భారత సినీ ఇండస్ట్రీ గర్వించదగ్గ డైరెక్టర్లలో భారతీరాజా ఒకరు. ఆయన బుధవారం కన్నుమూశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సంచలన కెరీర్ లో కొన్ని అద్భుతాలు వైరల్ గా మారాయి. ఇందులో శ్రీదేవిని బికినీలో, సిల్క్ స్మితను చీరలో చూపించడం ఓ సెన్సేషనల్ ప్రయోగం. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం. 

    Jun 11, 2026, 10:31:44 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Bharathiraja Experiment: గ్లామర్ క్వీన్ సిల్క్ స్మితను కట్టుబొట్టు ఉన్న పల్లెటూరి గృహిణిగా.. హోమ్లీ ఇమేజ్ ఉన్న శ్రీదేవిని మోడ్రన్ స్విమ్‌సూట్‌లో చూపించి నాటి రూల్స్‌ను బ్రేక్ చేశారు దర్శకుడు భారతీరాజా. కమర్షియల్ హంగుల కాలంలో ఆయన చేసిన ఈ విలక్షణ ప్రయోగాలు, వాటి వెనుక ఉన్న ట్రేడ్ మైండ్‌సెట్ మరియు ‘ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్’ విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.

    శ్రీదేవికి బికినీ.. సిల్క్ స్మితకు చీర.. భారతీరాజా ప్రయోగం ఇండస్ట్రీని ఎలా షేక్ చేసిందో తెలుసా?
    శ్రీదేవికి బికినీ.. సిల్క్ స్మితకు చీర.. భారతీరాజా ప్రయోగం ఇండస్ట్రీని ఎలా షేక్ చేసిందో తెలుసా?

    భారతీరాజా మార్క్

    1970, 80ల కాలంలో టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లలో ఒక అలవాటు ఉండేది. హోమ్లీ హీరోయిన్ అంటే చివరి వరకు లంగాఓణీ లేదా చీరలోనే కనిపించాలి, వ్యాంప్ లేదా ఐటెం గర్ల్ అంటే కేవలం గ్లామర్ సీన్లకే పరిమితం కావాలి. కానీ, ఈ రొటీన్ ఫార్ములాను ముక్కలు చేస్తూ పాత్రల రూపకల్పనలో సరికొత్త విప్లవాన్ని తెచ్చారు దర్శకేంద్రుడు భారతీరాజా.

    ది గ్లామర్ ఫ్లిప్

    భారతీరాజా తన సినిమాలతో నటీనటుల ఇమేజ్‌పూర్తిగా మార్చేయడం అప్పట్లో ఓ సంచలనం. అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి 'పదహారేళ్ల వయసు' సినిమాలో హోమ్లీగా లంగాఓణీ పల్లెటూరి పిల్లగా కనిపించింది. కానీ కమల్ హాసన్ హీరోగా వచ్చిన అర్బన్ సైకో థ్రిల్లర్‌ ‘సిగప్పు రోజక్కల్’ లో బోల్డ్ స్విమ్‌సూట్ (బికినీ)లో కనిపించింది.

    గ్లామర్ ఐకాన్ సిల్క్ స్మిత కేవలం ఐటెం సాంగ్స్, బోల్డ్ & వ్యాంప్ క్యారెక్టర్స్ అడ్రస్ అని అనుకునే టైమ్ లో అసలు స్కిన్ షో లేని, నూలు చీరకట్టిన సాంప్రదాయ పాత్రగా తీర్చిదిద్దారు భారతీరాజా. అలైగల్ ఓయివతిల్లై మూవీలో సిల్క్ స్మితను అలా చూసి ఇండస్ట్రీ షాక్ అయింది.

    ‘సైకాలజీ’ ఏంటి?

    భారతీరాజా చేసిన ఈ మార్పులు కేవలం ప్రేక్షకులని షాక్ గురిచేయడానికి చేసినవి కావు. వాటి వెనుక బలమైన కథా నేపథ్యం ఉంది. చాలా మంది దర్శకులు గ్లామర్‌ను కేవలం థియేటర్లలో ఈలలు వేయించడానికి వాడేవారు. కానీ భారతీరాజా కథలోని పాత్రల మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబించడానికి కాస్ట్యూమ్స్‌ను వాడేవారు.

    కానీ సిగప్పు రోజక్కల్ (తెలుగులో ఎర్ర గులాబీలు) చిత్రంలో శ్రీదేవి అర్బన్ మోడ్రన్ గర్ల్. అందుకే ఆమె స్విమ్‌సూట్ ధరించడం అనేది కథలో భాగంగానే సాగుతుంది తప్ప ఎక్కడా వల్గారిటీగా అనిపించదు.

    కళ్లతోనే నటన

    మరోవైపు పరిశ్రమ అంతా కేవలం బాడీ ఎక్స్‌పోజర్‌కే వాడుకున్న సిల్క్ స్మితలోని నటిని భారతీరాజా మాత్రమే గుర్తించారు. 'సీతాకోక చిలుక' (తమిళంలో అలైగల్ ఓయివతిల్లై) సినిమాలో ఆమె పోషించిన గృహిణి పాత్ర ఒక క్లాసిక్. క్రూరడైన భర్తను ఎదిరించే ఒక అణగారిన స్త్రీ పాత్రలో ఆమె నూలు చీరలు కట్టి, కేవలం కళ్లతోనే నటనను పండించారు.

    ఈ చిత్రం జాతీయ అవార్డుతో పాటు నంది అవార్డును కూడా గెలుచుకోవడం విశేషం. పరిశ్రమ తనను వాడుకున్న విధానంపై సిల్క్ స్మిత ఆవేదనను అర్థం చేసుకుని, ఆమెకు వెండితెరపై ఒక గౌరవప్రదమైన స్థానాన్ని ఇచ్చిన ఘనత భారతీరాజాదే.

    People Also Ask: తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    శ్రీదేవి బికినీలో కనిపించిన మూవీ ఏదీ?

    నటి శ్రీదేవి మోడ్రన్ స్విమ్‌సూట్ (బికినీ) లుక్‌లో కనిపించిన చిత్రం 'సిగప్పు రోజాక్కల్'. కమల్ హాసన్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సైకో థ్రిల్లర్ తెలుగులోకి 'ఎర్ర గులాబీలు' (1978) పేరుతో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది.

    సీతాకోక చిలుక సినిమాకు జాతీయ అవార్డు వచ్చిందా?

    సిల్క్ స్మితను చీరలో చూపించిన సీతాకోక చిలుక మూవీకి జాతీయ అవార్డు వచ్చింది.

    భారతీరాజా ఎప్పుడు మరణించారు?

    దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా జూన్ 10న కన్నుమూశారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Bharathiraja Experiment: శ్రీదేవికి బికినీ.. సిల్క్ స్మితకు చీర.. భారతీరాజా ప్రయోగం ఇండస్ట్రీని ఎలా షేక్ చేసిందో తెలుసా?
    Home/Entertainment/Bharathiraja Experiment: శ్రీదేవికి బికినీ.. సిల్క్ స్మితకు చీర.. భారతీరాజా ప్రయోగం ఇండస్ట్రీని ఎలా షేక్ చేసిందో తెలుసా?
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