OTT Kajal Movie: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వచ్చిన కాజల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. అప్పుడు థియేటర్లలో మిస్సయినా..
OTT Kajal Movie: కాజల్ అగర్వాల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ హిందీ మూవీ ఇప్పుడు తెలుగులోనూ ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. జులైలో థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. ఈరోజు అంటే అక్టోబర్ 1 నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో తెలుగు, తమిళం ఆడియోలతోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
OTT Kajal Movie: స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal) నటించిన సోషియో పొలిటికల్ లీగల్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ది ఇండియా స్టోరీ' (The India Story) ఎట్టకేలకు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) లో ఈ సినిమా ప్రస్తుతం సైలెంట్గా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో విడుదల కాకుండా ఆగిపోయిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ ఆడియెన్స్ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
థియేట్రికల్ రిలీజ్ స్కిప్.. ఓటీటీలో నేరుగా తెలుగు వర్షన్
వాస్తవానికి ది ఇండియా స్టోరీ సినిమాను ఈ ఏడాది జులై 24న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్గా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కేవలం హిందీ వెర్షన్ మాత్రమే థియేటర్లలోకి వచ్చింది.
అయితే బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా అనుకున్నంత స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. దీంతో సెప్టెంబర్ నెలలో ముందుగా హిందీ వర్షన్ను జియోహాట్స్టార్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
ఇప్పుడు తాజాగా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా తెలుగు, తమిళ డబ్బింగ్ వర్షన్లను కూడా ప్లాట్ఫామ్పై యాడ్ చేశారు. దక్షిణాది థియేటర్లలో మిస్సయిన ఈ కంటెంట్ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రియులకు డైరెక్ట్గా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయింది.
పురుగుమందుల మాఫియా.. కథేంటంటే?
'ది ఇండియా స్టోరీ' కథ విషయానికొస్తే.. ఇది సమాజంలో ఏపుగా పెరిగిపోతున్న పురుగుమందుల (పెస్టిసైడ్స్) వాడకం, దానివల్ల అమాయక ప్రజలు క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్న దారుణమైన నిజాల చుట్టూ తిరుగుతుంది.
ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్.. అర్చన అనే పవర్ఫుల్ అడ్వకేట్ పాత్రలో నటించగా, శ్రేయాస్ తల్పాడే తన కుమార్తెను క్యాన్సర్తో కోల్పోయిన తండ్రి యోగేష్ పాత్రలో కనిపించారు.
రసాయన కంపెనీల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక సామాన్య తండ్రి, ఒక యంగ్ లాయర్ కలిసి చేసిన న్యాయపోరాటం ఈ సినిమాకు మెయిన్ హైలైట్. విమర్శకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ డ్రామాను దర్శకుడు చేతన్ డికె చాలా ఇంటెన్స్గా తెరకెక్కించారు.
కాజల్ అగర్వాల్ కెరీర్..
చాలా కాలంగా విభిన్నమైన పాత్రలు ఎంచుకుంటున్న కాజల్ అగర్వాల్.. ఈ మధ్య కాలంలో 'సత్యభామ' లాంటి లేడీ ఓరియెంటెడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
ఇప్పుడు 'ది ఇండియా స్టోరీ' ద్వారా మరోసారి ఒక బలమైన సామాజిక కథాంశంతో మన ముందుకు వచ్చారు. శ్రేయాస్ తల్పాడే, మురళీ శర్మ, మనీష్ వాధ్వా, అతుల్ తివారీ, కమలేష్ సావంత్ లాంటి సీనియర్ నటులు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
మంగేష్ ధాక్డే అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లీగల్ డ్రామాలోని ఇంటెన్సిటీని పెంచింది. థియేటర్లలో సరైన విజయం సాధించలేకపోయినా, సందేశాత్మక చిత్రాలను ఆదరించే తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More