Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్.. దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతం.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు

    దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించిన కాంత మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి రాగానే ఎక్స్‌లో టాప్ ట్రెండింగ్ లోకి దూసుకెళ్లింది. అభిమానులు ఈ సినిమాను ఓ మాస్టర్ పీస్ అని, దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతమని రివ్యూలు ఇస్తున్నారు.

    Published on: Dec 12, 2025 6:18 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కాంత మూవీ థియేటర్లలో రిలీజైనప్పుడు మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. దుల్కర్ సల్మాన్ నటన తప్ప మూవీలో పెద్దగా ఏమీ లేదని చాలా మంది అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మొత్తం పాజిటివ్ రివ్యూలే వస్తున్నాయి. ఇదో మాస్టర్ పీస్ అని ఫ్యాన్స్ కొనియాడుతుండటం విశేషం.

    కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్.. దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతం.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు
    కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్.. దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతం.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి కాంత

    దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ కాంత. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. నెల రోజుల్లోపే శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే ఈ మూవీ వచ్చీ రాగానే ఫ్యాన్స్ ఎగబడి చూస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో తమ రివ్యూలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదో మాస్టర్ పీస్ అని, దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ, సముద్రఖని నటన అద్భుతమని అంటున్నారు.

    ఓ సినిమాటిక్ క్లాసిక్

    ఓ అభిమాని ఎక్స్ లో కాంత మూవీ గురించి ఇలా రాశారు. “దుల్కర్ సల్మాన్, సముద్రఖని, భాగ్యశ్రీల నటన అద్భుతంగా ఉంది. వారి పాత్రల్లో జీవించారు. సాంకేతికంగా సినిమా చాలా ఉన్నతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సన్నివేశాలు, ఆర్ట్ డైరెక్షన్, విజువల్స్ సినిమాకు క్లాసిక్ లుక్ తెచ్చాయి. సంగీతం కూడా సన్నివేశాలకు తగినట్లుగా చక్కగా కుదిరింది. పాత్రల మధ్య వచ్చే ఇగో క్లాషెస్ తో ఫస్టాఫ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. సెకండాఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జానర్‌లోకి మారి కాస్త నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ.. క్లైమాక్స్ మాత్రం సూపర్బ్‌గా ఉంది. మొత్తంగా ఇదొక ‘క్లాస్’ సినిమా” అని అనడం విశేషం.

    కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్

    మరో అభిమాని స్పందిస్తూ.. కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్ అని అన్నారు. దుల్కర్ సల్మాన్ నటన మరో లెవెల్ అని, భాగ్యశ్రీని టాలీవుడ్ సరిగా ఉపయోగించుకోలేదని అనడం విశేషం. ఈ సినిమాలో ఆమె చాలా అద్భుతంగా నటించిందని చెప్పారు.

    ఇక చాలా మంది సినిమాలో తమ ఫేవరెట్ సీన్లు ఏవో చెబుతూ పలు వీడియోలను ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా దుల్కర్ సల్మాన్ నటనకే చాలా మంది ఫిదా అయ్యారు. అతనికి నేషనల్ అవార్డు గ్యారెంటీ అని ఓ అభిమాని అభిప్రాయపడ్డారు.

    కాంత మూవీ గురించి..

    కాంత ఓ పీరియాడికల్ డ్రామా మూవీ. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీతోపాటు సముద్రఖని, రానా దగ్గుబాటి కూడా నటించారు. ఈ సినిమాకు మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు రావడంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ.36 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసి ఓ ఫ్లాప్ మూవీగా మిగిలిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో మాత్రం దీనికి మంచి రివ్యూలు వస్తుండటం మేకర్స్ కు కాస్త ఊరట కలిగిస్తోంది.

    News/Entertainment/కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్.. దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతం.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు
    News/Entertainment/కాంత ఓ మాస్టర్ పీస్.. దుల్కర్, భాగ్యశ్రీ నటన అద్భుతం.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాకు పాజిటివ్ రివ్యూలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes